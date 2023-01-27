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Новини Фото Війна
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Бригади ЗСУ, що воюють на Сході, отримають вантажівки, генератори, "Старлінки", шини та грілки. ФОТОрепортаж

Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа громад" підготував черговий великий вантаж із допомогою для різних бригад ЗСУ, що воюють на фронті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Бригади ЗСУ, що воюють на Сході, отримають вантажівки, генератори, Старлінки, шини та грілки 01

Десантники 77-й бригади, які зараз ведуть бої в Бахмуті, отримають повнопривідні, артилерійські ДАФи.

Бригади ЗСУ, що воюють на Сході, отримають вантажівки, генератори, Старлінки, шини та грілки 02

15-та бригада артилерійської розвідки, яка працює по всій лінії фронту, отримає спеціальний КУНГ. З нього запускаються оперативно – тактичні безпілотники Poseidon.

Бригади ЗСУ, що воюють на Сході, отримають вантажівки, генератори, Старлінки, шини та грілки 03
Бригади ЗСУ, що воюють на Сході, отримають вантажівки, генератори, Старлінки, шини та грілки 04
Бригади ЗСУ, що воюють на Сході, отримають вантажівки, генератори, Старлінки, шини та грілки 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтери готують для фронту партію із семи побутових кунгів. ФОТОрепортаж

Також військовим везуть хімічні грілки, які зараз вкрай потрібні на передовій. У бригади також передають "Старлінки" і партію генераторів, найпотужніші здатні забезпечувати струмом весь штаб.

Бригади ЗСУ, що воюють на Сході, отримають вантажівки, генератори, Старлінки, шини та грілки 06
Бригади ЗСУ, що воюють на Сході, отримають вантажівки, генератори, Старлінки, шини та грілки 07

Спецпризначенцям на Схід везуть прально-сушильні машини. Також для автомобілів, які працюють на фронті, доставлять нові шини: в них перевзуваються буси та пікапи, які волонтери завезли в Збройні Сили.

Бригади ЗСУ, що воюють на Сході, отримають вантажівки, генератори, Старлінки, шини та грілки 08

"За одну поїздку тут і 43-я артилерійська, і 77-а десантна, і 25-та десантна, і 15-а артилерійської розвідки, і 3-й полк спецназу. І це все – лише один день нашої з вами роботи. За цю роботу кожному з вас я дуже дякую. Але найбільша подяка – Збройним Силам України", – наголосив Порошенко.

Також дивіться: 17-та та 59-та бригади отримали три комплекси БПЛА "Poseidon", виготовлені на шасі вантажівки DAF. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Починаючи з 24 лютого 2022 року, Фонд Порошенка і компанія "Рошен" спрямували на підтримку ЗСУ 1 млрд 710 млн грн. Сума допомоги, надана разом з волонтерами ГО "Справа громад" і ГО "Res_Publika. Брати по Зброї", сягнула 2 млрд 100 млн грн.

Автор: 

Порошенко Петро (15173) волонтери (1332)


