Минулої доби росіяни завдали 24 удари по Донеччині, є поранені. ФОТОрепортаж

Ворог здійснив вогневі атаки на Авдіївку, смт Велика Новосілка,Очеретине, села Новоолександрівка, Антонівка, Орлівка, Стара Миколаївка. А також завдав ракетних ударів по Краматоську та Бахмуту

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Донецької області.

"Ворог здійснив дванадцять вогневих атак на Авдіївку. Уражень також зазнали Бахмут, Краматорськ, смт Велика Новосілка,Очеретине, села Новоолександрівка, Антонівка, Орлівка, Стара Миколаївка.



Знищено та пошкоджено 12 цивільних об’єктів - 8 житлових будинків, господарчі споруди, автомобіль.



Двома ракетами рашисти вдарили по Краматорську. Інофрмації щодо жертв та пошкоджень не надходило. З "Градів" та артилерії ворог гатив по Авдіївці, травмовано цивільного мешканця.



З реактивної артилерії окупанти обстріляли Бахмут, поцілили в 3 приватні оселі, є поранені мирні жителі", - йдеться в повідомленні.

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