Минулої доби росіяни вбили 4 цивільних на Донеччині. Ще 17 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Російські військові протягом 28 січня вбили 4 цивільних мешканців Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 28 січня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 3 у Костянтинівці та 1 у Бахмуті. Ще 17 людей в області зазнали поранень", йдеться в повідомленні.

Голова ОВА зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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