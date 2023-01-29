Минулої доби росіяни вбили 4 цивільних на Донеччині. Ще 17 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
Російські військові протягом 28 січня вбили 4 цивільних мешканців Донецької області.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"За 28 січня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 3 у Костянтинівці та 1 у Бахмуті. Ще 17 людей в області зазнали поранень", йдеться в повідомленні.
Голова ОВА зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль