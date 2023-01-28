Ворог вдарив ракетами по Костянтинівці, троє загиблих, шестеро поранених, - ОВА (оновлено). ФОТОрепортаж

Троє цивільних загинуло, щонайменше двоє поранено внаслідок ракетного удару, якого завдали російські окупанти по Костянтинівці сьогодні вранці.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни стріляли по житловому кварталу, пошкодили 4 багатоповерхівки, готель, гаражі та цивільні автівки.

"На місці трагедії працюють рятувальники та правоохоронці - допомагають людям та ретельно документують черговий злочин російських окупантів на нашій землі - зло неодмінно буде покаране", - йдеться у повідомленні.

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Пізніше у Офісі генпрокурора уточнили, що кількість поранених зросла до 6 осіб.

За даними слідства, вранці 28 січня 2023 року армія держави-агресора завдала ракетного удару по житловому кварталу у м. Костянтинівці.

Внаслідок атаки окупаційних військ загинули двоє чоловіків та жінка. Шестеро містян отримали травми різного ступеня тяжкості. Наразі їх доставлено до лікарні, де їм надається кваліфікована допомога.

Пошкоджено багатоповерхівки, мотель. Також зруйновано гаражі та автомобілі. На місці працюють правоохоронці і рятувальники. Точна кількість постраждалих уточнюється.

Прокурори на місцях продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

















