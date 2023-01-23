Керівники СБУ та ГУР Малюк і Буданов обговорили майбутні спецоперації: На окупантів чекають нові сюрпризи. ФОТО

Керівники СБУ та ГУР МО обговорили майбутні спецоперації, які наблизять перемогу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Перемога України обов’язково настане! Для того, щоб її пришвидшити, СБУ та ГУР МО працюють у тісній взаємодії 24/7. Разом захищаємо країну, нищимо ворога, спільно розробляємо нові спецоперації та успішно втілюємо їх у життя", - зазначили в СБУ.

Також повідомляється, що сьогодні очільник СБУ Василь Малюк та керівник ГУР МО Кирило Буданов провели спільну робочу нараду. І її наслідки будуть найкращим свідченням ефективної та злагодженої комунікації двох відомств.

"Головне, що у нас є спільне розуміння цілком конкретних кроків, які наближають перемогу України. Результати взаємодії СБУ та ГУР МО ворог дуже швидко відчує на собі - на окупантів чекають нові чергові сюрпризи", - зазначив очільник Служби безпеки України Василь Малюк.

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