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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Минулої доби росіяни продовжили обстрілювати прикордонні населені пункти Харківщини, є загибла та поранений, - ОВА. ФОТО

Минулої доби ворог продовжував обстріл мирних населених пунктів Куп’янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ

"У Куп'янську ворожий снаряд влучив у подвір'я житлового будинку, у Вовчанську також зафіксовано влучання у приватний будинок. Поранення зазнав 49-річний чоловік.

У селі Петрівка Золочівської громади від ворожого артобстрілу загинула 67-річна жінка.

Також близько 22:00 ворог завдав ракетного удару, попередньо із ЗРК С-300, по смт Пісочин Харківського району. Зруйновано господарчу споруду. Без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

 Читайте також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок артобстрілу в селі Петрівка на Харківщині загинула жінка, у Вовчанську поранено чоловіка, - ОВА. ФОТОрепортаж

Минулої доби росіяни продовжили обстрілювати прикордонні населені пункти Харківщини, є загибла та поранений, - ОВА 01
Минулої доби росіяни продовжили обстрілювати прикордонні населені пункти Харківщини, є загибла та поранений, - ОВА 02
Минулої доби росіяни продовжили обстрілювати прикордонні населені пункти Харківщини, є загибла та поранений, - ОВА 03

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обстріл (28449) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (858)


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