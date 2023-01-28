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Новини Фото Війна
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Минулої доби морпіхи знищили 13 окупантів, 2 ворожі танки, БМП та 2 САУ, - ВМС. ІНФОГРАФІКА

Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС.

Як зазначається, минулої доби, 27 січня, морські піхотинці знищили танк, БМП та 9 окупантів.

"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого знищено танк, 2 самохідні артилерійські установки "Гвоздика" та 4 російські військові. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Минулої доби морпіхи знищили 13 окупантів, 2 ворожі танки, БМП та 2 САУ, - ВМС 01

Читайте: Минулої доби морпіхи знищили 13 окупантів, РСЗВ та 4 міномети. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія рф (17359) ВМС (1384) втрати (4396)


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Щира подяка нашим Воїнам за вірне служіння нашій країні !!

Молимось за Вас 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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28.01.2023 11:19 Відповісти
Я старий але в подумках знищив би всю московську 3.14здобратію !

Слава Україні і ЗСУ !
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28.01.2023 11:51 Відповісти
Umbra.Cursor @umbra_cursor https://twitter.com/umbra_cursor/status/1618949252763496449 21 ч
В Совете федерации предложили набирать IT-шников из геймеров. Это примерно как пытаться сделать фармацевтов из наркоманов. Хотя.. из наркоманов, кажется, уже собрали Совет федерации.
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28.01.2023 11:31 Відповісти
В Україні ліквідували «вагнерівця» з непоєднуваним прізвищем, ім'ям та по батькові - Рудольфа Акакійовича Редькіна ...Гляньте на дорогу та будинки,бездоріжжя в селі та халупи вікової давності - і все це в західноєвропейській частині ерефі.Курська обл. Найгарніше що виглядає на тому фоні то-гріб
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28.01.2023 11:36 Відповісти
Це якесь жахіття 😡
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28.01.2023 11:40 Відповісти
 
 