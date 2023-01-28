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Новини Фото Війна
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Ворог вдарив ракетами по Костянтинівці, троє загиблих, шестеро поранених, - ОВА (оновлено). ФОТОрепортаж

Троє цивільних загинуло, щонайменше двоє поранено внаслідок ракетного удару, якого завдали російські окупанти по Костянтинівці сьогодні вранці.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни стріляли по житловому кварталу, пошкодили 4 багатоповерхівки, готель, гаражі та цивільні автівки.

"На місці трагедії працюють рятувальники та правоохоронці - допомагають людям та ретельно документують черговий злочин російських окупантів на нашій землі - зло неодмінно буде покаране", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Тривають інтенсивні артобстріли Вугледару, Авдіївка під масованим вогнем, - ОВА. ФОТОрепортаж

Ворог вдарив ракетами по Костянтинівці, троє загиблих, шестеро поранених, - ОВА (оновлено) 01
Ворог вдарив ракетами по Костянтинівці, троє загиблих, шестеро поранених, - ОВА (оновлено) 02
Ворог вдарив ракетами по Костянтинівці, троє загиблих, шестеро поранених, - ОВА (оновлено) 03
Ворог вдарив ракетами по Костянтинівці, троє загиблих, шестеро поранених, - ОВА (оновлено) 04
Ворог вдарив ракетами по Костянтинівці, троє загиблих, шестеро поранених, - ОВА (оновлено) 05

Пізніше у Офісі генпрокурора уточнили, що кількість поранених зросла до 6 осіб.

За даними слідства, вранці 28 січня 2023 року армія держави-агресора завдала ракетного удару по житловому кварталу у м. Костянтинівці.

Внаслідок атаки окупаційних військ загинули двоє чоловіків та жінка. Шестеро містян отримали травми різного ступеня тяжкості. Наразі їх доставлено до лікарні, де їм надається кваліфікована допомога.

Пошкоджено багатоповерхівки, мотель. Також зруйновано гаражі та автомобілі. На місці працюють правоохоронці і рятувальники. Точна кількість постраждалих уточнюється.

Прокурори на місцях продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

Ворог вдарив ракетами по Костянтинівці, троє загиблих, шестеро поранених, - ОВА (оновлено) 06
Ворог вдарив ракетами по Костянтинівці, троє загиблих, шестеро поранених, - ОВА (оновлено) 07
Ворог вдарив ракетами по Костянтинівці, троє загиблих, шестеро поранених, - ОВА (оновлено) 08
Ворог вдарив ракетами по Костянтинівці, троє загиблих, шестеро поранених, - ОВА (оновлено) 09
Ворог вдарив ракетами по Костянтинівці, троє загиблих, шестеро поранених, - ОВА (оновлено) 10
Ворог вдарив ракетами по Костянтинівці, троє загиблих, шестеро поранених, - ОВА (оновлено) 11
Ворог вдарив ракетами по Костянтинівці, троє загиблих, шестеро поранених, - ОВА (оновлено) 12
Ворог вдарив ракетами по Костянтинівці, троє загиблих, шестеро поранених, - ОВА (оновлено) 13
Ворог вдарив ракетами по Костянтинівці, троє загиблих, шестеро поранених, - ОВА (оновлено) 14

Автор: 

обстріл (28449) ракети (4023) Донецька область (8453) Кириленко Павло (907) Костянтинівка (274)


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Топ коментарі
+10
Якби ж знали дамбасяни що вийде з їхнього путінпамагі.
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28.01.2023 11:03
+8
Вже й Костянтинівку рівняти із землею почали... Скоро весь Донбас зрівняють. Варвари, яким потрібна лише порожня, випалена територія.
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28.01.2023 11:00
+5
Цель орков - разрушенная до основания вся Украина.
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28.01.2023 11:02
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Вже й Костянтинівку рівняти із землею почали... Скоро весь Донбас зрівняють. Варвари, яким потрібна лише порожня, випалена територія.
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28.01.2023 11:00 Відповісти
Донбас - це тільки початок. Прикро, що у нас стільки багато чоловіків-уклоністів, які вважають, що десь сховаються.
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28.01.2023 11:12 Відповісти
У нас люди не мясо. Троль.
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28.01.2023 11:55 Відповісти
Тут дві сторони медалі. Якщо більшість чоловічого населення відправити на фронт, тил "загнеться". Є безліч сфер виробництва та економіки, які без чоловіків просто зупиняться. Без сильної тилової економіки на фронті почнуться серйозні проблеми. Зараз не 1942 рік...
Та й озброїти мільйони чоловіків в нас просто нічим. Це буде таке ж живе гарматне мясо, як і російські "чмобіки". Так ******* війни не виграються.
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28.01.2023 11:56 Відповісти
Послати людей щоб вони сиділи під російськими ракетами не маючи змоги відповісти -розуму не потрібно мати. Питання тепер таке: чому за рік ми так і не спромоглися зробити оперативно-тактичний ракетний комплекс або крилату ракету далекої дії. Причому далеко не з нуля. Для саудитів такий комплес зробили ж? А до тих пір, поки ми не будемо мати змоги відповідати русні- ми будемо для них боксерськими грушами.
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28.01.2023 15:16 Відповісти
Цель орков - разрушенная до основания вся Украина.
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28.01.2023 11:02 Відповісти
Якби ж знали дамбасяни що вийде з їхнього путінпамагі.
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28.01.2023 11:03 Відповісти
У всіх моїх розмовах з людьми з ОРДЛО на питання "Хто винен за такий їх стан, завжди дістаю практично стандартну відповідь. 1) США. 2) Україна. 3) Олігархи. А вони білі та пушисті. Там в голові вже не вата а торічелева пустота.
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28.01.2023 15:20 Відповісти
Начинается начало конца Констахи, саранча подползает к очередной жертве. Когда ж уже вас вытравят. Клятый руцкий мир.
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28.01.2023 11:34 Відповісти
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рассея планирует построить 25 тюрем и три исправительно-трудовых лагеря на

оккупированных территориях Украины.

премьер-министр паРашки распорядился построить большую сеть тюрем для контроля над населением на незаконно аннексированных территориях.

https://elpais.com/internacional/2023-01-27/rusia-planea-construir-25-carceles-y-tres-centros-de-trabajos-forzados-en-las-zonas-ocupadas-en-ucrania.html#?rel=mas

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28.01.2023 11:42 Відповісти
 
 