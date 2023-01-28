Минулої доби морпіхи знищили 13 окупантів, 2 ворожі танки, БМП та 2 САУ, - ВМС. ІНФОГРАФІКА

Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС.

Як зазначається, минулої доби, 27 січня, морські піхотинці знищили танк, БМП та 9 окупантів.

"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого знищено танк, 2 самохідні артилерійські установки "Гвоздика" та 4 російські військові. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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