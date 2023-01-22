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На Київщині вдалося розблокувати крижаний затор на Десні, - ДСНС. ФОТОрепортаж

На Київщині рятувальникам вдалося розблокувати крижаний затор на Десні. Так, станом на 15:00 22 січня у Броварському районі були проведені відповідні роботи для звільнення гирла річки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Там додали, що триває постійний моніторинг рівня води на прилеглих до річища Десни територіях.

Також читайте: Через крижаний затор на Десні біля Києва підтоплені близько 20 будинків, - ОВА

У ДСНС нагадали, що через льодохід на Десні в районі села Погреби утворився затор, який спричинив підвищення рівня води. Через це виникла загроза підтоплення людських домоволодінь, що розташовані поблизу річки.

Так, на місці ліквідації надзвичайної ситуації створили оперативний штаб, куди ввійшли представники місцевих органів влади, рятувальники, військові та поліціянти.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше у ніч на 21 січня сапери здійснили серію підривів льодового затору в районі сіл Погреби та Зазим‘я. Мета – знизити рівень води та запобігти підтопленню в прибережних зонах.

На Київщині вдалося розблокувати крижаний затор на Десні, - ДСНС 01
На Київщині вдалося розблокувати крижаний затор на Десні, - ДСНС 02
На Київщині вдалося розблокувати крижаний затор на Десні, - ДСНС 03

Автор: 

ДСНС (5105) Десна (30)


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Хм...А я чекав сюжет в єдиному лохомарафоні,як найвеличніший лазерами з очей розтопив лід на Десні.
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22.01.2023 22:46 Відповісти
Мене бісить інше - навіщо туди людей посилать? Там же рухлива "льодова каша"! "Шурхне" під лід і він над головою зійдеться - ВСЕ! Дрони є тільки для висліджування браконьєрів що рибінспекції "відкупні" не заплатили?
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23.01.2023 01:39 Відповісти
Вспомнил как при Яныке спустили плотину что бы обезопасить Кончу-Заспу и лед раздавил тысячи тонн рыбы.
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23.01.2023 07:37 Відповісти
Кончу Заспу знову затопило ?
Цікаво чому туди не прилетіло ні одної кацапської ракети
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24.01.2023 16:07 Відповісти
 
 