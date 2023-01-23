Із загиблим під Бахмутом прикордонником Павлом Загнибородою попрощалися в Одесі. ФОТО
В Одесі попрощалися із загиблим під Бахмутом прикордонником.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, Павло Загниборода з позивним "Док" був медиком. У боях за Бахмут чоловік проявив неабиякий героїзм. "Порція жартів та порція ліків, - і він швиденько ставив у стрій", - пригадує побратим прикордонника.
21 січня "Док" виконував бойове завдання у складі медичної евакуаційної групи. Під час ворожого артилерійського обстрілу Павло Загниборода отримав численні поранення, несумісні з життям.
Захиснику посмертно присвоєно чергове військове звання "майор".
Прощання з прикордонником відбулось сьогодні в Одесі. У Павла залишились сестра, дружина та син, який боронить Батьківщину у складі Збройних Сил України.
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