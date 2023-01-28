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Новини Фото Війна
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Наслідки ракетного удару по Костянтинівці: Ворог поцілив у центр міста, де перебувало багато людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські документують наслідки удару по Костянтинівці та допомагають пораненим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції. 

За попередніми даними, російські війська поцілили в житловий сектор ракетою С-300. Загинуло троє людей, кількість поранених встановлюється. Поліцейські парамедики допомагають лікарям рятувати життя постраждалих.

За даними правоохоронців, окупанти атакували місто близько 9:15. Вдарили по центру міста, де в цей час перебувають багато людей.

"Внаслідок атаки загинули чоловіки віком 33 і 36 років і 70-річна жінка, переселенка з Бахмута. Кількість поранених зростає щохвилини. Пошкоджено 4 багатоквартирних будинки, готель, гаражі та 7 цивільних авто. На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки й парамедики. Поліцейські доправляють людей у лікарню і допомагають медикам", - йдеться у повідомленні.

Докази воєнного злочину Росії, зібрані поліцією, буде передано СБУ. Попередня правова кваліфікація - ч.2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Наслідки ракетного удару по Костянтинівці: Ворог поцілив у центр міста, де перебувало багато людей 01
Наслідки ракетного удару по Костянтинівці: Ворог поцілив у центр міста, де перебувало багато людей 02
Наслідки ракетного удару по Костянтинівці: Ворог поцілив у центр міста, де перебувало багато людей 03
Наслідки ракетного удару по Костянтинівці: Ворог поцілив у центр міста, де перебувало багато людей 04
Наслідки ракетного удару по Костянтинівці: Ворог поцілив у центр міста, де перебувало багато людей 05
Наслідки ракетного удару по Костянтинівці: Ворог поцілив у центр міста, де перебувало багато людей 06

Також читайте: Ворог вдарив ракетами по Костянтинівці, троє загиблих, шестеро поранених, - ОВА (оновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28449) Нацполіція (15164) Донецька область (8453) Костянтинівка (274)


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Топ коментарі
+18
Пошла инфа, шо на каазлабаде - переворот. Мож пыня ласты склеил?АМИНЬ !!!
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28.01.2023 15:16
+18
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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28.01.2023 15:20
+16
Російські терористи принесли сьогодні в Костянтинівку свій "русский мир" на ракетах. Хто ще бажає з ними розмовляти і торгувати? Мадяри, вам не соромно підтримувати нациста і терориста?
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28.01.2023 15:19
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Пошла инфа, шо на каазлабаде - переворот. Мож пыня ласты склеил?АМИНЬ !!!
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28.01.2023 15:16 Відповісти
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28.01.2023 15:18 Відповісти
Ваші слова та Богові у вуха...
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28.01.2023 15:26 Відповісти
Там похоже, шо Бог уже потрудился.
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28.01.2023 15:28 Відповісти
Если так, то так уж и быть... Те пусте, шо просилось на месячишко раньше, на кристмас.
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28.01.2023 15:29 Відповісти
откуда информация?
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28.01.2023 15:47 Відповісти
черговий піздьож, як і на новий рік про взриви в містах напараші
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28.01.2023 15:52 Відповісти
Дай то Бог, щоб так і було!
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28.01.2023 15:47 Відповісти
це де про таку фантастику пишуть? Не знайшов поки...
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28.01.2023 16:13 Відповісти
Да это местный болтун. Не обращай внимания.
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28.01.2023 16:24 Відповісти
Щось сумнівно.
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28.01.2023 16:53 Відповісти
Російські терористи принесли сьогодні в Костянтинівку свій "русский мир" на ракетах. Хто ще бажає з ними розмовляти і торгувати? Мадяри, вам не соромно підтримувати нациста і терориста?
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28.01.2023 15:19 Відповісти
Мадьяры сами не против оторвать и себе кусок Украины. Только мадьярам пока в их тупую голову не доходит что ето не они захватят кусок Украины а скорее венгрия войдет в состав ссср
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28.01.2023 15:29 Відповісти
На работе есть коллега-словак.Так словаки хорошо помнят,как мадьяры,примкнувшие к фашистам,уничтожали словаков.Идеология у мадьяр была и осталась фашистской.
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28.01.2023 21:58 Відповісти
А скількі в Константинівці люБителів руцького миру7
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28.01.2023 15:30 Відповісти
Сколько бы небыло. Ни один человек не заслужил так погибнуть, или потерять здоровье.
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28.01.2023 16:09 Відповісти
Ну хтось ще є. Це якось виправдовує русню?
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28.01.2023 18:37 Відповісти
йо**** русня !!!!
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28.01.2023 15:20 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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28.01.2023 15:20 Відповісти
ты животное бы пролечилось шоле, задрало своими воплями. твой хаспоть это как сталин в квадрате, ты бы хоть почитало как твой Яхве унничтожал из-за любого пустяка просто миллионами все живое. ты извращенец, раб, который верит что всему сущему - около 7000 лет, это потяжелей любой шизофрении. желаю тебе рака и хочу посмотреть как ты поползешь к попам, дабы попросили Яхве шоб ты выздоровел - но хера! ты, как и любой веропитек - лицемер. и побежишь, жалобно скуля к доктору, а про капище и не подумаешь даже. как же я вас презираю, рака всем таким крикливым лицемерам. Омынь, шлявабоху, хоспати просци.
тьху!!! гидота
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28.01.2023 20:41 Відповісти
Ета путен так асвабаждает рузкоязычных
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28.01.2023 15:26 Відповісти
узкоізичних
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28.01.2023 15:54 Відповісти
Макрон еще хочет с пукиным разговаривать ?
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28.01.2023 15:47 Відповісти
Після таких новин висновок один - москалів треба мочити всюди і постійно! Це не люди, це мутанти, помилка природи.
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28.01.2023 16:34 Відповісти
Les soldats russes doivent être rangés dans la catégorie "animaux nuisibles"
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28.01.2023 18:44 Відповісти
 
 