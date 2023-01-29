На Рівненщині попрощались із прикордонником Сергієм Радьком, який загинув на Луганщині, захищаючи Україну. ФОТО
На Рівненщині попрощались з загиблим прикордонником.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, Сергій Радько виконував бойове завдання неподалік селища Кармазинівка на Луганщині. Життя бійця обірвалося 21 січня 2023 року внаслідок артилерійського обстрілу окупантів.
У Сергія залишилися батько та мати.
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