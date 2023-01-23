Викрито поліцейського, який за $3,5 тис. хабаря пропонував допомогу в ухилення від мобілізації, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру інспектору Управління патрульної поліції у Львівській області за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, правоохоронець вимагав від місцевої мешканки 3,5 тис доларів США за вирішення питання стосовно мобілізації її родича до ЗСУ.

"Він запевняв, що має вплив на службових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки і за грошову винагороду може вирішити питання щодо уникнення мобілізації її братом", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають, встановлюються інші причетні особи.

Викриття злочину проводилося прокурорами спільно зі слідчим відділом теруправління ДБР у місті Львові.

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