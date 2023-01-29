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На Рівненщині попрощались із прикордонником Сергієм Радьком, який загинув на Луганщині, захищаючи Україну. ФОТО

На Рівненщині попрощались з загиблим прикордонником.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, Сергій Радько виконував бойове завдання неподалік селища Кармазинівка на Луганщині. Життя бійця обірвалося 21 січня 2023 року внаслідок артилерійського обстрілу окупантів.

У Сергія залишилися батько та мати.

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На Рівненщині попрощались із прикордонником Сергієм Радьком, який загинув на Луганщині, захищаючи Україну 01
На Рівненщині попрощались із прикордонником Сергієм Радьком, який загинув на Луганщині, захищаючи Україну 02
На Рівненщині попрощались із прикордонником Сергієм Радьком, який загинув на Луганщині, захищаючи Україну 03

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) пам’ять (1186) втрати (4396)


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Героям слава!
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29.01.2023 10:11 Відповісти
Світла Пам'ять Герою Украіни та щирі співчуття родині 😪😪😪
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29.01.2023 10:13 Відповісти
Вічна пам'ять !!
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29.01.2023 10:13 Відповісти
Спи спокійно,синочок! Дякуємо за твій подвиг!
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29.01.2023 10:39 Відповісти
Знову зовсім молодий хлопчина, який навіть не встиг залишити після себе нащадків.
Чи порозумнішає наш нарід, чи навчиться не довіряти шахраям, які дурять його, грабують, плодяться, як миші, на нашій землі і допомагають ворогам, нав'язуючи українцям щурів у владу?
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29.01.2023 10:43 Відповісти
Світла пам'ять.
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29.01.2023 13:40 Відповісти
 
 