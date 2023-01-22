Передані Україні британські мінні тральщики "Черкаси" та "Чернігів" вперше вийшли у море під синьо-жовтим прапором. ФОТО
У майбутньому вони посилять військово-морські сили ЗСУ
Передані Британією українські мінні тральщики типу "Sundоwn" "Черкаси" та "Чернігів" уперше були помічені у морі під синьо-жовтим прапором. Про це повідомляє видання UKDefenceJournal, передає Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua .
Відомо, що зараз на суднах навчаються майбутні українські екіпажі. Угода про передачу мінних тральщиків була підписана у січні 2022 року - до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Основна функція даних суден - пошук та знешкодження морських мін. З цієї причини робота тральщиків буде особливо актуальною після завершення війни.
Технічні характеристики:
- Водотоннажність: 450 тонн (повна)
- Довжина: 52,6 метра
- Ширина: 10,5 метра
- Осадка: 2,4 метри
- Швидкість: до 13 вузлів на дизельній силовій установці
- Екіпаж: 34 особи
- Озброєння: 30-мм бойовий модуль та три кулемети калібром 12,7 мм.
Раніше також стало відомо, що у Туреччині спущено на воду майбутній український корвет "Іван Мазепа".
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Та й моряки по морю ходять лише ті, які не повернулись після рейсу в Україну.