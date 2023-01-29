Сьогодні, як і 105 років тому, наші захисники демонструють вражаючу сміливість та непохитну вірність Україні, - МЗС про Героїв Крут
Сьогодні, 29 січня, ми вшановуємо пам’ять Героїв Крут - захисників УНР, які у 1918 році своїм подвигом вписали нову героїчну сторінку в історію України.
Про це повідомляє пресцентр МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.
У зовнішньополітичному відомстві нагадують, що близько чотирьохсот київських студентів та гімназистів вступили під залізничною станцією Крути в нерівний бій із добре озброєною, більш ніж чотиритисячною російською більшовицькою армією. Ціною власного життя українські герої, переважна більшість з яких не мали бойового досвіду, на кілька днів зупинили ворожий наступ.
"Бій під Крутами став проявом рішучості українського народу у боротьбі за незалежність нашої держави, готовності жертвувати найдорожчим - життям, заради свободи та кращого майбутнього України. Він став історичним свідченням незламності українського духу і стійкості українців, які, попри смертельну небезпеку, завжди готові стати на захист власної Батьківщини, демонстрацією мужності та патріотизму української молоді", - йдеться у повідомленні.
Пам’ять про подвиг героїв Крут, як символ мужності, героїзму та відданості незалежній Україні, житиме у віках.
"Сьогодні, як і 105 років тому, захисники нашої держави у відсічі російських загарбників демонструють вражаючу весь світ сміливість та непохитну вірність Україні", - резюмують у МЗС.
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Загалом, за різними підрахунками, у Крутах 29 січня 1918 року перебувало від 420 до 520 українських воякiв і юнакiв та студентiв, якi мали на озброєнні до 16 кулеметів та одну гармату на залiзничнiй платформi.
Мені здається про це потрібно казати .
Бо це буде повторюватися завжди, і зараз повторюється те саме.
Просто подумайте про причини чому така ситуація зараз складається на фронті.
Суки.
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть кацапам!!!
Во времена СССР события под Крутами или замалчивались, или обрастали мифами и догадками. В основном это обвинения в адрес Центральной Рады и военного украинского командования, которые допустили гибель 300 юнкеров и студентов. Но ни один из историков не написал о том, что бой под Крутами был победой, а не поражением: ценой своих жизней юнкера, студенты и вольные козаки задержали наступление противника на два дня. Это дало возможность подавить в городе восстание большевиков, не дать противнику с ходу захватить Киев, а также вовремя подписать мирный договор с Германией и ее союзниками.
Однако окончательно наступление большевиков остановить не удалось.
Скоро Центральная Рада была вынуждена эвакуироваться из Киева.
Но перед этим 22 января она издала Четвертый Универсал, в котором объявляла о создании независимого украинского государства.
https://www.facebook.com/andriy.illenko/posts/pfbid02eW1ZkRYpiySUuM4CwRkACFoaryn37EuAW1ofdqb4X3qntmonPL9RMtrdfrgNWL5Tl?__cft__[0]=AZW9CES2XuV4HwARvDG3qxyFC55TxxEA6flyz5e4oiEomjVlND_-4zDca0Gv-jBrnRdXF_woXRVrMJHLdu36VjFcp355y8UFNvPg5NU7a07JWw49M_9Llkx5aoIcIGCOisvThVGHI_a_i8b2byZfJGk9pCSMh3QxDTKH8lYBlTDp8A&__tn__=%2CO%2CP-R 12 мин. ·
Крути - розставимо крапки над "і"
(Текст 2019 року)
29 січня 1918 року на залізничній станції Крути був бій, а не побоїще. Героїчна і водночас ефективна бойова операція, яка нанесла ворогу важкі втрати та змусила затримати наступ на Київ на тиждень.
Так, у надважких умовах. Так, за тотальної чисельної переваги московських військ. Але тим вище треба оцінити героїзм українських воїнів. Ватажку інтервентів Муравйову навіть довелося брехати своєму керівництву та перебільшувати українські сили, щоб виправдати надмірні втрати та гальмування наступу.
Серед українських частин під Крутами була студентська сотня (120-130 людей), яка складалася з київської молоді. Це були добровольці, які проходили хоч і короткий, але військовий вишкіл. Тобто це точно не були випадкові юнаки, які не знали на що йдуть і навіть не вміли тримати в руках гвинтівку - як потім часто будуть розповідати. Це були молоді ідеалісти, українські патріоти - і це був їх свідомий вибір. Вважати їх "нетямущими хлопчиками" - це ображати їх та применшувати їхній подвиг. Три сотні вбитих у бою московських окупантів - найкраще свідчення мотивації та дієвості "дітей".
Найтрагічніший момент бою - розстріл більшовиками 27 українських полонених зі студентської сотні. Розлючені впертим спротивом українців та великими втратами, вороги зігнали свою лють на полонених. Саме про цих українських воїнів молодий Павло Тичина написав вірша "Пам`яти тридцяти".
Тези про "беззбройних дітей", які не розуміли на що вони йдуть і були кинуті на вірну смерть цинічним командуванням вперше були публічно оголошені... більшовицькою пропагандою! Зрозуміло з якою метою - посіяти недовіру солдат до командирів, показати українців ідіотами та нездарами, знищити моральних дух та готовність захищати власну державу. Потім ці ж тези на різний лад повторювали ворожі пропагандисти і (трошки з іншими акцентами) кілька поколінь українських політиків-мазохістів - аж до наших часів.
Претензії треба висувати політичному керівництву Центральної Ради. За саботування розбудови армії, за пацифістські ілюзії, політичну наївність, суїцидальне лівацьке доктринерство, абсурдні кадрові рішення - чого варта лише заміна Петлюри на майже більшовика Порша на посаді Генерального секретаря військових справ вже в розпал війни з більшовиками!
Але вірні Україні військові та добровольці до кінця виконали свій обов`язок і дали політикам ще один шанс. Те ж стосується і військового командування, яке часто поливали абсурдним брудом. Наприклад, що українські командири пиячили у вагоні-ресторані під час бою під Крутами. Це - ворожа брехня.
Командувач українських сил під Крутами Аверкій Гончаренко особисто керував боєм, ефективно організував оборону, грамотно і вчасно провів організований відступ, завчасно дав команду розібрати ділянку залізниці для затримки ворога. Група найменш готових до бою юнаків була відведена в резерв і фактично в бою участі не брала. Аверкій Гончаренко беріг своїх людей, наскільки це було можливо в тих умовах.
Командир студентської сотні Андрій Омельченко загинув у бою. Командир Січових Стрільців Євген Коновалець керував вуличними боями в Києві та задавив більшовицький січневий заколот. Генерал Всеволод Петрів на чолі Гордієнківського полку - один з героїв київських боїв січня 1918 року. Симон Петлюра на чолі Гайдамацького Кошу Слобідської України завершив розгром московської п`ятої колони.
Стримувальні бої під Конотопом, Бахмачем і Крутами, а також придушення січневого заколоту в Києві - це ланки єдиного процесу, який дав українським дипломатам надважливий час та легітимність для перемовин. Саме тому вдалося підписати Берестейський мир з Центральними державами, досягти міжнародного визнання УНР, отримати військову допомогу Німеччини та Австро-Угорщини, зірвати спроби Троцького легітимізувати харківських маріонеток з так званого "українського радянського уряду". Українська армія разом із союзниками негайно розпочинає вигнання московських окупантів з України. Вже за кілька тижнів було звільнено Київ. Ще через місяць - звільнено всю територію України.