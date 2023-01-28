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Новини Фото Війна
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"Дякуємо за російський лендліз", - українські танкісти показали трофейну техніку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На озброєнні ЗСУ є чимало трофейної російської техніки. Так, військові 5-го окремого штурмового полку показали роботу захопленого російського танку Т-90, який свого часу ЗСУ захопили на Сумщині. А заразом танкісти розповіли і про свою щоденну роботу.

Як інформує Цензор.НЕТ, на відео, яке опублікував проєкт "Український Свідок", трофейна російська техніка відпрацьовує по позиціях своїх колишніх власників, себто самих росіян. Наразі нею керує один з танкових підрозділів ЗСУ.

До трофейної техніки належить танк Т-90, розроблений ще за часів Радянського Союзу. Він являє собою модернізацію танку Т-72 "Урал", який використовувався під час бойових дій у Сирії, Іраку, Судані та низці інших країн.

Журналісти "Українського Свідка" фіксують бойові дії проти окупантів: спочатку по позиціях противника працювали українські міномети, а потім в хід пішли танки.

"Корегуванням вогню займається розвідувальний дрон", - розповідає командир бойової машини із позивним Шарпей.

"Завдяки цьому вдається досягти майже стовідсоткової точності". Також військовий розповів, що інтенсивність боїв на цій ділянці фронту дуже висока. "Вони лізуть і лізуть", - каже він. "Були дощі, потім морози. Погода сира, брудна, а вони все одно лізуть по бруду".

На питання про страх Шарпей відповідає: "Я не можу показувати своїм підлеглим, що я боюсь. Коли людина боїться, вона починає губитись та помилятись".

Також читайте: Бійці затрофеїли російський танк. ВIДЕО

Дякуємо за російський лендліз, - українські танкісти показали трофейну техніку 01
Дякуємо за російський лендліз, - українські танкісти показали трофейну техніку 02
Дякуємо за російський лендліз, - українські танкісти показали трофейну техніку 03

Під час фільмування знімальна група отримала вогонь у відповідь. На щастя, ніхто не постраждав. Як з’ясувалося згодом, на місце, де перебувала знімальна група, буквально через пів хвилини після відходу прилетіло близько десяти російських снарядів.

Автор: 

армія рф (17359) танк (2067) ЗСУ (7544) трофеї (185)


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Топ коментарі
+14
Дякуємо!!! Бережіть себе!!!
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28.01.2023 12:10
+13
Терпите парни, скоро на комфортабельных пятнистых кошках покатаетесь.
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28.01.2023 12:02
+8
браня крепка и танки наши... быстро идут по раша-лендлизу )))
на безрыбье и....
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28.01.2023 11:56
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браня крепка и танки наши... быстро идут по раша-лендлизу )))
на безрыбье и....
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28.01.2023 11:56 Відповісти
"На безрыбье" - і кацапів раком !
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28.01.2023 13:41 Відповісти
"На безрыбье" - і кацапів раком !
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28.01.2023 13:42 Відповісти
Терпите парни, скоро на комфортабельных пятнистых кошках покатаетесь.
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28.01.2023 12:02 Відповісти
Дякуємо!!! Бережіть себе!!!
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28.01.2023 12:10 Відповісти
Кстати у них даже на Т-90, в комплекте есть бревно, для самовытягивания из болота.
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28.01.2023 12:12 Відповісти
Якщо це працює, то що в цьому поганого?
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28.01.2023 12:15 Відповісти
Так болото не разбирается в цифрах
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28.01.2023 12:16 Відповісти
Почему у вас нет ?
Тут, неделю назад видео показывали о героическом вытягивании Т-72 из грязи.

https://youtu.be/O7I9OzfnNxE
типичная ситуация
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28.01.2023 12:57 Відповісти
эйбрамсы придут - мы их тоже брёвнами закомплектуем.
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28.01.2023 12:31 Відповісти
Ну то й що? У них і сокира з ломом у комплектуванні у наявності "Абрамс" до нас потрапить - і він буде ним укомплектований Просто "Абрамс" ще ні разу тривалий час в умовах суцільної багнюки не воював
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28.01.2023 22:52 Відповісти
Еще я слышал, адмирал Горшок в Атлантическом океане где-то подванивает. Один, без охраны, с мясом на борту, которое даже 3 пуль из АК не стреляло. Был бы хорошим ленд-лизом даже в его состоянии. Там как раз торговые суда ищут охранников от пиратов (с легальной возможностью иметь оружие, включая и гранатометы), которые рядом будут проходить. Они будут не против бесплатным охранникам с небольшими моторками, аквалангами, мини-подлодками и парочкой дронов-камикадзе с гранатами и минами, которые помогут захватить кацапское корыто на законных правилах войны.
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28.01.2023 12:17 Відповісти
А москалятиною мабуть страшне смердить..
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28.01.2023 12:18 Відповісти
Андрій Л ✙



Український воїн впритул знищує двох роснявих морпіхів

https://twitter.com/i/status/1619065809086865408
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28.01.2023 12:21 Відповісти
Взагалі то за лендліз потрібно платити. От ми і платимо... До того ж, як там, приціли цілі, чи рашисти їх розбили чи познімали? Бо кажуть, що біда цих трофеїв саме у цьому - вони сліпі.
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28.01.2023 14:19 Відповісти
 
 