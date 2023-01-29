Минулої доби морпіхи знищили 7 окупантів, ворожий склад з боєприпасами, танк та БМП, - ВМС

Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.

Як зазначається, минулої доби, 28 січня, морські піхотинці знищили 1 танк, 1 БМП, сховище з боєприпасами та 7 окупантів.

"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби морпіхи знищили 13 окупантів, 2 ворожі танки, БМП та 2 САУ, - ВМС. ІНФОГРАФІКА