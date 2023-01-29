Наслідки обстрілів прикордоння Сумщини 28 січня, ворог завдав 88 ударів - поліція. ФОТО
Протягом минулої доби війська РФ завдали 88 ударів по прикордонних населених пунктах Сумської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Сумської області.
Внаслідок обстрілів пошкоджено 4 багатоквартирні будинки, 28 приватних будинків, готель, адміністративну будівлю заводу, будинок молитви, господарчу споруду, спорткомплекс, 3 магазини, кафе, дитячий садок та відділення пошти.
Поліція відкрила кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".
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показати весь коментар29.01.2023 11:21 Відповісти Мені подобається 0
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показати весь коментар29.01.2023 11:22 Відповісти Мені подобається 0
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