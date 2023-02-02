11-річний школяр з Закарпаття Іван Данайканич купив на подаровані гроші дрон для ЗСУ. ФОТО
Хлопчик витратив подаровані на день народження гроші на покупку дрона для Збройних сил.
Про це повідомила Закарпатська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Іван навчається в шостому класі. Він є активним волонтером - виготовляє та продає патріотичні браслети, а виручені кошти віддає на потреби військових.
Коли на одинадцятий день народження йому подарували гроші, Іван вирішив витратити їх на дрон.
Топ коментарі
+24 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар02.02.2023 17:36
+16 Дмитрий Питалов #420485
показати весь коментар02.02.2023 17:48
+15 Tommy Lee
показати весь коментар02.02.2023 17:45
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Спасибо тебе, наш маленький патриот Украины!!!
🙏
А советник замминистра обороны с замминистром и прочей шоблой похитил на закупках для ВСУ 1,7 миллиарда гривен. Каждый делает своё дело.
"Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/267302_1675440121