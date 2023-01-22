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У Києві військові та комунальники кріплять повістки на двері квартир. Правозахисники кажуть, що це незаконно. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В соціальних мережах обговорюють відео, на якому люди у військовій формі прикріпляють повістку прямо на вхідні двері квартири. Після цього вони фотографують її на телефон і йдуть.

Як інформує Цензор.НЕТ, сайт ТСН.ua з’ясовував наскільки правомірні такі дії співробітників центру комплектування і як на таке реагувати громадянам.

"Повістка має бути вручена в руки особі, якої вона стосується. Адже людина має знати свої права та обов’язки. Тому просто прикріпити повістку на двері і вважати, що особа її отримала, це не законно. Людина, якій вручають повістку повинна чітко розуміти свої права і знати про наслідки, які на неї можуть чекати. Тому повістку мають вручити в руки, а робити вигляд, що її вручили прикріпивши на двері, є не дуже коректним рішенням", - пояснив сайту ТСН. ua адвокат Олександр Заруцький.

Правозахисник Едуард Багіров каже, якщо люди у формі мали дочекатися людину, якій принесли повістку, аби вона поставила свій підпис про отримання. Нагадаємо, що повістки вручаються не для того, щоб одразу відправити на фронт. Вона вручається для того, щоб людина прийшла до військкомату та уточнила свої дані.

"Якщо людина не підписала повістку, то дії військових з повісткою не мають юридичної сили. Особа, яку вони викликають, може не з’явитись до військкомату і ніяких правових наслідків для громадянина не буде. Те, що вони сфотографували повістку на дверях квартири, теж немає ніякого значення. Вони могли її прикріпити де завгодно. Військові мали дочекатися людину і вручити повістку в руки, та отримати підпис про вручення. А прикріплення на двері - це відхилення від правил вручення повісток", - зазначив нам Едуард Багіров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повістки через "Дію" не надсилатимуть, - Мінцифри

Також з’явилося відео, де повістки в будинок приносять співробітники керуючої компанії Дніпровського району в Києві. Жінки вдягнені в комунальну уніформу пояснюють, що завдання носити повістки прописано у них в посадовій інструкції, а повістки їм передають з військкомату.

У Києві військові та комунальники кріплять повістки на двері квартир. Правозахисники кажуть, що це незаконно 01

Як повідомили ТСН.ua в КМДА, наразі в Дніпровському районі з’ясовують, чи дійсно їхні представники на відео.

Тим часом ми додзвонились по контактному телефону керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Дніпровського району. Операторка нам підтвердила, що їхні співробітники розносять повістки.


У Києві військові та комунальники кріплять повістки на двері квартир. Правозахисники кажуть, що це незаконно 02

"Так, наші двірники розносять повістки", - підтвердила нам оператор.

"Все має бути в рамках закону. Двірники мають виконувати свою роботу, а не підміняти собою співробітників військкомату. У комунальних працівників немає таких повноважень на законодавчому рівні. Якщо люди отримають повістки від співробітників жеку або консьєржа, то вони не можуть бути притягненні до відповідальності, якщо не з’являться у військкомат", - зазначає сайту ТСН.ua Едуард Багіров.

Він додає, щоб повістки могли розносити комунальники, потрібно врегулювати це на законодавчому рівні. А поки це не зроблено, то це є неправомірним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через велику кількість добровольців сьогодні в Україні немає потреби вручати повістки на блокпостах, - МВС

Військовий експерт Олег Жданов в коментарі ТСН.ua теж зазначає, що вручення повісток від комунальників є неправомірним.

"Повістки від двірників і залишені на дверях квартир військовими – це незаконно. Буквально тиждень тому Генштаб давав роз’яснення, що є законним, а що незаконним в плані вручення повісток. Там було чітко вказано, що втикання повістки у двері – це незаконно, вкидання повістки до поштової скриньки – це незаконно, а ось вручення повістки під розпис – це законно. Законом визначено, що у нас військкомат, правоохоронні органи, роботодавці та місцеві ради – ось хто має право вручення повісток. Двірники – це незаконно, вони не мають таких повноважень", – каже Олег Жданов.

В КМДА нам пояснили, що доручення розносити повістки дають військові, а комунальники і не тільки вони виступають тут лише як технічна ланка. За роз’ясненнями нам порадили звернутись до військових.

