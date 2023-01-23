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Новини Фото Війна
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Керівники СБУ та ГУР Малюк і Буданов обговорили майбутні спецоперації: На окупантів чекають нові сюрпризи. ФОТО

Керівники СБУ та ГУР МО обговорили майбутні спецоперації, які наблизять перемогу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Перемога України обов’язково настане! Для того, щоб її пришвидшити, СБУ та ГУР МО працюють у тісній взаємодії 24/7. Разом захищаємо країну, нищимо ворога, спільно розробляємо нові спецоперації та успішно втілюємо їх у життя", - зазначили в СБУ.

Також повідомляється, що сьогодні очільник СБУ Василь Малюк та керівник ГУР МО Кирило Буданов провели спільну робочу нараду. І її наслідки будуть найкращим свідченням ефективної та злагодженої комунікації двох відомств.

"Головне, що у нас є спільне розуміння цілком конкретних кроків, які наближають перемогу України. Результати взаємодії СБУ та ГУР МО ворог дуже швидко відчує на собі - на окупантів чекають нові чергові сюрпризи", - зазначив очільник Служби безпеки України Василь Малюк.

Також читайте: Кірєєв був штатним співробітником ГУР, я чудово знаю всіх людей, які його стратили в автівці СБУ, - Буданов

Керівники СБУ та ГУР Малюк і Буданов обговорили майбутні спецоперації: На окупантів чекають нові сюрпризи 01

Автор: 

Буданов Кирило (492) розвідка (3862) СБУ (12821) Малюк Василь (99)


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Топ коментарі
+18
Не розвідка і безпека, а ТікТок війська.
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23.01.2023 15:24
+15
Якщо почнуть з затримання та "потрошіння" Баканова то може й повірю...
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23.01.2023 15:15
+13
Хто мочканув співробітника ГУР Кірєєва?
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23.01.2023 15:20
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Якщо почнуть з затримання та "потрошіння" Баканова то може й повірю...
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23.01.2023 15:15 Відповісти
Телятко ще в сраці, а вони його вже ділять
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23.01.2023 17:22 Відповісти
Плани з сюрпризами в студію!
Адже «справжні розвідники» завжди анонсують свою діяльнісь.
Ну, я розумію, буданов - тріпло, але навіщо до цього підключився Малюк?
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23.01.2023 15:17 Відповісти
Якщо Буданов буде стільки балакати, то сюрприза може і не бути.
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23.01.2023 17:16 Відповісти
"Ті" події були до його керівництва
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23.01.2023 17:18 Відповісти
Бо ще не виріс до українця.
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23.01.2023 17:36 Відповісти
Хто мочканув співробітника ГУР Кірєєва?
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23.01.2023 15:20 Відповісти
Мабудь розв'язанням цвєї «проблеми» вони і займалися..
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23.01.2023 15:26 Відповісти
Спочатку треба було б впевнитись, що Кірєєв таки був співробітником ГУР. Бо підозрюю, що скоро "співробітником ГУР" виявиться і всім відомий співмешканець Буданова Гогілашвілі. Історія з Кірєєвим надто вже мутна і токсична. Підозрюю, що за зеленої влади ми точно правди не дізнаємось.
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23.01.2023 15:32 Відповісти
безперечно!
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23.01.2023 15:39 Відповісти
Не розвідка і безпека, а ТікТок війська.
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23.01.2023 15:24 Відповісти
Ви до яких військ належите? Диванні?
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23.01.2023 15:44 Відповісти
До диванних не виходить та й не хочеться.
Я по прибрати, попрати, попрасувати, приготувати, подати, помити ну і т.д.
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23.01.2023 16:31 Відповісти
Так нам, диванним, тільки і лишається, що тіктокати, а ім не піаритись і тріпати язиками, а тихо працювати.
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23.01.2023 17:19 Відповісти
Трандун-знахідка для ворога!
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23.01.2023 15:32 Відповісти
Хоть би не перестрілялм одне одного.
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23.01.2023 15:33 Відповісти
очевидно з боку Буданова будуть приймати участь у таких операціях його зорге і штірліци: Червоненко,Гогілашвілі.Шевченко тощо...а чому вони ці 2 ЗЕ-джеймсибонди не прояснили справу Кірєєва???
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23.01.2023 15:37 Відповісти
Это они пуйлу докладывают что ли? Ну абсолютно не дело, болтать этим 2-м должностям.
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23.01.2023 15:55 Відповісти
Хочеться конкретики-де,коли і які саме сюрпризи чекати? А то єрмак знає,а народ України ні!
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23.01.2023 16:01 Відповісти
Розвідники повинні в тишині працювати, а не піаритися. Соромно за нашу розвідку.
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23.01.2023 16:07 Відповісти
Интересно кому выгодно разгонять все эти слухи?Зелик против Залужного?ГУР против СБУ?
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23.01.2023 16:07 Відповісти
Я за це щоб спецслужби співпрацюювали..
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23.01.2023 16:13 Відповісти
Єрмак був присутнім?
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23.01.2023 16:21 Відповісти
Бережи нас, Господи, від сюрпризів скоморохів. Віримо в ЗСУ!
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23.01.2023 16:30 Відповісти
Такая информация не должна выносится на ружу во время войны. Хотя если у Буданова советник Гогилашвили, тогда нет вопросов.
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23.01.2023 17:12 Відповісти
Їх надули, чи що ? Най вибачають ...
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23.01.2023 17:20 Відповісти
Який малюк? - такого амбала соромно називати Малюком, навіть якщо він має таке прізвище. А Буданов хоча і не такий амбал, але відчайдуха що треба - он як він завалив рашистського суперспеца Каменєва в Криму.
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23.01.2023 17:45 Відповісти
То це щоб ввести ворога в оману 😉
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23.01.2023 17:55 Відповісти
кто грохнул Кирєєва?
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23.01.2023 18:00 Відповісти
Союз разведки и контрразведки?
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23.01.2023 23:18 Відповісти
 
 