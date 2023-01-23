УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3848 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
6 182 17

Триває удосконалення інженерного обладнання рубежів оборони Києва та області, - Павлюк. ФОТОрепортаж

Підрозділи угруповання сил та засобів оборони Києва продовжують удосконалення інженерного обладнання рубежів оборони міста Київ та Київської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив командувач угруповання сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк,

Як зазначається, триває встановлення довготривалих фортифікаційних споруд на опорних пунктах підрозділів зі складу угруповання сил та засобів оборони Києва. Інженерні роботи здійснюються у взаємодії з Київською обласною військовою адміністрацією.

На ймовірних шляхах просування противника триває встановлення та облаштування вогневих споруд. Крім того, триває процес обладнання укриттів для захисту особового складу.

Для цього використовуються залізобетонні споруди, які встановлюються нижче рівня поверхні ґрунту, – з метою максимального збереження життя військовослужбовців.

"Після подальшого облаштування споруди такого типу дозволять максимально ефективно та безпечно організувати роботу командно-спостережних пунктів, а також взводних та ротних опорних пунктів.

Нарощуємо рубежі оборони, удосконалюємо їх обладнання, влаштовуємо інженерні загородження. Робота триває постійно, тож будь-які сподівання противника – марні", - зауважив Павлюк.

Також дивіться: На півночі Київщини проводиться мінування танкодоступних ділянок, - Павлюк. ФОТО

Триває удосконалення інженерного обладнання рубежів оборони Києва та області, - Павлюк 01
Триває удосконалення інженерного обладнання рубежів оборони Києва та області, - Павлюк 02
Триває удосконалення інженерного обладнання рубежів оборони Києва та області, - Павлюк 03
Триває удосконалення інженерного обладнання рубежів оборони Києва та області, - Павлюк 04
Триває удосконалення інженерного обладнання рубежів оборони Києва та області, - Павлюк 05
Триває удосконалення інженерного обладнання рубежів оборони Києва та області, - Павлюк 06
Триває удосконалення інженерного обладнання рубежів оборони Києва та області, - Павлюк 07

Автор: 

Київ (19463) оборона (4780) Павлюк Олександр (216)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Це треба було робити з 2014 року. Але Ні Порошенко, ні Зеленський цього не робили.... тому сподіваюсь наступний президент буле СПРАВЖНІЙ ПАТРІОТ України а не виходець з мафіозно-олігархічної структури.
показати весь коментар
23.01.2023 11:16
+6
якщо оцінювати ситуацію не "заднім числом", співставляти ситуацію і можливості Держави, то може..МОЖЕ!!! НА півночі на ТОЙ ЧАС ці заходи були б не раціональні, АЛЕ! На півдні з 2014 робилось АЖ НІ ***! Звісно лютневу зраду 2022 не виключаємо, але ніяких фортифікацій на півдні, на кордоні з Кримом не було! Натомість кацапи зі свого боку побудували траншеї і ДОТи....
показати весь коментар
23.01.2023 11:22
+5
Генерал Залужний зна що робе...
Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱✊💪
показати весь коментар
23.01.2023 14:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
таке саме роблять московити на мелітопольському напрямку
показати весь коментар
23.01.2023 11:02 Відповісти
На це ми ні як не можемо вплинути, ми тільки можемо вдосконалити те, що можемо контролювати
показати весь коментар
23.01.2023 13:37 Відповісти
Це треба було робити з 2014 року. Але Ні Порошенко, ні Зеленський цього не робили.... тому сподіваюсь наступний президент буле СПРАВЖНІЙ ПАТРІОТ України а не виходець з мафіозно-олігархічної структури.
показати весь коментар
23.01.2023 11:16 Відповісти
якщо оцінювати ситуацію не "заднім числом", співставляти ситуацію і можливості Держави, то може..МОЖЕ!!! НА півночі на ТОЙ ЧАС ці заходи були б не раціональні, АЛЕ! На півдні з 2014 робилось АЖ НІ ***! Звісно лютневу зраду 2022 не виключаємо, але ніяких фортифікацій на півдні, на кордоні з Кримом не було! Натомість кацапи зі свого боку побудували траншеї і ДОТи....
показати весь коментар
23.01.2023 11:22 Відповісти
Кіїв був непогано укріплений насправді. Просто ніхто не чекав, що вони підуть повз Чорнобильскої зони на Гостомель і Бучу-ірпінь. Бо копати окопи в Рудому Лісі, це прикре самогубство.) З інших напрямків рашистам не вдалося підійти до Київа близько, не вдалося взяти Чернигів.. А ось на півдні взагалі нічого не було зроблене.
показати весь коментар
23.01.2023 13:40 Відповісти
Північ теж небула укріплена. Поцікавтесь за скільки рашисти дійшли до Чернігова.
показати весь коментар
23.01.2023 15:47 Відповісти
Я про Київ. Нападу зі сторони Білорусі ніхто не чекав. а в Чернигові був полігон Десна, де було дуже багато війська
показати весь коментар
23.01.2023 15:49 Відповісти
Міноборони підтвердило, що ППО навколо Києва переобладнали за рахунок Рошен

8 травня 2018, 12:47

https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/minoboroni-pidtverdilo-shcho-ppo-navkolo-kijeva-pereobladnali-za-rakhunok-roshen-2468575.html
показати весь коментар
23.01.2023 19:25 Відповісти
лето красное пропела, оглянуться не успела как зима катит в глаза
показати весь коментар
23.01.2023 11:19 Відповісти
Четыре линии обороны, это круто...дЕрмак паришаить усьо...,зробе п'ять...
показати весь коментар
23.01.2023 14:02 Відповісти
Генерал Залужний зна що робе...
Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱✊💪
показати весь коментар
23.01.2023 14:05 Відповісти
Скажите, а разве не должны двери таких бункеров открываться ВОВНУТРЬ!? Угадайте, почему я так считаю?
показати весь коментар
23.01.2023 15:20 Відповісти
Коли наблизяться вороги вже аж до дверей,то буде фiолєтово в яку сторону тi дверi вiдчиняються.
показати весь коментар
24.01.2023 15:28 Відповісти
Если внутрь, то их взрывом можно выбить. Поэтому наружу. Но тогда петли становятся уязвимыми - их можно спилить или тоже взрывом сбить.
Но вообще, выше правильно написали - если дойдут до этой огневой точки, то это уже неважно будет.
показати весь коментар
24.01.2023 18:03 Відповісти
Где-то читал, что немцы иногда особо не парились - инженерной техникой пулеметные доты прикапывали и дальше шли.
показати весь коментар
24.01.2023 18:12 Відповісти
показати весь коментар
24.01.2023 18:08 Відповісти
 
 