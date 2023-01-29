Господар та двоє гостей вчаділи на Київщині через генератор у гаражі. ФОТО

У приватному будинку в Княжичах виявили тіла 45-річного господаря та двох його гостей: 51-річного чоловіка та 48-річної жінки.

Про це повідомив очільник очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, трагедія сталась через встановлення генератора в гаражному приміщенні, яке примикало до будинку і мало погану вентиляцію", - написав він у телеграмі.

Наразі поліцейські Броварського управління встановлюють всі обставини.

"Закликаю усіх чітко дотримуватись інструкцій з експлуатації опалювальних приладів та інших систем живлення. Дбайте про життя і здоров’я своє та близьких людей!" - додав Нєбитов.



