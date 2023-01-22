На Київщині вдалося розблокувати крижаний затор на Десні, - ДСНС. ФОТОрепортаж

На Київщині рятувальникам вдалося розблокувати крижаний затор на Десні. Так, станом на 15:00 22 січня у Броварському районі були проведені відповідні роботи для звільнення гирла річки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Там додали, що триває постійний моніторинг рівня води на прилеглих до річища Десни територіях.

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У ДСНС нагадали, що через льодохід на Десні в районі села Погреби утворився затор, який спричинив підвищення рівня води. Через це виникла загроза підтоплення людських домоволодінь, що розташовані поблизу річки.

Так, на місці ліквідації надзвичайної ситуації створили оперативний штаб, куди ввійшли представники місцевих органів влади, рятувальники, військові та поліціянти.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше у ніч на 21 січня сапери здійснили серію підривів льодового затору в районі сіл Погреби та Зазим‘я. Мета – знизити рівень води та запобігти підтопленню в прибережних зонах.





