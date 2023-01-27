Бригади ЗСУ, що воюють на Сході, отримають вантажівки, генератори, "Старлінки", шини та грілки. ФОТОрепортаж
Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа громад" підготував черговий великий вантаж із допомогою для різних бригад ЗСУ, що воюють на фронті.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Десантники 77-й бригади, які зараз ведуть бої в Бахмуті, отримають повнопривідні, артилерійські ДАФи.
15-та бригада артилерійської розвідки, яка працює по всій лінії фронту, отримає спеціальний КУНГ. З нього запускаються оперативно – тактичні безпілотники Poseidon.
Також військовим везуть хімічні грілки, які зараз вкрай потрібні на передовій. У бригади також передають "Старлінки" і партію генераторів, найпотужніші здатні забезпечувати струмом весь штаб.
Спецпризначенцям на Схід везуть прально-сушильні машини. Також для автомобілів, які працюють на фронті, доставлять нові шини: в них перевзуваються буси та пікапи, які волонтери завезли в Збройні Сили.
"За одну поїздку тут і 43-я артилерійська, і 77-а десантна, і 25-та десантна, і 15-а артилерійської розвідки, і 3-й полк спецназу. І це все – лише один день нашої з вами роботи. За цю роботу кожному з вас я дуже дякую. Але найбільша подяка – Збройним Силам України", – наголосив Порошенко.
Починаючи з 24 лютого 2022 року, Фонд Порошенка і компанія "Рошен" спрямували на підтримку ЗСУ 1 млрд 710 млн грн. Сума допомоги, надана разом з волонтерами ГО "Справа громад" і ГО "Res_Publika. Брати по Зброї", сягнула 2 млрд 100 млн грн.
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гопникарэмбо.
Якщо без жартів, то Порошенко молодець. Підозрюю що танки нам дали не без його допомоги. Цікаво, а хто там на другому місці з олігархів за кулькістю допомоги нашій армії? Достатьно буде пальців однієї руки щоб іх всіх перерахувати?
Таким самим жалюгідним покидьком,як і його друг Коля Мітбол.Чи яйцевий крадій
Рєзніков.Зелупа-це магніт для всіляких покидьків.
А зелена шмаркля непорозуміння
Зе- могила 😕
Вашу турботу оцінять наші Воіни на фронті 😕