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Із загиблим під Бахмутом прикордонником Павлом Загнибородою попрощалися в Одесі. ФОТО

В Одесі попрощалися із загиблим під Бахмутом прикордонником.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби. 

Як зазначається, Павло Загниборода з позивним "Док" був медиком. У боях за Бахмут чоловік проявив неабиякий героїзм. "Порція жартів та порція ліків, - і він швиденько ставив у стрій", - пригадує побратим прикордонника.

21 січня "Док" виконував бойове завдання у складі медичної евакуаційної групи. Під час ворожого артилерійського обстрілу Павло Загниборода отримав численні поранення, несумісні з життям.

Захиснику посмертно присвоєно чергове військове звання "майор".

Прощання з прикордонником відбулось сьогодні в Одесі. У Павла залишились сестра, дружина та син, який боронить Батьківщину у складі Збройних Сил України.

Також читайте: Підрозділ прикордонників просунувся вперед та зайняв ворожу позицію біля Бахмуту, - ДПСУ. ВIДЕО

Із загиблим під Бахмутом прикордонником Павлом Загнибородою попрощалися в Одесі 01
Із загиблим під Бахмутом прикордонником Павлом Загнибородою попрощалися в Одесі 02
Із загиблим під Бахмутом прикордонником Павлом Загнибородою попрощалися в Одесі 03
Із загиблим під Бахмутом прикордонником Павлом Загнибородою попрощалися в Одесі 04

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5986) Одеса (5458) втрати (4398)


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Топ коментарі
+22
Самые искренние соболезнования семье. Жаль, мы теряем лучших. Кацапы, будьте вы прокляты.
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23.01.2023 14:17
+21
Пам'ятаймо кожного героя загиблого за волю України...
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23.01.2023 14:17
+12
Ви подивіться на ці світлі обличчя наших воїнів, які гинуть за свободу України і харі вбитих орків, які приперлися на нашу землю... Жалобі немає кінця! Слава Героям і вічна їм пам'ять!
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23.01.2023 14:50
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Пам'ятаймо кожного героя загиблого за волю України...
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23.01.2023 14:17 Відповісти
Самые искренние соболезнования семье. Жаль, мы теряем лучших. Кацапы, будьте вы прокляты.
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23.01.2023 14:17 Відповісти
что-то не видно на фото пресс-офицерки...
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23.01.2023 14:23 Відповісти
...воно "із бізі", падло
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23.01.2023 14:27 Відповісти
Ви подивіться на ці світлі обличчя наших воїнів, які гинуть за свободу України і харі вбитих орків, які приперлися на нашу землю... Жалобі немає кінця! Слава Героям і вічна їм пам'ять!
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23.01.2023 14:50 Відповісти
Svitla Pam'yat'...🇺🇦
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23.01.2023 15:02 Відповісти
Воїн Світла і Добра .....Вічна пам"ять Герою
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23.01.2023 15:05 Відповісти
Не можу повірити, Павло, щира і світла Людина. Спочивай з Богом, друже
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23.01.2023 15:33 Відповісти
Сьогодні в Глобиному теж ховали героя. Їхав мимо, бачив.
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23.01.2023 15:41 Відповісти
Прощай, Паша...
Ты был честным, смелым воином...
Ещё увидимся...
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25.01.2023 21:00 Відповісти
Господи прийми душу захисника і усіх хто поліг за други своя, за нас, за Україну! Вічная Слава!
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25.01.2023 23:25 Відповісти
 
 