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Топ коментарі
+46
Ти диви "барига" що робить! "Наживається" на війні
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27.01.2023 21:34
+37
Зелені все розкрадають до чого дотягнуться, а ''Порох'' все на фронт пре! Не соромно вам 73% за свій вибір? Хоча про що я, вам же "хоть паржьом''!
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27.01.2023 21:38
+35
Оце дiйсно державний дiяч , а декотрi вiдпочивають по Дубаях та Тайландах...
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27.01.2023 21:39
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27.01.2023 21:33 Відповісти
Було б не плохо зброєю займатися вчасно... та і стріляти орків потрібно було відразу... а не за грати кидати.
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28.01.2023 07:08 Відповісти
Ти диви "барига" що робить! "Наживається" на війні
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27.01.2023 21:34 Відповісти
Нічого, Зе відповість трьомі найдорожчими відосами за рахунок платників податків і заявить на "Марафоні", що армія забезпечена на 120%, навіть почали закупляти заморські додаткові порції яєць по 170 гривень.
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27.01.2023 22:13 Відповісти
підступний Порох! Ну хоч на одній шині ниписав би маркером що від ЗЕ!
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27.01.2023 23:22 Відповісти
Й не кажіть.... не те що родина Зеленського- жодного "піару" на війні, жодної копійочки на ЗСУ.
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28.01.2023 00:09 Відповісти
зеботи ітак зашиваються а ще цей лізе
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27.01.2023 21:34 Відповісти
та підборознюк їм доходчиво "розпедалить" що то Порох з собою возить, щоб пофотографіруваться і назад забирає, а нарід хаває "на ура" поборознюк вже рейтингами доганяє найвеличнішого боневтіка.
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27.01.2023 21:37 Відповісти
А Гудрон? Там пішла заруба... ...це схватка смертельна
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27.01.2023 21:41 Відповісти
Зелені все розкрадають до чого дотягнуться, а ''Порох'' все на фронт пре! Не соромно вам 73% за свій вибір? Хоча про що я, вам же "хоть паржьом''!
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27.01.2023 21:38 Відповісти
Їм не соромно, вони і надалі вибирають колаборантів і зрадників
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27.01.2023 21:40 Відповісти
Ну чого ти, бач он де каклєта - інвестиції, королі, потужність, работать....і прібарахлітса
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27.01.2023 21:45 Відповісти
Оце дiйсно державний дiяч , а декотрi вiдпочивають по Дубаях та Тайландах...
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27.01.2023 21:39 Відповісти
Він ще після Майдану показав, як треба їздити домовлятися на Захід, а не дурня клеїти до самої навали.
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27.01.2023 22:26 Відповісти
квапять??? квапять??? квапять пиарится !!!
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27.01.2023 21:39 Відповісти
ква-ква квартира, в самом тихом ква-ква кварталє
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27.01.2023 21:43 Відповісти
кажуть порох мав неофіційне прізвисько в міжнародній дипломатії - паровоз
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27.01.2023 21:42 Відповісти
не паровоз, а криголам., але зеленському пофігу, головне видосики.
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27.01.2023 22:41 Відповісти
Толька і знаєт,што піаріцца,он ва всьом вінават,і ісчьо парахаботи!абирвалг!
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27.01.2023 21:42 Відповісти
Нє, нє, то Притула валантьор. Про це кожна праска знає.
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27.01.2023 23:03 Відповісти
Я думаю правительству стоит обратиться к Японии и Южной Кореи за помощью, для них 5-7 тысяч грузовичков или пикапов это ерунда
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27.01.2023 21:44 Відповісти
Опять пиарится "барыга"! Нет, что бы отправится в одну из "гарячих точек" платены и там защищать нашу страну, как другие!
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27.01.2023 21:44 Відповісти
Glock 78 сразу добавляет крутизны на сотню баксов и прищур оболонского гопникарэмбо.
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27.01.2023 22:04 Відповісти
Цей поц з Таїланду привезе воякам жменьку піску з моря мабуть.
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27.01.2023 22:39 Відповісти
Он там по заданию партии! Так что подарки только однопартийцам)
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27.01.2023 22:42 Відповісти
Дай Вам Боже здоров*я,пане Президент!
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27.01.2023 21:46 Відповісти
А де зе з резниковим закуповують оптом скумбрію по 8 грн.
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27.01.2023 21:48 Відповісти
ЯйцоПо17 наразі рациони вигадує бо на яйцях скоммуниздити не вийшло))
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27.01.2023 21:58 Відповісти
Ну прі чьом тут зе і резнік, то лєнкіна тєма, забули ?
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27.01.2023 22:25 Відповісти
Ленка и колбасу по 2.20 покупает наверное.
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27.01.2023 22:29 Відповісти
покупает, если деньги есть...может не всегда есть, бо камуналка
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27.01.2023 22:31 Відповісти
В Еміратах і Дубаях фронт проривають, туди треба бубухать гроші, а Порошенко тут ЗСУ майже кожен день Допомагає. Петро Олекійович, як вам не соромно? Ганьбите звання депутата. З Монако просто благають допомогти місцевому бюджету і терміново орендувати декілька поверхів п'ятизіркового готелю, бо їхня економіка через світову інфляцію падає.

