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11-річний школяр з Закарпаття Іван Данайканич купив на подаровані гроші дрон для ЗСУ. ФОТО

Хлопчик витратив подаровані на день народження гроші на покупку дрона для Збройних сил.

Про це повідомила Закарпатська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Іван навчається в шостому класі. Він є активним волонтером - виготовляє та продає патріотичні браслети, а виручені кошти віддає на потреби військових.

Коли на одинадцятий день народження йому подарували гроші, Іван вирішив витратити їх на дрон.

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11-річний школяр з Закарпаття Іван Данайканич купив на подаровані гроші дрон для ЗСУ 01
11-річний школяр з Закарпаття Іван Данайканич купив на подаровані гроші дрон для ЗСУ 02

Автор: 

діти (5065) волонтери (1333) Закарпатська область (2049)


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Топ коментарі
+24
Цей хлопчина-частина майбутньої української незламної нації...
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02.02.2023 17:36
+16
А заступник міністра оборони поклав в дивана сороковий мільйон гривень...
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02.02.2023 17:48
+15
Хай щастить тобі та твоїм батькам, розумна дитино!
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02.02.2023 17:45
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Цей хлопчина-частина майбутньої української незламної нації...
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02.02.2023 17:36 Відповісти
молодец что притуле деньги не отдал!дети берите пример с Івана Данайканича
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02.02.2023 17:39 Відповісти
А Йуля поехала отдыхать. Могла бы за эти деньги купить пару пулемётов на передовую. Так кто настоящий Украинец маленький Ваня или эта курва воровайка.
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02.02.2023 17:45 Відповісти
Хай щастить тобі та твоїм батькам, розумна дитино!
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02.02.2023 17:45 Відповісти
А заступник міністра оборони поклав в дивана сороковий мільйон гривень...
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02.02.2023 17:48 Відповісти
На судi якщо той суд буде вiн скаже до не вкурсi звiдки в диванi взялись тi грошi.
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02.02.2023 17:52 Відповісти
та то ничка від жінки
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02.02.2023 22:18 Відповісти
Достойна людина або з дитинства або ніколи . Молодець хлопець ,а батькам пошана .
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02.02.2023 17:58 Відповісти
Кузя за ОПЗЖ топил , ты тоже с ОПЗЖ
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02.02.2023 18:06 Відповісти
Школьник, ты неправ. Учись у вора резникова, как надо распоряжаться деньгами.
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02.02.2023 18:09 Відповісти
А скільки ''зелена тля'' на ЗСУ власних грошей пожертвувала? Га, зелені? Не соромно вам? Хоча який може бути сором в крадіїв!
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02.02.2023 18:12 Відповісти
юзік зжер усі гроші і асфальтом ще закусив.
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02.02.2023 19:25 Відповісти
школяр купив... Порошенко привіз...а что сделали для ВСУ зеленьський, дерьмак, подлюков, исчезнувший в Лондоне тимашонка?
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02.02.2023 19:33 Відповісти
А у зам міністра у диванчику міліон баксів.
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02.02.2023 21:16 Відповісти
Этот Х22 круче, ценнее, нужнее чем кацапский Х-22!
Спасибо тебе, наш маленький патриот Украины!!!
🙏
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03.02.2023 12:32 Відповісти
Школьник из Закарпатья Иван Данайканич купил на подаренные деньги дрон для ВСУ.
А советник замминистра обороны с замминистром и прочей шоблой похитил на закупках для ВСУ 1,7 миллиарда гривен. Каждый делает своё дело.

"Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/267302_1675440121
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03.02.2023 21:52 Відповісти
 
 