Своєю чергою, в КМВА відмовились коментувати ситуацію з повістками. Там зазначили, що не можуть давати оцінку діям людей на відео.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю ТСН.ua керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зазначив, що законодавством чітко не регламентується місце, де повинна вручатися повістка. Її можуть вручити в будь-якому місці.

"Повістка обов’язково має містити підпис керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки і мокру печатку. В повістці має бути зазначено – дата вручення, адреса військкомату та час, в який потрібно туди звернутися. Вручити повістку може тільки співробітник територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також уповноважені особи органів місцевого самоврядування, керівники підприємств/установ/організацій, зокрема закладів освіти, фізичні особи-підприємці, управителі багатоквартирних будинків", - зазначав нам Сергій Попко.

Тобто є закон і його мають дотримуватися усі громадяни України. Якщо є порушення закону, то це регулює Національна поліція.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобілізація відбувається лише за певними спеціальностями. Вручення повісток - ще не призов, - Резніков

Автор: 

мобілізація (3054) повістка (182)


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Топ коментарі
+30
Радянщина... У найгірших її проявах.
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22.01.2023 23:28
+26
Ви на якому нароямку воюєте? Автомат доброе працює? Все добре?
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22.01.2023 23:34
+24
У чому радянщина ? У тому що на нас напали орки чисельністю у 3 рази більше нас і треба цій навалі також протиставити живу силу ? Чи-відіб'ємося з диванів ?
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22.01.2023 23:39
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ти також ідіот?
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23.01.2023 00:57 Відповісти
Триста балів!!!
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23.01.2023 00:17 Відповісти
Тепер "мужичкі" будуть ховатися в кущах не лише коли військового з папкою побачать, але й двірника
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23.01.2023 00:01 Відповісти
Зате в кожного другого машина обклеєна з усіх боків добрими вечорами та кораблями
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23.01.2023 00:13 Відповісти
Людей повинні мобілізувати на війскові заводи теж, вся країна має стати на війскові рельси
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23.01.2023 00:02 Відповісти
или хотя бы по субботам бомберы рыть\приводить в порядок а не для галочки. а по воскресеньям стрелять. чисто для практики. ну или да снаряды полировать что ли.
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23.01.2023 02:20 Відповісти
Портнова-Лавриновича правозахисники, повинні бути зформовані у окремий штурмовий батальйон, біля Авдіївки чи Бахмута!!
За три роки Закони треба було змінювати моноблоку у ВРУ, а не барижити БАБЛО на бітумі та електриці від ворогів!
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23.01.2023 00:05 Відповісти
РАДЯНЩИНА є там де люди тупо не хочуть знати закон і свої права
Вони навіть пишаються тим що не знають своїх конституційних прав
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23.01.2023 00:08 Відповісти
посилайте на фронт "правозахисників"!!!!
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23.01.2023 00:09 Відповісти
Повеселив)))))
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23.01.2023 00:16 Відповісти
Супер
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23.01.2023 00:39 Відповісти
А той кончений правозахисник Україну не хоче захищати. Ьридіть ротом не в арміїї. Служить. . Чи він просьо чергова росконсерва. І відробляє бобло
Амнесі інтернешнл вже дотринділить
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23.01.2023 00:14 Відповісти
Мне неприятно это говорить..., но защищать нужно не страну, а свои интересы !!!

Если государство хочет, что бы её защишали - она ( государство, страна ) должна создавать позитивные интересы для своих гражданам !!! Что бы им выгодно было рисковать ради неё ( своих интересов !)

