Триває удосконалення інженерного обладнання рубежів оборони Києва та області, - Павлюк. ФОТОрепортаж

Підрозділи угруповання сил та засобів оборони Києва продовжують удосконалення інженерного обладнання рубежів оборони міста Київ та Київської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив командувач угруповання сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк,

Як зазначається, триває встановлення довготривалих фортифікаційних споруд на опорних пунктах підрозділів зі складу угруповання сил та засобів оборони Києва. Інженерні роботи здійснюються у взаємодії з Київською обласною військовою адміністрацією.



На ймовірних шляхах просування противника триває встановлення та облаштування вогневих споруд. Крім того, триває процес обладнання укриттів для захисту особового складу.



Для цього використовуються залізобетонні споруди, які встановлюються нижче рівня поверхні ґрунту, – з метою максимального збереження життя військовослужбовців.



"Після подальшого облаштування споруди такого типу дозволять максимально ефективно та безпечно організувати роботу командно-спостережних пунктів, а також взводних та ротних опорних пунктів.



Нарощуємо рубежі оборони, удосконалюємо їх обладнання, влаштовуємо інженерні загородження. Робота триває постійно, тож будь-які сподівання противника – марні", - зауважив Павлюк.

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