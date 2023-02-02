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Новини Фото Санкції проти Росії
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Викрито ділка, який постачав в РФ комплектуючі для військових підлодок, - СБУ. ФОТО

Кіберфахівці СБУ припинили незаконну діяльність українського ділка, який незважаючи на заборону РНБО постачав до РФ товари подвійного використання. Ці деталі використовувалися на підводних човнах російського флоту, які задіяні у ракетних ударах по цивільній інфраструктурі України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Викрито ділка, який постачав в РФ комплектуючі для військових підлодок, - СБУ 01

За матеріалами слідства, зловмисником виявився мешканець Харківщини. Щоб обійти заборону на військово-технічне співробітництво з РФ, він створив свою компанію, яка закуповувала товари подвійного призначення в українських підприємств і під виглядом "цивільних приладів" постачав їх до Росії.

Втім, як встановила СБУ, насправді продукція використовувалася для оснащення флоту держави-агресора. Зокрема, для обладнання підводних човнів, з яких рашисти запускають ракети по Україні.

Викрито ділка, який постачав в РФ комплектуючі для військових підлодок, - СБУ 02
Викрито ділка, який постачав в РФ комплектуючі для військових підлодок, - СБУ 03

Після повномасштабного вторгнення ділок намагався налагодити новий канал доставки товарів до РФ через треті країни. Втім, завдяки реакції СБУ цьому вдалося запобігти.

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Викрито ділка, який постачав в РФ комплектуючі для військових підлодок, - СБУ 04

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за статтею 333 Кримінального Кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років.

Автор: 

санкції (11828) СБУ (12818) шпигунство (992) державна зрада (1686)


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Топ коментарі
+21
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02.02.2023 17:54
+17
Як на рахунок ділка хламідії, який відмазував мільярди баксів рашиста абрамовича? Ні в кого із правоохоронців немає претензій до цього чорносракого гібона?
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02.02.2023 18:03
+12
5-колона в Україні ...це НАЙСТРАШНІША зброя рашистів....

шуфричі, бойки, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
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02.02.2023 18:07
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02.02.2023 17:54 Відповісти
Треба меньша петля, щоб на яйцях трималась!
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02.02.2023 18:04 Відповісти
Дуже символiчне фото.
Все як Ленiн казав : Капиталистьi продадут нам даже веревку,на которой мьi их повесим.
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02.02.2023 18:42 Відповісти
Як на рахунок ділка хламідії, який відмазував мільярди баксів рашиста абрамовича? Ні в кого із правоохоронців немає претензій до цього чорносракого гібона?
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02.02.2023 18:03 Відповісти
Не нужно обижать гиббона! Это человекообразная обезьяна, а вот незаконнорожденный сын абрамовича- просто мартышка по кличке арахамия!
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02.02.2023 18:28 Відповісти
Така гнида має доскону сидіти у акваріумі з гівном у музеї, у єкспозиції "п*дараси кончені"...
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02.02.2023 18:06 Відповісти
В бочку його пусчай будут подлодніком
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02.02.2023 18:07 Відповісти
5-колона в Україні ...це НАЙСТРАШНІША зброя рашистів....

шуфричі, бойки, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
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02.02.2023 18:07 Відповісти
Он что, на принтере все печатав?
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02.02.2023 18:11 Відповісти
Тот же вопрос. Они об этом вчера узнали? Он только вчера начал продавать это РФ?🤡🤡🤡
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02.02.2023 18:17 Відповісти
Страшний підлотко!
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02.02.2023 18:21 Відповісти
Хоть поржом.
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02.02.2023 18:40 Відповісти
Який зезедент, таке і все. Від А до Я.
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02.02.2023 18:43 Відповісти
Хатинку має цей барига, якусь «убогу з мурованим парканом»,
з омстанніх копійок мабуть, стягнувся, недоїдає, недопиває, в податкову своєчасно та правдиво усе декларує, тому НАБУ тут немає, що і робити, злидень типовий!!!
От такі вони, бариги рашистів на крові та смертях Українців!!!
Судді мабуть, уже й відпустили, бо він же сам не убивав Українців, а тільки запчастинами приторговував, щоб з голоду не померти… , з московітами ..
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02.02.2023 18:42 Відповісти
А зеленого лоха взяти за зад за постачання в рашу дизелів з ДП НВКГ «Зоря» - «Машпроект» слабо, ублюдки з СБУ?
31 марта 2022 года

Отто Йорк

Итак. Как известно, в городе-герое Николаеве расположена

жемчужина европейского турбиностроения - НПО «Зоря-

Машпроект». Много лет рашистская федерация пытается

скопировать знаменитые николаевские турбины, для своих

газоперекачивающих станций и строящихся новейших военных

кораблей. (Но, к счастью, пока что тщетно.)

А произошло это по той простой причине, что, после

аннексии Крыма и устроенной мордором бойни на Донбассе,

тогдашнее руководство страны (читай, лично проклятый

Порошенко) приняло, абсолютно логичное, решение о

прекращении поставок, производимого на «Зоре-Машпроект»,

оборудования стране-агрессору.

А так как, расия (увы и ах) испокон была основным

покупателем этого оборудования, на территории предприятия

начали скапливаться контейнеры с турбинами и запасными

частями к ним. И за пять лет их накопилось 134 штуки, на

многие и многие десятки миллионов долларов.

