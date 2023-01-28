У Корсуні-Шевченківському попрощалися з полеглим на Донеччині воїном Олегом Собченком. ФОТОрепортаж

28 січня 2023 р. у м. Корсуні-Шевченківському попрощалися з воїном Олегом Собченком, аеророзвідником артилерійського дивізіону 72 бригади, який у 2014 році пішов воювати у складі "Азову", коли в батальйону ще назви цієї не було. Був і розвідником, і снайпером. Був активістом у боротьбі за збереження річки Рось.

Напередодні місто зустріло кортеж з тілом героя, кавалера ордена "За мужність" II і III ступеня, який народився у 1973 році і загинув 24 січня 2023 у Вугледарі.

"Україна втрачає своїх Героїв, які мали б будувати після Перемоги нову Державу. Він СПРАВЖНІЙ. Не був. Є І ЗАЛИШИТЬСЯ. Прикладом для наслідування. "Гостримо зуби, кігті, мечі, сушимо порох, подаємо набої"...

Як же боляче... АЛЕ. Не втрачаймо войовничий дух, шліфуймо знання та вміння, щоб БОРОТИСЯ ДАЛІ. За себе і тепер за Нього.

Щирі співчуття рідним. Хоча... Які слова зарадять...

Тримаймося. ПЕРЕМОГА БУДЕ. Завдяки САМЕ ТАКИМ Воїнам України і всупереч цьому вселенському болю та розпачу.

Мала за честь бути причетною до важливих справ пліч-о-пліч з Тобою. Ми всі маємо їх продовжити, Олеже! Заради усього того, що було сто відсотків не марно...", - написала директорка радіо "На хвилі Корсуня" Галина Добровольська.

І пригадала слова Олега, який не хотів,щоб за ним довго тужили, а"щоб усі були злі і веселі".

У Спасо-Преображенському храмі Православної церкви України відбулося відспівування Олега Собченка.









Фото: Цензор. НЕТ





Фото: Цензор. НЕТ











Виступаючи на мітингу, який відбувся по тому, побратим Олега Ігор Луценко вкотре нагадав, що завдяки таким людям, як Олег, навесні встояв Київ, і зазначив, що завдяки Олегу не було втрачено техніки на мільйони доларів, і згодом її використовували у боях наші воїни. Луценко зазначив, що Олег Собченко гідний присвоєння звання Героя України.







Фото: Цензор. НЕТ

Після мітингу жалобна хода провела воїна в останню путь. За козацьким звичаєм обличчя накрили червоною тканиною - китайкою. За заповітом Олега, його проводжали під улюблені ним пісні українських виконавців "Тінь Сонця", "The HARDKISS", Ярмак, "Тартак" та ін.

Поховали Олега Собченка на центральному кладовищі, на Алеї Героїв, поруч з іншими полеглими захисниками Батьківщини.





Фото: Цензор. НЕТ

Фото: Цензор. НЕТ





