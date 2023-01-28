Ексгумовано тіло жінки, яка загинула під час ворожого авіаційного бомбардування на Ізюмщині. ФОТО

Поліція вилучила тіло мешканки Ізюмського району Харківської області, яка загинула внаслідок агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Харківщиини.

За даними правоохоронців, під час авіаційного бомбардування збройними силами РФ села Топольське 83-річна жінка дістала травми, не сумісні з життям.

"Авіаудар по населеному пункту стався на початку березня минулого року. 27 січня в ході відпрацювання села навпроти житлового будинку було виявлено поховання жінки. Працівники поліції провели огляд та ексгумацію. Тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Слідчі дії проводились працівниками Ізюмського РУП за процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

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