.............................................

И вот осенью 19-го года, через полгода после прихода новой

«власти», директором этого стратегического оборонного

предприятия назначают человека, что называется, абсолютно

со стороны - некоего Дениса Гордиенко. Чувак сделал свою

карьеру в качестве HR (фактически начальника отдела

кадров) в компании, занимающейся промышленными минералами.

(Где турбины - и где минералы??).

И что же происходит буквально в первые же дни и недели

трудовой деятельности вышеозначенного персонажа на новой

должности? В это трудно поверить, но : с территории завода

начинают, ускоренными темпами, исчезать огромные ящики с

залежавшимися в них турбинами и запчастями к ним.

..............................................

В заводской газете «Турбинист» появилась короткая заметка

о том, что данное оборудование экспортировано (как было

сказано в статье заводского корреспондента) «в одно

иностранное государство». Это было немного странно, так

как обычно страна-получатель всегда называлась конкретно.

Это никогда не являлось государственной тайной.

Но бог с ним. Главное - продали. И двенадцать тысяч

работников завода застыло в предвкушении выплат

заслуженных надбавок и премий за реализованную продукцию.

................................................

А вскорости, как это всегда и бывает, тайное стало явным :

оказалась, что данная продукция была прямиком отправлена в

******* рашистскую федерацию(!).

Отака х…ня, малята. И новейшие расийские фрегаты и

эсминцы, несколько лет ржавевшие у достроечных набережных, наконец, получили великолепные николаевские турбины, были достроены - и сегодня с них замечательно запускаются расийские крылатые ракеты «Калибр», по украинским городам и объектам военной и гражданской инфраструктуры. В т.ч., и по Николаеву.

..................................................

P.s. А бОльшая часть денежек за отгруженную нашим

расийским «партнёрам» продукцию, как и следовало ожидать,

рассосалась где-то по дороге. И, скорее всего (могу

предположить), по дороге в различные офшоры, где у

нынешнего «руководства» страны и «Укроборонпрома» открыты многочисленные и очень даже полезные, для их хозяев, счета.
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02.02.2023 18:42 Відповісти
Договорняк Оманський ніхто не відміняв.
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02.02.2023 18:48 Відповісти
З такими "патріотами", як Ви, і ворогів не треба. А пан Порошенко разом і з закриттям каналу збуту налагодив нові, щоб підприємство працювало, щоб працівники отримували гроші? Зупинити роботу підприємства - багато розуму не треба, а ось напереналаштувати його роботу у пана Порошенка розуму не вистачило. Так само як і побудувати обіцяний патронний завод. Зараз модно бути патріотом, але чого ж Ви не були ним раніше, коли ті підприємства ледь зводили кінці з кінцями?
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02.02.2023 18:56 Відповісти
А от справжній патріот продав дизеля ворогам які поставили їх на судна з яких сьогодні обстрілюють Україну, і так Вам до відома я сам з Миколаєва і чудово знаю ситуацію, так що не треба зрадника і гниду Зелоха виправдовувати подоляка Вам не заплатить.
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02.02.2023 19:03 Відповісти
Так написати може тільки ворог.
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02.02.2023 21:06 Відповісти
І тут винен Порошенко. Нарід невиправний, править Зеля, а винен Порошенко, що не зміг все заховати від Зелі. Точно як сірники від малої дитини. Та це ж ви навибирали цих "патріотів".
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02.02.2023 21:10 Відповісти
Та закінчить Ви вже облизувати того Порошенка. На ньому гріхів не менш за досягнень.
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02.02.2023 21:28 Відповісти
Людина просто просувала свій бізнес. У нас майже усі бізнесмени такі. А ті, хто дозволив продавати такі товари невійськовим, теж будуть відповідати?
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02.02.2023 18:48 Відповісти
Бізнес - є бізнес!
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02.02.2023 19:05 Відповісти
То "свинарчук" тільки російський не чіпайте. Наші "свинарчуки" завозили з росії клістрони для своїх ППО і стали найбільшими ворогами вівців 73%, що тільки про них не говорили. Але правда і час все розставили на свої місця. Якщо додати до цього російського "свинарчука" ще мотори для кацапських літаків і гвинтокрилів богуслаєвську шушеру, то виходить дуже велика математика не на користь Боневтіка.
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02.02.2023 20:12 Відповісти
Повесить рядом с Резником и Зеленским!!
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02.02.2023 20:24 Відповісти
Круто. Квадрокоптери, які до зарізу потрібні на передку, таможня не пропускала в країну, тут для флоту кацапії - будтє любєзни. Не почнемо розстрілювати нечисть - війну не закінчимо.
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02.02.2023 20:34 Відповісти
«крыша» приехала поругать!
без контрразведки он бы и не дернулся с такими оборотами...
а таможня, руководство заводов... цирк!
закончится ничем - бабки снимут, суд развалит.
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02.02.2023 22:37 Відповісти
Ну то есть из Украины на сраисю одиннадцать месяцев войны идет поставка военных материалов, но Ф16, например, "бидон" обязан был дать еще в марте?
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03.02.2023 00:43 Відповісти
 
 