Наслідки ворожих обстрілів Донеччини: З авіації, "Градів" та артилерії ворог гатив по Авдіївці, зі "Смерчу" бив по Лиману. ФОТОрепортаж

Російська армія поцілила у домівки мирних жителів, лікарню, банк і готель, є загиблі та поранені, поліція задокументувала 21 удар по Донеччині за минулу добу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, протягом доби під обстрілами перебували 14 населених пунктів. Армія Росії вбила та поранила цивільних мешканців.

"Війська РФ випустили снаряди по містах Авдіївка, Бахмут, Курахове, Торецьк, Костянтинівка, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Нью-Йорк, селах Красноторка, Веселе, Кам’янка, Красногорівка, Тоненьке, Костянтинопольське. Окупанти вели вогонь із авіації, ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", артилерії, танків, мінометів", - йдеться у повідомленні.

Зруйновано та пошкоджено 40 цивільних об‘єктів - 17 житлових будинків, лікарню, приміщення банку, готель, складське приміщення, трансформатор, гаражі, автомобілі.

Також нагадується, що у Костянтинівці ракетою "С-300" росіяни пошкодили 4 багатоквартирні будинки та об’єкти інфраструктури, є загиблі та поранені цивільні мешканці.

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"З авіації, "Градів" та артилерії російські війська гатили по Авдіївці. Зі "Смерчу" вдарили по Лиману, пошкоджено складське приміщення. З артилерії накрили Курахове, поцілили в 3 багатоквартирних та 3 приватних оселі, лікарню та інфраструктуру. В усіх випадках інформація щодо постраждалих не надходила", - зазначають у Нацполіції.

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Внаслідок ворожих атак є загиблий та поранений у Бахмуті, також є травмовані у Часовому Яру.

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