Минулої доби росіяни активно обстрілювали Вугледар, Авдіївку, внаслідок удару по Костянтинівці загинули 3 людини, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські загарбники протягом 28 січня продовжили обстріли населених пунктів Донецької області по всій лінії фронту.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок вчорашнього удару по Костянтинівці загинули 3 людини, поранено 14. Пошкоджені 7 багатоповерхівок, 7 гаражів та готель. На Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка і Богоявленка = без жертв", - йдеться в повідомленні.

На Донецькому напрямку під ворожим вогнем опинилося Курахове. Внаслідок 4 артобстрілів у місті пошкоджено 7 багатоповерхівок та 10 приватних будинків, будівлі 2 медичних закладів. Рашисти завдали ракетного удару по сільгосппідприємству у Костянтинополі. В Авдіївці вночі тривали хаотичні обстріли - інформація про постраждалих не надходила.

"На Горлівському напрямку 1 людина вбита й 1 поранена у Бахмуті; пошкоджено багатоповерхівку. Ще 1 людина загинула у Парасковіївці Соледарської ТГ. Пошкоджено приватні будинки у Торецьку та 9-поверхівку у Нью-Йорку. Під періодичними обстрілами — околиці Часовоярської ТГ", - повідомив Кириленко.

На Лисичанському напрямку під вогнем Званівка та Переїзне Званівської ТГ і Сіверськ та Серебрянка Сіверської ТГ.

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