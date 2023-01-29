Сьогодні, як і 105 років тому, наші захисники демонструють вражаючу сміливість та непохитну вірність Україні, - МЗС про Героїв Крут

Сьогодні, 29 січня, ми вшановуємо пам’ять Героїв Крут - захисників УНР, які у 1918 році своїм подвигом вписали нову героїчну сторінку в історію України.

Про це повідомляє пресцентр МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

У зовнішньополітичному відомстві нагадують, що близько чотирьохсот київських студентів та гімназистів вступили під залізничною станцією Крути в нерівний бій із добре озброєною, більш ніж чотиритисячною російською більшовицькою армією. Ціною власного життя українські герої, переважна більшість з яких не мали бойового досвіду, на кілька днів зупинили ворожий наступ.

"Бій під Крутами став проявом рішучості українського народу у боротьбі за незалежність нашої держави, готовності жертвувати найдорожчим - життям, заради свободи та кращого майбутнього України. Він став історичним свідченням незламності українського духу і стійкості українців, які, попри смертельну небезпеку, завжди готові стати на захист власної Батьківщини, демонстрацією мужності та патріотизму української молоді", - йдеться у повідомленні.

Пам’ять про подвиг героїв Крут, як символ мужності, героїзму та відданості незалежній Україні, житиме у віках.

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"Сьогодні, як і 105 років тому, захисники нашої держави у відсічі російських загарбників демонструють вражаючу весь світ сміливість та непохитну вірність Україні", - резюмують у МЗС.