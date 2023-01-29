Наслідки обстрілів прикордоння Сумщини 28 січня, ворог завдав 88 ударів - поліція. ФОТО

Протягом минулої доби війська РФ завдали 88 ударів по прикордонних населених пунктах Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Сумської області.

Внаслідок обстрілів пошкоджено 4 багатоквартирні будинки, 28 приватних будинків, готель, адміністративну будівлю заводу, будинок молитви, господарчу споруду, спорткомплекс, 3 магазини, кафе, дитячий садок та відділення пошти.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

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