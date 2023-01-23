Окупанти активно обстрілювали Авдіївку, у Бахмуті поранено 3 особи, напружена ситуація у Соледарській громаді, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські окупанти продовжують обстріли території Донеччини.

Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"На Волноваському напрямку під обстріли потрапили Вугледар та околиці Новоукраїнки та Богоявленки - без жертв.



На Донецькому напрямку ворог активно бив по Авдіївці: пізно ввечері відбулися обстріли з артилерії та Градів із застосуванням касетних снарядів, вночі - масований артобстріл, а під ранок - обстріл із Градів. Наслідки з'ясовуємо.



На Горлівському напрямку 3 людини поранено у Бахмуті; у місті пошкоджено 3 приватні будинки. Напружена ситуація у Соледарській громаді: під обстрілами Парасковіївка, Роздолівка, Федорівка, Васюківка та околиці Соледара. Під вогонь потрапив Часів Яр - пошкоджено 3 будинки, без постраждалих.



На Лисичанському напрямку гучно було у Сіверську та в Торському і Зарічному Лиманської громади - інформація про постраждалих не надходила", - розповів очільник області.

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