Иначе это рабство ! А воевать за собственное рабство это не правильно !
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25.01.2023 19:50 Відповісти
А Лозинському- хабарнику слабо повістку вручити? Чи просто взяти за шкуру і відправити рити окопи? Риба з голови гниє...Доки синочки можновладців не будуть воювати, - діла не буде!
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23.01.2023 00:16 Відповісти
Взагалі - це тупа брехня... кажу вам як киянин - нема такого і не чув..
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23.01.2023 00:17 Відповісти
Хлопці, я готовий віддати життя за Батьківщину, але поки що мене не беріть. Не люблю холод. Весни дочекаюсь, тоді можна й вмирати )
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23.01.2023 00:17 Відповісти
Я теж до весни почекав би, жінка не вміє котел запускати))
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23.01.2023 01:03 Відповісти
Всім на все в тому числі на закон насрати...І це у всіх сферах кажемо одне бачимо друге, а робиться трете.Війскоматам раніше було насрати на всіх то тепер ТЦК взагалі.Ми сміялися з сепарів, а тепер те саме в нас.
Замість того щоб по тв все роз'яснити,зробити красиву роботу щоб люди спокійно прийшли і без приколів в ТЦК ,все зробили навпаки взбісили громадськість і не довіру до влади.Ідіоти.Як в приказці застав дурака богу молиться він лобик розшебе.Люди всі офігівають.Навіщо кошмарити людей якщо можна зробити це правильно?Навіть ті добровольці які хотіли йти зараз дивляться на цю дичину і дивуються,навіть хлопці на нулі яких потрібно міняти дати відпочити офігівають від того що чудять тцк і ламають людей.Це лише доливає масла в огонь і робить розкол в суспільстві.Що далі довести до того що люди будуть почнуть битися з тцк і комісіями бо людям буде вже все рівно?На що цей цирк?На що цей градус ненависті і розколу?Спокійно проведіть мобілізацію.
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23.01.2023 00:25 Відповісти
Ти увесь час тут на Цензорі -"суперпатріот"! А тут про повістки почув і під лавку сховався? "Надо шоб усье по правильному , менья не трогать, я полезній на діване"! Ух липке створіння..
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23.01.2023 01:36 Відповісти
послать би нах. тих правозахисників... ні, краще на передову.
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23.01.2023 00:30 Відповісти
З якої позиції фронту пишеш?
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23.01.2023 00:43 Відповісти
А ти із якої?
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23.01.2023 01:37 Відповісти
Вот тебе ...

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25.01.2023 20:33 Відповісти
Який сором, чоловіки ховаються від повісток! А ці довбані юристи- паскуди, які сподіваються, що самі до армії не потраплять і іншим допомагають ухилитися від призову.. Таке враження, що юристи заодно зі зрадниками країни Тобто сподіваєтеся, що нехай хтось інший йде захищати країну та йде на війну. ГАНЬБА!!!
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23.01.2023 00:31 Відповісти
просто ці юристи заробляють шалені грощі - ******** на бабки всіх хто хоче ухилитися - зроблять тобі документи, інвалідність, хоч ветераном війни у Перській затоці ... їх треба всих перевірити, там на пожиттєве набереться легко
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23.01.2023 00:41 Відповісти
Нинішні "жінки" курять, п"ють і матюкаються набагато більше за чоловіків. Кількості їх татуювань заздрять навіть невиправні рецидивісти. А ганьба чомусь чоловікам...
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23.01.2023 00:45 Відповісти
У всіх є причини не ризикувати життям. Але якщо нас завоюють, то нам хана.
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23.01.2023 01:04 Відповісти
нам і так хана без війни - продаж землі банабакам і всякій сволочі іде повним ходом навіть під час війни.корупція,скажені антинародні закони зїдять Україну й без путіна.
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23.01.2023 08:22 Відповісти
Схоже на якусь замовну акцію для соцмереж.
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23.01.2023 00:31 Відповісти
Так і є. Це чергова замовна акція. Незрозуміло тільки навіщо Цензор це розмістив. Невже не видно, ким і чим це воняє.
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23.01.2023 01:04 Відповісти
То есть к любому военкомату черги.. Бажаючих
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23.01.2023 10:27 Відповісти
До чого тут черги. Черги у військоматах, для цього потрібно об'явити про черговий набір, т оді можливо будуть черги.
А це якийсь відео не зрозумілого походження, швидше за все замовне. Хто вам сказав, що ці два у формі - військові, і що вони там ліплять на двері теж не зрозуміло. Можливо вони там мітку приліпили і ввечері підуть на діло.
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23.01.2023 13:24 Відповісти
Невже українці так категорично не бажають захищати свою країну, що доводиться насильно примушувати таким способом? А безпосередньо на фронті тоді як? Знову заградотряди вводити?
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23.01.2023 00:40 Відповісти
я думаю кожен був у дитячому таборі або у гуртожитку, взагалі, у чоловій кампанії ... там з такими чмонями розмова коротка - або будеш разом з усіма, або дадуть тобі кривий автомат, а потім тебе бтр-чик забуде десь у посадці .... це правда життя ... чмоня звичайно може потрапити до нормальних козаків, але довго воно там не затримається ... тому що на війни побратимство це найперша річь
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23.01.2023 00:46 Відповісти
і скількох чмонь ти вже "забув" у посадці?
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23.01.2023 05:09 Відповісти
а він там не був.
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23.01.2023 08:24 Відповісти
хочется вірити, бо ну нах такого "побратима"
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23.01.2023 12:54 Відповісти
Куй его знает, тов. Майор, звоню по объявлениям спецов, там электриков, сантехников, все на месте

Интересного откуда в всу персонал
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23.01.2023 10:30 Відповісти
Країну бажають захищати - не бажають - Зеленських, Єрмаків та іншу зелень.
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23.01.2023 00:47 Відповісти
А де взяти "правильну" владу, яка б задовольняла ВСІХ? І до чого тут взагалі це? Чи в нас вже як в кацапів: "путін = росія, росія = путін"?
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23.01.2023 00:54 Відповісти
Ну тролль! Із підвивертом намагаєшся спрацювати? У вас, тролів мізків немає, що би щось креативне-тільки тупа методичка.
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23.01.2023 01:40 Відповісти
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23.01.2023 00:48 Відповісти
Чому це нічим? На тебе снайпер витртить кулю та час і не вб'є більш вмотивованого та кориснішого бійця, викриє свою позицію та надасть шанс спеціалістам ліквідувати снайпера, тобо дивись Женєчка яку ти можеш користь країні принести, збирай речі і завтра під Бахмут. В тебе навіть і нагороди вже є.
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23.01.2023 00:55 Відповісти
А ви думали,що більшість хоче воювати? Такого ніде немає.Штрафбати і інше в нас не можливо зробити в принципі.Хоча може керманичі і цього хочуть.
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23.01.2023 00:49 Відповісти
Чому не можливо? Ті ж мордовороти, що заламують руки 60-річному діду, намагаючись вручити йому повістку ( таке відео в мережі є ), з радістю будуть гнати його ззаду в атаку і на фронті. Поки що просто до цього не дійшло.
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23.01.2023 00:59 Відповісти
Їх має бути рівноцінна кількість,як армії і розголос буде у світі буде і ще усілякі причини будуть.
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23.01.2023 01:08 Відповісти
Спитайте "Прокуратуру Криму", яка 8 років не була на "малій Батиківщині"
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23.01.2023 00:50 Відповісти
Вот тебе
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25.01.2023 20:35 Відповісти
Парадокси мобілізації : хтось з початку війни в тилу - а когось через місяць - півтори "підготовки кидають на передову.
Хтось на передку кладе життя - а деякі працівники воєнкоматів мають хороший гешефт.
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23.01.2023 00:45 Відповісти
хтось на передку ... хтось в тилу ... а хтось досі на дивані ще й пищить як різана качка 😄
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23.01.2023 00:48 Відповісти
А хтось загинув бід Бахмутом, як мій троюрідний брат, якого кинули з тро по суті без підготовки. Через три дні - воєнкомат прислав повідомлення, що пропав без вісти - що не виплачувати родині кошти.
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23.01.2023 01:06 Відповісти
В мене знайомий так загинув.В нього підготовки майже не було.І також у Бахмуті.
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23.01.2023 01:09 Відповісти
багато хто загинув нажаль ... і у мене в сім'ї є втрати ... але ти ****** до тих втрат не примазуйся ... ти такими висерами лише паплюжеш пам'ять полеглих воїнів, вони віддали життя за перемогу .... кулі та снаряду якось похер скільки ти там тренувався ... Х-22 може і в вітальні власного дому зостати
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23.01.2023 01:10 Відповісти
Сум та печаль в тому, що вони даремно загинули, через владних бездарів і безтолкового планування та командування. Так мало того ця владна шобла, ще гроші в їхніх сімей краде. А такі корисні ідіоти - патріоти підтримують.
Пропоную створити кілька батальйонів з дітей депутатів, міністрів, і генералітету - і кинути їх під Бахмут. І тим самим показати своєму народу приклад.
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23.01.2023 01:18 Відповісти
що ви мелете - вони загинули за право нашої влади продавати святу Українську землю.за право красти і приймати антинародні закони.
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23.01.2023 08:29 Відповісти
Отакої на сьому році декомунізації почали застосовувати радянські методи мобілізації. Ви спочатку лад би навели у «військоматах» ,а то там людей за людей ніхто не рахує, хто хоч раз туди потрапляв навряд чи горить бажанням туди повертатися, про службу взагалі мовчу. Хто у цій канторі був мене зрозуміє.
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23.01.2023 00:52 Відповісти
Зараз военкоматів немає, зараз ТЦК гопстопомпанія.
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23.01.2023 01:12 Відповісти
