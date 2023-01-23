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Затримано російського агента, який намагався влаштуватися до Сумської ОВА, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Сумах затримали агента ФСБ РФ, який отримав вороже завдання влаштуватися до Управління оборонної роботи обласної військової адміністрації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"У разі успішного проникнення до лав держустанови він мав приховано збирати секретну інформацію про систему захисту регіону в умовах збройної агресії рф. Отримані відомості планував передавати ворогу через закриті канали електронного зв’язку з використанням заздалегідь відпрацьованих умовних символів. Однак, співробітники СБУ завадили цим намірам – викрили російського агента, задокументували його злочинні дії і затримали біля адміністративної будівлі місцевої ОВА", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, зрадником виявився мешканець обласного центру, якого ФСБ завербувало перед початком повномасштабного вторгнення.

"Зловмисник погодився на співпрацю з агресором через свої прокремлівські переконання та грошову винагороду. Після 24 лютого 2022 року за вказівкою російської спецслужби він розвідував місця дислокації та переміщення Сил оборони на території регіону. Для цього об’їжджав територію та приховано спостерігав за підрозділами українських військ. Крім того він збирав персональні дані місцевих правоохоронців та їхніх родин. Щоб максимально убезпечити російського агента від викриття, окупанти розраховувались за його "послуги" криптовалютою", - додали в СБУ.

Під час обшуку за місцем проживання силовики виявили російський паспорт, мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами розвідувально-підривної діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав зловмиснику міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також читайте: Затримано чоловіка, який розвідував місця розташування озброєння ЗСУ на Київщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Затримано російського агента, який намагався влаштуватися до Сумської ОВА, - СБУ 01
Затримано російського агента, який намагався влаштуватися до Сумської ОВА, - СБУ 02
Затримано російського агента, який намагався влаштуватися до Сумської ОВА, - СБУ 03

Автор: 

СБУ (12812) Суми (884) шпигунство (991)


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Топ коментарі
+22
До ОДА в мирний час просто так, з вулиці, ніхто не потрапляв на роботу Питання, хто рекомендував цього клоуна, як він проходив спецперевірку і чи проходив взагалі
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23.01.2023 09:57
+12
Єрмака коли?
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23.01.2023 10:00
+12
В Сумах пророссийской сволочи более чем достаточно. Знаю лично одного - некто Алексей Калинкевич, работающий в институте прикладной физики. Убежденный ватник, никогда не признававший независимость Украины, голосовавший за Партию Регионов, с восхищением восклицавший в начале 2000х "Скоро мы у вас Крым заберем! Война неизбежна, Украина - не государство"... Рассказывать можно долго, он никогда не скрывал своих взглядов. И что вы думаете - СБУ занимается им? Отнюдь нет. Он продолжает жить и работать на врага. Его жена (привезенная из Пскова) работает вместе с ним. Если бы Сумы удалось захватить, эти сволочи были бы первыми, которые бы выскочили к оккупантам с радостными объятиями. И они до сих пор верят в это. Они ждут. Сейчас они несколько испуганы и стараются не привлекать к себе внимание. Но зря переживают - СБУ ими не занимается. И НАПРАСНО.
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23.01.2023 11:02
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трохи погрався у шпійона
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23.01.2023 09:52 Відповісти
??? Скажіть, а який "умнік"або ..біляка кінчена, під час війни, придумав прикривати (ретушувати) морди злочинців, їх зв'язки, а з цим може їх КОНТАКТИ із спільниками, може хтось знає, бачив, впізнав тощо..??? .Навіть після суду не показують...?! Це щоб не взнали і не потягнули за ниточку подальшого розслідування..?Якщо є такий "закон", змініть його , дєрьмократія же ж ..???
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21.06.2023 18:42 Відповісти
"Парашутист" з ОПи.
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23.01.2023 09:53 Відповісти
Це "кадровий офіцер Буданова" - як Кіреєв....
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23.01.2023 12:45 Відповісти
На гілляку.
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23.01.2023 09:55 Відповісти
До ОДА в мирний час просто так, з вулиці, ніхто не потрапляв на роботу Питання, хто рекомендував цього клоуна, як він проходив спецперевірку і чи проходив взагалі
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23.01.2023 09:57 Відповісти
На першу лінію фронту, без автомата в бій ******... 🤬
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23.01.2023 09:57 Відповісти
Щоб він здав інформацію про ЗС України ворогу?
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23.01.2023 10:02 Відповісти
Єрмака коли?
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23.01.2023 10:00 Відповісти
НЕ НА ЧАСІ!
НЕ РОЗХИТУЙТЕ ЧОВЕН!!
Наш преЗедент без нього навіть не засне, потребує казочку на ніч про гарний руській мир.
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23.01.2023 19:19 Відповісти
.....Доки не будем розстрілювать зрадників, із української влади толку не буде!
Граються в дермократію!
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23.01.2023 10:07 Відповісти
я подумал что фото спикера на превьюшке видео это фото агента...
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23.01.2023 10:13 Відповісти
Ага, он там так красиво светится. Уже подумал - неужели
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23.01.2023 10:49 Відповісти
аматор
- влаштовуватися будь-куди до влади без проблем треба через брата дермака
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23.01.2023 10:22 Відповісти
А чому не розстріляти? Щоб нас поступово загарбники з дуже гуманних не зробили гуманоїдами.
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23.01.2023 10:43 Відповісти
В Сумах пророссийской сволочи более чем достаточно. Знаю лично одного - некто Алексей Калинкевич, работающий в институте прикладной физики. Убежденный ватник, никогда не признававший независимость Украины, голосовавший за Партию Регионов, с восхищением восклицавший в начале 2000х "Скоро мы у вас Крым заберем! Война неизбежна, Украина - не государство"... Рассказывать можно долго, он никогда не скрывал своих взглядов. И что вы думаете - СБУ занимается им? Отнюдь нет. Он продолжает жить и работать на врага. Его жена (привезенная из Пскова) работает вместе с ним. Если бы Сумы удалось захватить, эти сволочи были бы первыми, которые бы выскочили к оккупантам с радостными объятиями. И они до сих пор верят в это. Они ждут. Сейчас они несколько испуганы и стараются не привлекать к себе внимание. Но зря переживают - СБУ ими не занимается. И НАПРАСНО.
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23.01.2023 11:02 Відповісти
У ФБ є сторінка СБУ. А ви тут пишете.
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23.01.2023 12:38 Відповісти
А заявити в СБУ не здогадалися? Ото ж бо.
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24.01.2023 20:26 Відповісти
Не заважайте його прикрому самогубству за убивство Українців!!!
З цієї тварюки толку уже не буде для оточуючих в Україні!!
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23.01.2023 12:03 Відповісти
Ну хоть бы кто-то был чисто идеологический. Типа денег не беру, я за идею. Но всегда денежное вознаграждение имеет место. Видать с Россией в другом ключе никто и работать не хочет.
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23.01.2023 14:13 Відповісти
Кацапы могут проникать в сознание украинцев и те на время или навсегда могут становиться ватниками. Все зависит от уровня сопротивляемости против телепатической атаки. Как Украина может выиграть, если такой вариант воздействия даже не рассматривается? А если вдруг и станут его рассматривать, то кто будет учить людей закрываться от пси-атак? И это не бред. Это действительность...
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23.01.2023 14:15 Відповісти
а у нас в тиха дмінінстраціях наших і нема..в основі мародери..
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23.01.2023 17:10 Відповісти
 
 