Тривають інтенсивні артобстріли Вугледару, Авдіївка під масованим вогнем, - ОВА. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує обстрілювати територію Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Волноваському напрямку тривають інтенсивні артобстріли Вугледару: пошкоджено 9 будинків. Під обстрілами опинилися Пречистівка та Богоявленка - без жертв.

"На Донецькому напрямку пошкоджено амбулаторію в Очеретиному та приватний будинок у Кураховому, знищено приватний будинок у Красногорівці. Протягом доби були поодинокі прильоти по старій та центральній частинах Авдіївки, а серед ночі - масований артобстріл. Інформація про постраждалих не надходила", - йдеться у повідомленні.

На Горлівському напрямку під вогнем Соледарська громада: у Парасковіївці 3 загиблих і 4 поранених, пошкоджено 8 будинків; у Васюківці пошкоджено 9 будинків. Ще 2 людини поранено у Бахмуті - пошкоджено адмінбудівлю та приватний будинок. Напередодні постраждав Часів Яр: пошкоджено з десяток будинків, школу, адмінбудівлю. Є пошкоджені будинки у Торецьку та Неліпівці.

На Лисичанському напрямку росіяни поцілили з С-300 по будинку в Лимані. Постійні обстріли тривають на Сіверщині.

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