Минулої доби морпіхи знищили 7 окупантів, ворожий склад з боєприпасами, танк та БМП, - ВМС
Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.
Як зазначається, минулої доби, 28 січня, морські піхотинці знищили 1 танк, 1 БМП, сховище з боєприпасами та 7 окупантів.
"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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Мені цікаво просто, чому вони так мало орків набивають, 7-10-15, такі цифри завжди. Це що, на цілих три бригади лише 7 орків набили? Такі цифри кажуть що вони точно не під Бахмутом або Вугледаром стоять. Таке враженя що морська піхота, а це самі вершки армії, стоять десь у третій лінії вже багато-багато місяців.
Все, можите кидати тапками.
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!