11-річний школяр з Закарпаття Іван Данайканич купив на подаровані гроші дрон для ЗСУ. ФОТО

Хлопчик витратив подаровані на день народження гроші на покупку дрона для Збройних сил.

Про це повідомила Закарпатська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Іван навчається в шостому класі. Він є активним волонтером - виготовляє та продає патріотичні браслети, а виручені кошти віддає на потреби військових.

Коли на одинадцятий день народження йому подарували гроші, Іван вирішив витратити їх на дрон.

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