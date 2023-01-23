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Викрито поліцейського, який за $3,5 тис. хабаря пропонував допомогу в ухилення від мобілізації, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру інспектору Управління патрульної поліції у Львівській області за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, правоохоронець вимагав від місцевої мешканки 3,5 тис доларів США за вирішення питання стосовно мобілізації її родича до ЗСУ.

"Він запевняв, що має вплив на службових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки і за грошову винагороду може вирішити питання щодо уникнення мобілізації її братом", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають, встановлюються інші причетні особи.

Викриття злочину проводилося прокурорами спільно зі слідчим відділом теруправління ДБР у місті Львові.

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Викрито поліцейського, який за $3,5 тис. хабаря пропонував допомогу в ухилення від мобілізації, - Офіс генпрокурора 01

Автор: 

хабар (4702) Львів (3069) Нацполіція (15164) військкомат (432) мобілізація (3054) Офіс Генпрокурора (3249)


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Топ коментарі
+6
Мальків ловимо. А карасі - жирують
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23.01.2023 09:37
+4
та інші партії не відстають ... чомусь на цензорі "тактично" оминули новину з якої гудить весь інтернет - один львівський рагуль, начальник поліції, своїй рагулині "подарував" перепустку щоб каталась містом на мерсі де схоче .... а рагулька його є радником депутата ЄС .... цікаво, що вона йому як "хореограф" може порадити, як правильно па робити? ... всі вони зашкварені ці політичні хвойди, хтось більше хтось менше

https://www.unian.ua/society/kerivnika-patrulnoji-policiji-lvivshchini-vidstoronili-za-podarunok-svojiy-divchini-video-novini-lvova-12118650.html
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23.01.2023 09:41
+4
Покажіть мені хоть ОДНЕ діло за "ухиляння" на когось з владних та багатих...
В нас Конституція як Робін навпаки: багатим дає, а з бідних здирає...
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23.01.2023 10:14
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обіцяв одному ухиляння, а ухилився сам сховавшися на зоні
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23.01.2023 09:32 Відповісти
Служит а защіщаєт...
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23.01.2023 09:35 Відповісти
Партія "слуг" і керування країною однаєю особою привела знову нас до хабарів, мародерства і "рєшалово" на всіх рівнях.
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23.01.2023 09:35 Відповісти
та інші партії не відстають ... чомусь на цензорі "тактично" оминули новину з якої гудить весь інтернет - один львівський рагуль, начальник поліції, своїй рагулині "подарував" перепустку щоб каталась містом на мерсі де схоче .... а рагулька його є радником депутата ЄС .... цікаво, що вона йому як "хореограф" може порадити, як правильно па робити? ... всі вони зашкварені ці політичні хвойди, хтось більше хтось менше

https://www.unian.ua/society/kerivnika-patrulnoji-policiji-lvivshchini-vidstoronili-za-podarunok-svojiy-divchini-video-novini-lvova-12118650.html
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23.01.2023 09:41 Відповісти
А до зеслуг митники та поліціянти не брали хабарів, ага.
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23.01.2023 10:14 Відповісти
Нє.
Раніше вони були худі, бідні та чесні )))))
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23.01.2023 11:18 Відповісти
кхм ... в інтернеті навіть реклами вже є повно від "решал" про ухиляння та зйобування з країни
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23.01.2023 09:36 Відповісти
Мальків ловимо. А карасі - жирують
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23.01.2023 09:37 Відповісти
Покажіть мені хоть ОДНЕ діло за "ухиляння" на когось з владних та багатих...
В нас Конституція як Робін навпаки: багатим дає, а з бідних здирає...
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23.01.2023 10:14 Відповісти
Чому в умовах війни немає розстрілів на місці без суду і чому немає штрафбатів для подібних покидьків?А їх чимало...
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23.01.2023 10:59 Відповісти
Тобто "покидьки" то бідні?
Ти пропонуєш бідних стрілять?
Бо ж на багатих діла не заводять...
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23.01.2023 11:17 Відповісти
Стріляти тих покидьків які беруть хабарі щоб когось відкосити від призову,хто дає хабарі і тікає за кордон, хто краде і продає гуманітарку,хто торгує наркотою.Таких ПОКИДЬКІВ стріляти,або замінити штрафбатом.Що не зрозуміло?
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23.01.2023 12:19 Відповісти
 
 