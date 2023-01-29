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Минулої доби росіяни вбили 4 цивільних на Донеччині. Ще 17 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Російські військові протягом 28 січня вбили 4 цивільних мешканців Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ

"За 28 січня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 3 у Костянтинівці та 1 у Бахмуті. Ще 17 людей в області зазнали поранень", йдеться в повідомленні.

Голова ОВА зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни проводять примусову паспортизацію серед працівників державних та комунальних підприємств на Донеччині, - Центр національного спротиву

Минулої доби росіяни вбили 4 цивільних на Донеччині. Ще 17 осіб зазнали поранень, - ОВА 01

Автор: 

жертви (1793) Донецька область (8453) Кириленко Павло (907)


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