Тут ще виникає логічне питання: чому повістки до суду не отримують чиновники, політики, військові, які здавали (продавали) ракети, снаряди тощо? Той же Кучма, чи як можна колишнім членам партії ОПЗЖ перебувати в парламенті і взагалі на волі? Тобто в Україні явно відбувається приблизно, що і в росії - знищення населення за допомогою драконівських законів.
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23.01.2023 01:23 Відповісти
Кадировці до Едуарда Багірова ще не приходили? От їм він і розкаже, що під час війни законно, а що незаконно.
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23.01.2023 03:42 Відповісти
Тут нам Израилем тыкают. Мол, там всеобщая воинская обязанность.
Так именно - всеобщая.
Там служат и чиновники и их дети и богатые и бедные.
И генералы едят в одной столовой с рядовым составом.
И обеспечение державы по потере кормильца аховое и пожизненное.
И потерявшему здоровье воину.
Израиль, говорите...
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23.01.2023 06:42 Відповісти
в нас теж ізгаіль....тільки все хароше для євреїв,а ржавий автомат для хахлів.все чесно.
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23.01.2023 08:31 Відповісти
Вова, скоро отримаєш повістку. Не ховайся будь-ласка бо все одно знайдуть.
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23.01.2023 08:40 Відповісти
ооо,ти переляканий повісткою ? вилазь з нори.
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23.01.2023 08:43 Відповісти
Так ти йдеш до війська чи будеш ховатися ?
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23.01.2023 08:45 Відповісти
тебе собако воно не должно юббать.зрозумів ?
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23.01.2023 08:47 Відповісти
Зрозумів. Собака любив твою маму.
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23.01.2023 09:29 Відповісти
ааа,так ти дебіл.тваю мать !!!
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23.01.2023 14:10 Відповісти
Точно ! Собака твою мать.
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23.01.2023 14:12 Відповісти
"Правозахисників" би на фронт...
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23.01.2023 08:00 Відповісти
Що ви сците ? Всі разом підемо на війну ! Це одному може бути страшно, а всім разом буде навіть весело.
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23.01.2023 08:42 Відповісти
Ты рассуждаешь об этом из СОБСТВЕННОГО опыта ?!
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25.01.2023 20:39 Відповісти
Пиши українською мовою, а не язиком ненависті бо я тебе не розумію.
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25.01.2023 21:07 Відповісти
Не понимаешь и не нужно...
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25.01.2023 21:16 Відповісти
рашка биомусор утилизирует а у нас гибнут патриоты так не пойдет надо призывать как тут ноют уклонисты НЕМОТИВИРОВАНЫХ пару десятков расстрелять появиться мотивация !
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23.01.2023 10:14 Відповісти
а как же патриотизм Ukrana....
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23.01.2023 10:23 Відповісти
Нехай прикріплюють. Може в когось совість прокинетсья, що потрібно захищати Батьківщину
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23.01.2023 10:56 Відповісти
Вистачає значно більш неприємних відео. Людей почали відловлювати як тварин, на Росії. Ніякого планування чи системи, гвинтять діда сивого на ринку, хоча он комунальники по двору ходять, бугаї років по 25, але вони ТЦК не цікавлять. Діди повинні йти вже в фольксштурм, призиватись, коли ресурс людей повністю вичерпаний, а їх намагаються кинути на передову, ото вони навоюють.. Абсолютне свавілля і підрив довіри до держави.
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23.01.2023 11:52 Відповісти
А в Украине при Зеленском всё делается через жопу!!! Хотя на рынках стоят огромные откормленные бугаи, по 25-40 лет -продавцы на контейнерах, а разносчики повесток делают вид , что их на видят!! Откупились ***** -торгаши, как всегда !!! Все вдруг стали больными-инвалидами 1-2 групп, многодетными папашами и т.д ...
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23.01.2023 16:52 Відповісти
Яка радянщина? Зеленщина, чи якщо ближче до суті то Коломойщина.
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23.01.2023 20:51 Відповісти
Синішку Портнова спершу назад депортуйте, а потім будете повістки розносити. З рештою, військова профессія на то і військова. Вимагати від ледве дихаючого населеняя виконання обов*язків згідно конституції, це все одно що, намагатися зробити якісну роботу поломаним і не якісним інструментом. Та хіба в генералів є мозги? Є лише так точно і ніяк ні. Думати там не положено.
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23.01.2023 22:17 Відповісти
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