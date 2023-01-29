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Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
24 042 16

Воїн Олег Симороз, який підірвався на протитанковій міні і втратив обидві ноги, показав фото через 3 місяці реабілітації. ФОТО

Воїн Олег Симороз, який втрати на війні обидві ноги і до якого приходила у палату голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, щоб з’ясувати стосунки через законопроєкт щодо містобудування її авторства, показав фото через три місяці проходження реабілітації.

Як передає Цензор.НЕТ, фото він опублікував у фейсбуці.

"Між цими фото рівно 3 місяці…

На першому я борюся за життя, а на другому я власне вже активно працюю над реабілітацією", - написав він.

Воїн Олег Симороз, який підірвався на протитанковій міні і втратив обидві ноги, показав фото через 3 місяці реабілітації 01
Воїн Олег Симороз, який підірвався на протитанковій міні і втратив обидві ноги, показав фото через 3 місяці реабілітації 02

Крім того, Симороз подякував усім за підтримку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прийшла до госпіталю, щоб з’ясувати стосунки з пораненим без ніг, - військовий розповів про візит голови "слуг народу" Шуляк

Нагадаємо, 17 грудня глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк прийшла у палату до військового та юриста Олега Симороза, який підірвався на протитанковій міні і втратив обидві ноги. Шуляк збиралася обговорити резонансний допис Симороза, в якому той розкритикував її законопроєкт щодо містобудування 5655, який раніше прийняла Верховна Рада.

Симороз написав: "…мені досі складно повірити, що голова правлячої партії "слуг" увірвалася до мене у військовий госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки з військовослужбовцем, який залишив свої дві ноги на Донбасі й перебуває у важкому стані. Але це сталося".

Народна депутатка Галина Янченко написала заяву на вихід із партії "Слуга народу" через вчинок Шуляк.

Пізніше голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк оприлюднила певні пояснення своїх дій на тлі скандалу з бійцем Олегом Симорозом, до якого приходила у палату з’ясовувати стосунки через законопроєкт щодо містобудування її авторства.

Своєю чергою, Симороз назвав "вибачення" Шуляк перед ним "просто огидним фарсом і знущанням".

Автор: 

поранення (2802) військовослужбовці (4744) Шуляк Олена (129)


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Топ коментарі
+58
Ти не зламний, захисник України. Слова вдячності тут недоречні, треба шось інше.
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29.01.2023 08:58
+48
Бажаю видужити Воїну, а цих щурячок із лекеєв урода і саму продажну т.н. партію геть з України сцяними ганчирками.
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29.01.2023 09:04
+18
Тримайся!
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29.01.2023 09:27
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Ти не зламний, захисник України. Слова вдячності тут недоречні, треба шось інше.
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29.01.2023 08:58 Відповісти
Бажаю видужити Воїну, а цих щурячок із лекеєв урода і саму продажну т.н. партію геть з України сцяними ганчирками.
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29.01.2023 09:04 Відповісти
May the force be with you my friend !
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29.01.2023 09:21 Відповісти
Тримайся!
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29.01.2023 09:27 Відповісти
Олеже одужуйте! Ми самі не впораємся зі знахабнілими злобудовниками!
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29.01.2023 09:40 Відповісти
Дякуємо, славний воїн! Швидшого одужання!
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29.01.2023 09:57 Відповісти
А с такой ампутацией протезы делают?Все же по середину бедер...
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29.01.2023 09:57 Відповісти
а чого нема фото тої суки до тоді та тепер???
бо ***** не змінилося, крім 8271 який вони теж голосувала проти таких як цей Герой
ну може сумочку змінила, може годинниу чи айфон
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29.01.2023 10:09 Відповісти
життя його,тримає Бог в своїх невидимих руках
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29.01.2023 10:44 Відповісти
🙏🙏🙏
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29.01.2023 10:46 Відповісти
Благаю Бога розібратись....
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29.01.2023 11:18 Відповісти
Бажаю, щоб ти, воїне, танцював зі своєю коханою!
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29.01.2023 11:26 Відповісти
собаки вони ...
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29.01.2023 13:08 Відповісти
Максимальної реабілітації.

Ти потрібен, друже.
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30.01.2023 04:27 Відповісти
 
 