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Новини Фото Війна
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У Корсуні-Шевченківському попрощалися з полеглим на Донеччині воїном Олегом Собченком. ФОТОрепортаж

28 січня 2023 р. у м. Корсуні-Шевченківському попрощалися з воїном Олегом Собченком, аеророзвідником артилерійського дивізіону 72 бригади, який у 2014 році пішов воювати у складі "Азову", коли в батальйону ще назви цієї не було. Був і розвідником, і снайпером. Був активістом у боротьбі за збереження річки Рось.

Напередодні місто зустріло кортеж з тілом героя, кавалера ордена "За мужність" II і III ступеня, який народився  у 1973 році і загинув 24 січня 2023 у Вугледарі.

"Україна втрачає своїх Героїв, які мали б будувати після Перемоги нову Державу. Він СПРАВЖНІЙ. Не був. Є І ЗАЛИШИТЬСЯ. Прикладом для наслідування. "Гостримо зуби, кігті, мечі, сушимо порох, подаємо набої"...

Як же боляче... АЛЕ. Не втрачаймо войовничий дух, шліфуймо знання та вміння, щоб БОРОТИСЯ ДАЛІ. За себе і тепер за Нього.

Щирі співчуття рідним. Хоча... Які слова зарадять...

Тримаймося. ПЕРЕМОГА БУДЕ. Завдяки САМЕ ТАКИМ Воїнам України і всупереч цьому вселенському болю та розпачу.

Мала за честь бути причетною до важливих справ пліч-о-пліч з Тобою. Ми всі маємо їх продовжити, Олеже! Заради усього того, що було сто відсотків не марно...", - написала директорка радіо "На хвилі Корсуня" Галина Добровольська.

І пригадала слова Олега, який не хотів,щоб за ним довго тужили, а"щоб усі були злі і веселі".

У Корсуні-Шевченківському попрощалися з полеглим на Донеччині воїном Олегом Собченком 01

У Спасо-Преображенському храмі Православної церкви України відбулося відспівування Олега Собченка.

У Корсуні-Шевченківському попрощалися з полеглим на Донеччині воїном Олегом Собченком 02

У Корсуні-Шевченківському попрощалися з полеглим на Донеччині воїном Олегом Собченком 03
У Корсуні-Шевченківському попрощалися з полеглим на Донеччині воїном Олегом Собченком 04
У Корсуні-Шевченківському попрощалися з полеглим на Донеччині воїном Олегом Собченком 05
У Корсуні-Шевченківському попрощалися з полеглим на Донеччині воїном Олегом Собченком 06

У Корсуні-Шевченківському попрощалися з полеглим на Донеччині воїном Олегом Собченком 07

У Корсуні-Шевченківському попрощалися з полеглим на Донеччині воїном Олегом Собченком 08

Фото: Цензор. НЕТ

У Корсуні-Шевченківському попрощалися з полеглим на Донеччині воїном Олегом Собченком 09

Фото: Цензор. НЕТ


У Корсуні-Шевченківському попрощалися з полеглим на Донеччині воїном Олегом Собченком 10
У Корсуні-Шевченківському попрощалися з полеглим на Донеччині воїном Олегом Собченком 11

У Корсуні-Шевченківському попрощалися з полеглим на Донеччині воїном Олегом Собченком 12

У Корсуні-Шевченківському попрощалися з полеглим на Донеччині воїном Олегом Собченком 13

Виступаючи на мітингу, який відбувся по тому, побратим Олега Ігор Луценко вкотре нагадав, що завдяки таким людям, як Олег, навесні встояв Київ, і зазначив, що завдяки Олегу не було втрачено техніки на мільйони доларів, і згодом її використовували у боях наші воїни. Луценко зазначив, що Олег Собченко гідний присвоєння звання Героя України.

У Корсуні-Шевченківському попрощалися з полеглим на Донеччині воїном Олегом Собченком 14
У Корсуні-Шевченківському попрощалися з полеглим на Донеччині воїном Олегом Собченком 15
У Корсуні-Шевченківському попрощалися з полеглим на Донеччині воїном Олегом Собченком 16

У Корсуні-Шевченківському попрощалися з полеглим на Донеччині воїном Олегом Собченком 17

Фото: Цензор. НЕТ

 Після мітингу жалобна хода провела воїна в останню путь. За козацьким звичаєм обличчя накрили червоною тканиною - китайкою. За заповітом Олега, його проводжали під улюблені ним пісні українських виконавців "Тінь Сонця", "The HARDKISS", Ярмак, "Тартак" та ін.

Поховали Олега Собченка на центральному кладовищі, на Алеї Героїв, поруч з іншими полеглими захисниками Батьківщини.

У Корсуні-Шевченківському попрощалися з полеглим на Донеччині воїном Олегом Собченком 18

У Корсуні-Шевченківському попрощалися з полеглим на Донеччині воїном Олегом Собченком 19
У Корсуні-Шевченківському попрощалися з полеглим на Донеччині воїном Олегом Собченком 20

У Корсуні-Шевченківському попрощалися з полеглим на Донеччині воїном Олегом Собченком 21

 Фото: Цензор. НЕТ

У Корсуні-Шевченківському попрощалися з полеглим на Донеччині воїном Олегом Собченком 22

Фото: Цензор. НЕТ



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пам’ять (1186)


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Топ коментарі
+22
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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28.01.2023 16:17
+20
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28.01.2023 16:28
+14
Герої не вмирають......
Співчуття рідним.....
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28.01.2023 16:41
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ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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28.01.2023 16:17 Відповісти
Орки за все отримають! Наші котики їм не пробачать.
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28.01.2023 16:21 Відповісти
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28.01.2023 16:28 Відповісти
Сумно і боляче ...😪😪😪
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28.01.2023 16:35 Відповісти
Герої не вмирають......
Співчуття рідним.....
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28.01.2023 16:41 Відповісти
Гей пливе кача по тисинііі...пливе кача по тисині...Мурахи по тілу...Спочивай, братику...
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28.01.2023 16:48 Відповісти
С.У.М.
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28.01.2023 17:36 Відповісти
Господи, прийми його в Царство Своє, заспокой його душу, прости йому всі його гріхи! Царство Небесне, земля пухом!
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28.01.2023 17:49 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРО
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28.01.2023 17:53 Відповісти
Героям Слава ! і Вічна Пам*ять
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28.01.2023 17:57 Відповісти
И за кого погиб человек? За всранных лугандонов ,которые наводят свинособачьи ракеты на наши города? Про землю ответы писать не надо - пустошь там ,и жизней наших воинов она не стоит,в отличии от Запорожья ,Херсона и Крыма.
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28.01.2023 18:12 Відповісти
Condolences.

Almost my age.

Not a mass funeral,
many people attending,
possibly around 100.

His comrades around his age.

I wish them good luck !
They don't look demoralized,
so there is a good chance,
that the human losses of Ukraine
are in a reasonable size.

I was shocked when Putin invaded Ukraine,
I could not believe, that he would invade Ukraine
with just 100 to 200 tsd troops.

Still some 10 to 15 years until retirement,
he certainly could have been building up Ukraine.
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28.01.2023 18:12 Відповісти
RIP
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28.01.2023 19:17 Відповісти
На Цензорі вже геть погано з редакторами, правильно буде у Корсунь-Шевченківську.
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28.01.2023 22:33 Відповісти
 
 