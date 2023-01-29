Господар та двоє гостей вчаділи на Київщині через генератор у гаражі. ФОТО
У приватному будинку в Княжичах виявили тіла 45-річного господаря та двох його гостей: 51-річного чоловіка та 48-річної жінки.
Про це повідомив очільник очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.
"За попередніми даними, трагедія сталась через встановлення генератора в гаражному приміщенні, яке примикало до будинку і мало погану вентиляцію", - написав він у телеграмі.
Наразі поліцейські Броварського управління встановлюють всі обставини.
"Закликаю усіх чітко дотримуватись інструкцій з експлуатації опалювальних приладів та інших систем живлення. Дбайте про життя і здоров’я своє та близьких людей!" - додав Нєбитов.
Топ коментарі
+10 dmitrij suur
показати весь коментар29.01.2023 14:19
+9 sergej gorin
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+6 Яр Холодний
показати весь коментар29.01.2023 14:18
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А зто памятае бійню в Княжичах ? Може зараз вжечас розповісти правду
Мені цікаво інше - а ЩО робили двоє чоловіків та жінка тривалий час у гаражі? Мабуть двигун перебирали! Поснули п"яні - та й по тому
Чі не купити ланцюги для генератора ?
есть негерметичная вальцовка нерж. и оцинковка для своих целей, есть герметичный нерж. СРГС в мет. оплётке и без оной, если не подразумевается давление.
Герметичная, в том числе для слива сжиж. газов используется.
Первую мотаем, вторую варим лет пятнадцать уже, но никто не видел её, конечно же.. От 6 до 200 мм. То Вам так надо было, видно.
Резиновый РВД на выхлоп только дебил будет ставить. Без обид.
вот вам ссылка : https://prom.ua/Truba-gofrirovannaya-dlya-vody-i-gaza.html
Using a generator indoors CAN KILL YOU IN MINUTES. Exhaust contains carbon monoxide, a deadly poisonous gas you cannot see or smell.NEVER run a generator indoors or in partly enclosed areas such as garages.ONLY use outdoors and far from windows, doors, vents, crawl spaces and in an area where adequate ventilation is available and will not accumulate deadly exhaust gas.Using a fan or opening doors and windows will not provide sufficient ventilation.It is recommended that you install battery operated Carbon Monoxide alarms/detectors indoors according to manufacturer's instructions / recommendations.
Якщо коротко то їх не можна навіть ставити близько біля вікон, якщо вам плювати на життя й здоров'я ставте в приміщеннях.