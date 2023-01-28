"Дякуємо за російський лендліз", - українські танкісти показали трофейну техніку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На озброєнні ЗСУ є чимало трофейної російської техніки. Так, військові 5-го окремого штурмового полку показали роботу захопленого російського танку Т-90, який свого часу ЗСУ захопили на Сумщині. А заразом танкісти розповіли і про свою щоденну роботу.

Як інформує Цензор.НЕТ, на відео, яке опублікував проєкт "Український Свідок", трофейна російська техніка відпрацьовує по позиціях своїх колишніх власників, себто самих росіян. Наразі нею керує один з танкових підрозділів ЗСУ.

До трофейної техніки належить танк Т-90, розроблений ще за часів Радянського Союзу. Він являє собою модернізацію танку Т-72 "Урал", який використовувався під час бойових дій у Сирії, Іраку, Судані та низці інших країн.

Журналісти "Українського Свідка" фіксують бойові дії проти окупантів: спочатку по позиціях противника працювали українські міномети, а потім в хід пішли танки.

"Корегуванням вогню займається розвідувальний дрон", - розповідає командир бойової машини із позивним Шарпей.

"Завдяки цьому вдається досягти майже стовідсоткової точності". Також військовий розповів, що інтенсивність боїв на цій ділянці фронту дуже висока. "Вони лізуть і лізуть", - каже він. "Були дощі, потім морози. Погода сира, брудна, а вони все одно лізуть по бруду".

На питання про страх Шарпей відповідає: "Я не можу показувати своїм підлеглим, що я боюсь. Коли людина боїться, вона починає губитись та помилятись".

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Під час фільмування знімальна група отримала вогонь у відповідь. На щастя, ніхто не постраждав. Як з’ясувалося згодом, на місце, де перебувала знімальна група, буквально через пів хвилини після відходу прилетіло близько десяти російських снарядів.