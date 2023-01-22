УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3861 відвідувач онлайн
Новини Фото Допомога Україні Війна
14 832 25

Передані Україні британські мінні тральщики "Черкаси" та "Чернігів" вперше вийшли у море під синьо-жовтим прапором. ФОТО

У майбутньому вони посилять військово-морські сили ЗСУ

Передані Британією українські мінні тральщики типу "Sundоwn" "Черкаси" та "Чернігів" уперше були помічені у морі під синьо-жовтим прапором. Про це повідомляє видання UKDefenceJournal, передає Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua .

Відомо, що зараз на суднах навчаються майбутні українські екіпажі. Угода про передачу мінних тральщиків була підписана у січні 2022 року - до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов" перебуває в аварійному стані, військові та суднобудівники намагаються перекласти один на одного відповідальність, - ГУР МО

Передані Україні британські мінні тральщики Черкаси та Чернігів вперше вийшли у море під синьо-жовтим прапором 01

Основна функція даних суден - пошук та знешкодження морських мін. З цієї причини робота тральщиків буде особливо актуальною після завершення війни.

Технічні характеристики:

  • Водотоннажність: 450 тонн (повна)
  • Довжина: 52,6 метра
  • Ширина: 10,5 метра
  • Осадка: 2,4 метри
  • Швидкість: до 13 вузлів на дизельній силовій установці
  • Екіпаж: 34 особи
  • Озброєння: 30-мм бойовий модуль та три кулемети калібром 12,7 мм.

Раніше також стало відомо, що у Туреччині спущено на воду майбутній український корвет "Іван Мазепа".

Автор: 

Велика Британія (5578) корабель (1612)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Якщо буде потрібно то підуть і далі. У них запас ходу 3000 миль.
показати весь коментар
23.01.2023 00:26
+8
Що дали на тому спасибі. У нас і цього не було.
показати весь коментар
23.01.2023 01:03
+2
Треба з Нептуном на ньому походити..
показати весь коментар
23.01.2023 00:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
миль на двадцать хоть отошли?
показати весь коментар
23.01.2023 00:06 Відповісти
Якщо буде потрібно то підуть і далі. У них запас ходу 3000 миль.
показати весь коментар
23.01.2023 00:26 Відповісти
навстречу кацапским сушкам, что ли?
показати весь коментар
23.01.2023 00:52 Відповісти
Я про запас ходу. До чого тут сушки?
показати весь коментар
23.01.2023 01:00 Відповісти
к тому, что тральщики могут работать не дальше двадцати миль от края зоны достижения береговых средств ПВО. И дальше тральщик не пойдет, иначе одна сушка разберет его на стеклопластик за один заход.
показати весь коментар
23.01.2023 01:07 Відповісти
А он разберёт сушку на дюраль и кишки.
показати весь коментар
23.01.2023 08:30 Відповісти
чем? одним автоматом 30 мм? не городите *****.
показати весь коментар
23.01.2023 11:13 Відповісти
чивооой? край зоны достижения береговых ПВО?! 20 миль?!
удачи!
показати весь коментар
23.01.2023 14:45 Відповісти
20 миль - это что бы успеть "добежать" к акватории порта под "зонтик", пока долетит пара, поднявшиеся с Новофёдоровки.
А удачей не разбрасывайтесь - она иногда дилетантов выручает. Но один раз.
показати весь коментар
23.01.2023 18:48 Відповісти
Треба з Нептуном на ньому походити..
показати весь коментар
23.01.2023 00:10 Відповісти
Щоб бурлаки тягнули ржаві касапські тазики по волзі...
показати весь коментар
23.01.2023 00:13 Відповісти
по два раба і мальчік в трусіках
показати весь коментар
23.01.2023 00:33 Відповісти
Та треба вже, бо одесити вже забувають, як воно - плавати в морі...
показати весь коментар
23.01.2023 00:31 Відповісти
моряки-ходять... по морю...
показати весь коментар
23.01.2023 00:36 Відповісти
В Одесі не тільки моряки живуть.
Та й моряки по морю ходять лише ті, які не повернулись після рейсу в Україну.
показати весь коментар
23.01.2023 00:50 Відповісти
Озброєння 30-ти міліметровий бойовий модуль та 3 кулемети - тобто озброєння немає .
показати весь коментар
23.01.2023 00:33 Відповісти
ви занепокоєнні?
показати весь коментар
23.01.2023 00:35 Відповісти
Чим ?
показати весь коментар
23.01.2023 00:36 Відповісти
Мінний тральщик не предназначений для ведення бойових дій. Мене дивує інше. У них відсутні трали для тралення. Є лише апарати для дистанційного пошуку мін.
показати весь коментар
23.01.2023 00:42 Відповісти
Я в курсі , для чого призначений тральщик . Він буде використовуватись після війни і наявне озброєння йому може знадобитись тільки для знешкодження мін . Але це буде не скоро . А зараз потрібні кораблі з ракетами .
показати весь коментар
23.01.2023 00:51 Відповісти
Що дали на тому спасибі. У нас і цього не було.
показати весь коментар
23.01.2023 01:03 Відповісти
ніхто нічого не дав це одна з частин контракту,довоєнного, на 2.6 ярда баксів КРЕДИТУ,в нього ще входять 8 ракетних катерів на які "невліз" Нептун,база в Очакові,можлива участь британських компаній у добудові фрегата Володимир Великий і ... криголам, а і це все в кредит
показати весь коментар
23.01.2023 03:01 Відповісти
пора вже Сагайдачного воскресить
показати весь коментар
23.01.2023 00:35 Відповісти
Учится никогда не поздно,як казав один приятель из Одессы,практика и освоение логистики ...,первый шаг...,а дальше что HIMARS...пальнул и удрал..типа подлодка КУРСк или крейсер Москва 😛
показати весь коментар
23.01.2023 14:00 Відповісти
 
 