Якщо без жартів, то Порошенко молодець. Підозрюю що танки нам дали не без його допомоги. Цікаво, а хто там на другому місці з олігархів за кулькістю допомоги нашій армії? Достатьно буде пальців однієї руки щоб іх всіх перерахувати?
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27.01.2023 21:54 Відповісти
Є інформація,що для 5-го Президента допомога країн Заходу є пріорітетною роботою!Бо він має там ім'я розумної та надійної людини,з добрими зв'язками!
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27.01.2023 22:38 Відповісти
Знов клятий барига виставляє найвеличнішого у неприглядному світлі.Зегевара зі своєю жадністю і принциповим небажанням допомогти ЗСУ виглядає як кусок лайна.Зеленого лайна.
Таким самим жалюгідним покидьком,як і його друг Коля Мітбол.Чи яйцевий крадій
Рєзніков.Зелупа-це магніт для всіляких покидьків.
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27.01.2023 21:54 Відповісти
В заголовках перестали писати призвіще Порошенка. Чому? Щоб до теми було менше уваги? Редакція, чи вказівка з ОПи?
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27.01.2023 21:55 Відповісти
Існують певні вимоги до довжини заголовків. Якби була вказівка - його б взагалі не згадували. Та й не думаю, що цей ресурс підкоряється вказівкам з якоїсь опи.
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27.01.2023 22:08 Відповісти
Уявіть, як буде допомагати армії найвеличнійший, коли не буде призидентом...
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27.01.2023 21:56 Відповісти
вновь Порошенко украл у ЗЕлёнского всё - и не дал это лично передать в войска...
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27.01.2023 21:59 Відповісти
Подяка президентові за допомогу ЗСУ!
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27.01.2023 22:03 Відповісти
вот эт я понимаю!!БАРЫГА!! с большой буквы!!этот не плачется,не скулит!и не заявляет что,,никому ничего не должен"а тихою сапою барыжит во славу ЗСУ!!
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27.01.2023 22:07 Відповісти
Чим квартальні відповідь дадуть? Новими татушками?
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27.01.2023 22:16 Відповісти
могли б Юзіка два дні не кормити ,а потім випустити на позиції кацапів.
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27.01.2023 23:25 Відповісти
Бо Петро Олексійович красавчик.
А зелена шмаркля непорозуміння
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27.01.2023 22:21 Відповісти
Порох - сила
Зе- могила 😕
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28.01.2023 00:12 Відповісти
Щиро дякую! А от щас Лохбоневтік потужно відповість патріотичним відосіком, як він денно і нощно про ЗСУ і державу радєєт. Тьфу!
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27.01.2023 22:39 Відповісти
А что сделала **** православная московская Новинский?
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27.01.2023 23:01 Відповісти
А ведь опаснейшая тварь упомянутая! И всё время в тени. Враг настоящий, с деньгами, идеями и жестокий! Овечку корчит здорово, набожный весь, смиренный такой. Давно пора было.....
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27.01.2023 23:12 Відповісти
Дай Бог йому здоров,я за те що дбає про нас!!!
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27.01.2023 23:52 Відповісти
ПАПа молодец, одно жаль, что у него руки не доходят до обычных мотострелков. Десантникам, спецназовцам, разведчикам все стремятся помочь, а простой пехоте мало перепадает.
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28.01.2023 00:06 Відповісти
Браво Петре Олексійовичу , за безкінечну допомогу нашій арміі 👍🏼🙏🏼❤️
Вашу турботу оцінять наші Воіни на фронті 😕
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28.01.2023 00:10 Відповісти
Справжній отаман
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28.01.2023 00:18 Відповісти
Причина по якій Порох повинен робити такі "селфі" - щоб не дай Бог ніхто не подумав що це Вова Зеленський за свої грощі і грощі Коломойши забезпечує ЗСУ
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28.01.2023 00:49 Відповісти
Це дуже добре і треба подякувати Петру Олексійовичу. Тільки навряд чи ці машини на таких колесах зараз доїдуть до того Бахмуту. Занадто вузькі, не для бездоріжжя.
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28.01.2023 04:16 Відповісти
Шо ж ты раньше не сказал, люди же не разбираются в шинах, а ты, такой спец и не посоветовал.
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28.01.2023 09:25 Відповісти
Фигни какой то накупили с болотным протектором, дилетанты, да?
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28.01.2023 09:26 Відповісти
Та да, біля Бахмуту ж болот невиміряно! Там же чорнозему немає зовсім. Того самого чорнозему, в якому восени та весною навіть танки грузнуть по саме брюхо.
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28.01.2023 15:26 Відповісти
Та й взагалі мова не про рисунок протекторів, а про ширину шин. Але, це ж тільки московити такі дурні, що ставлять спарені колеса, куди їм до вашого генія.
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28.01.2023 15:31 Відповісти
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28.01.2023 12:34 Відповісти
Хто ще пропіарить пороха якщо не сам порох і його шобла порохоботів і купки пороховатнтків
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28.01.2023 23:44 Відповісти
сосало стягни бидло рване і на панель повернись,бо там твою жопу зачекались уже)))
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30.01.2023 07:09 Відповісти
 
 