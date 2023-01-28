Наслідки ракетного удару по Костянтинівці: Ворог поцілив у центр міста, де перебувало багато людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Поліцейські документують наслідки удару по Костянтинівці та допомагають пораненим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
За попередніми даними, російські війська поцілили в житловий сектор ракетою С-300. Загинуло троє людей, кількість поранених встановлюється. Поліцейські парамедики допомагають лікарям рятувати життя постраждалих.
За даними правоохоронців, окупанти атакували місто близько 9:15. Вдарили по центру міста, де в цей час перебувають багато людей.
"Внаслідок атаки загинули чоловіки віком 33 і 36 років і 70-річна жінка, переселенка з Бахмута. Кількість поранених зростає щохвилини. Пошкоджено 4 багатоквартирних будинки, готель, гаражі та 7 цивільних авто. На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки й парамедики. Поліцейські доправляють людей у лікарню і допомагають медикам", - йдеться у повідомленні.
Докази воєнного злочину Росії, зібрані поліцією, буде передано СБУ. Попередня правова кваліфікація - ч.2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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тьху!!! гидота