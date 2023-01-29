Воїн Олег Симороз, який підірвався на протитанковій міні і втратив обидві ноги, показав фото через 3 місяці реабілітації. ФОТО

Воїн Олег Симороз, який втрати на війні обидві ноги і до якого приходила у палату голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, щоб з’ясувати стосунки через законопроєкт щодо містобудування її авторства, показав фото через три місяці проходження реабілітації.

Як передає Цензор.НЕТ, фото він опублікував у фейсбуці.

"Між цими фото рівно 3 місяці…

На першому я борюся за життя, а на другому я власне вже активно працюю над реабілітацією", - написав він.





Крім того, Симороз подякував усім за підтримку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прийшла до госпіталю, щоб з’ясувати стосунки з пораненим без ніг, - військовий розповів про візит голови "слуг народу" Шуляк

Нагадаємо, 17 грудня глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк прийшла у палату до військового та юриста Олега Симороза, який підірвався на протитанковій міні і втратив обидві ноги. Шуляк збиралася обговорити резонансний допис Симороза, в якому той розкритикував її законопроєкт щодо містобудування 5655, який раніше прийняла Верховна Рада.

Симороз написав: "…мені досі складно повірити, що голова правлячої партії "слуг" увірвалася до мене у військовий госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки з військовослужбовцем, який залишив свої дві ноги на Донбасі й перебуває у важкому стані. Але це сталося".

Народна депутатка Галина Янченко написала заяву на вихід із партії "Слуга народу" через вчинок Шуляк.

Пізніше голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк оприлюднила певні пояснення своїх дій на тлі скандалу з бійцем Олегом Симорозом, до якого приходила у палату з’ясовувати стосунки через законопроєкт щодо містобудування її авторства.

Своєю чергою, Симороз назвав "вибачення" Шуляк перед ним "просто огидним фарсом і знущанням".