У Корсуні-Шевченківському попрощалися з полеглим на Донеччині воїном Олегом Собченком. ФОТОрепортаж
28 січня 2023 р. у м. Корсуні-Шевченківському попрощалися з воїном Олегом Собченком, аеророзвідником артилерійського дивізіону 72 бригади, який у 2014 році пішов воювати у складі "Азову", коли в батальйону ще назви цієї не було. Був і розвідником, і снайпером. Був активістом у боротьбі за збереження річки Рось.
Напередодні місто зустріло кортеж з тілом героя, кавалера ордена "За мужність" II і III ступеня, який народився у 1973 році і загинув 24 січня 2023 у Вугледарі.
"Україна втрачає своїх Героїв, які мали б будувати після Перемоги нову Державу. Він СПРАВЖНІЙ. Не був. Є І ЗАЛИШИТЬСЯ. Прикладом для наслідування. "Гостримо зуби, кігті, мечі, сушимо порох, подаємо набої"...
Як же боляче... АЛЕ. Не втрачаймо войовничий дух, шліфуймо знання та вміння, щоб БОРОТИСЯ ДАЛІ. За себе і тепер за Нього.
Щирі співчуття рідним. Хоча... Які слова зарадять...
Тримаймося. ПЕРЕМОГА БУДЕ. Завдяки САМЕ ТАКИМ Воїнам України і всупереч цьому вселенському болю та розпачу.
Мала за честь бути причетною до важливих справ пліч-о-пліч з Тобою. Ми всі маємо їх продовжити, Олеже! Заради усього того, що було сто відсотків не марно...", - написала директорка радіо "На хвилі Корсуня" Галина Добровольська.
І пригадала слова Олега, який не хотів,щоб за ним довго тужили, а"щоб усі були злі і веселі".
У Спасо-Преображенському храмі Православної церкви України відбулося відспівування Олега Собченка.
Фото: Цензор. НЕТ
Виступаючи на мітингу, який відбувся по тому, побратим Олега Ігор Луценко вкотре нагадав, що завдяки таким людям, як Олег, навесні встояв Київ, і зазначив, що завдяки Олегу не було втрачено техніки на мільйони доларів, і згодом її використовували у боях наші воїни. Луценко зазначив, що Олег Собченко гідний присвоєння звання Героя України.
Фото: Цензор. НЕТ
Після мітингу жалобна хода провела воїна в останню путь. За козацьким звичаєм обличчя накрили червоною тканиною - китайкою. За заповітом Олега, його проводжали під улюблені ним пісні українських виконавців "Тінь Сонця", "The HARDKISS", Ярмак, "Тартак" та ін.
Поховали Олега Собченка на центральному кладовищі, на Алеї Героїв, поруч з іншими полеглими захисниками Батьківщини.
Фото: Цензор. НЕТ
Фото: Цензор. НЕТ
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Співчуття рідним.....
Almost my age.
Not a mass funeral,
many people attending,
possibly around 100.
His comrades around his age.
I wish them good luck !
They don't look demoralized,
so there is a good chance,
that the human losses of Ukraine
are in a reasonable size.
I was shocked when Putin invaded Ukraine,
I could not believe, that he would invade Ukraine
with just 100 to 200 tsd troops.
Still some 10 to 15 years until retirement,
he certainly could have been building up Ukraine.