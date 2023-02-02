Викрито ділка, який постачав в РФ комплектуючі для військових підлодок, - СБУ. ФОТО
Кіберфахівці СБУ припинили незаконну діяльність українського ділка, який незважаючи на заборону РНБО постачав до РФ товари подвійного використання. Ці деталі використовувалися на підводних човнах російського флоту, які задіяні у ракетних ударах по цивільній інфраструктурі України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За матеріалами слідства, зловмисником виявився мешканець Харківщини. Щоб обійти заборону на військово-технічне співробітництво з РФ, він створив свою компанію, яка закуповувала товари подвійного призначення в українських підприємств і під виглядом "цивільних приладів" постачав їх до Росії.
Втім, як встановила СБУ, насправді продукція використовувалася для оснащення флоту держави-агресора. Зокрема, для обладнання підводних човнів, з яких рашисти запускають ракети по Україні.
Після повномасштабного вторгнення ділок намагався налагодити новий канал доставки товарів до РФ через треті країни. Втім, завдяки реакції СБУ цьому вдалося запобігти.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру за статтею 333 Кримінального Кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років.
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Все як Ленiн казав : Капиталистьi продадут нам даже веревку,на которой мьi их повесим.
шуфричі, бойки, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
з омстанніх копійок мабуть, стягнувся, недоїдає, недопиває, в податкову своєчасно та правдиво усе декларує, тому НАБУ тут немає, що і робити, злидень типовий!!!
От такі вони, бариги рашистів на крові та смертях Українців!!!
Судді мабуть, уже й відпустили, бо він же сам не убивав Українців, а тільки запчастинами приторговував, щоб з голоду не померти… , з московітами ..
31 марта 2022 года
Отто Йорк
Итак. Как известно, в городе-герое Николаеве расположена
жемчужина европейского турбиностроения - НПО «Зоря-
Машпроект». Много лет рашистская федерация пытается
скопировать знаменитые николаевские турбины, для своих
газоперекачивающих станций и строящихся новейших военных
кораблей. (Но, к счастью, пока что тщетно.)
А произошло это по той простой причине, что, после
аннексии Крыма и устроенной мордором бойни на Донбассе,
тогдашнее руководство страны (читай, лично проклятый
Порошенко) приняло, абсолютно логичное, решение о
прекращении поставок, производимого на «Зоре-Машпроект»,
оборудования стране-агрессору.
А так как, расия (увы и ах) испокон была основным
покупателем этого оборудования, на территории предприятия
начали скапливаться контейнеры с турбинами и запасными
частями к ним. И за пять лет их накопилось 134 штуки, на
многие и многие десятки миллионов долларов.
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И вот осенью 19-го года, через полгода после прихода новой
«власти», директором этого стратегического оборонного
предприятия назначают человека, что называется, абсолютно
со стороны - некоего Дениса Гордиенко. Чувак сделал свою
карьеру в качестве HR (фактически начальника отдела
кадров) в компании, занимающейся промышленными минералами.
(Где турбины - и где минералы??).
И что же происходит буквально в первые же дни и недели
трудовой деятельности вышеозначенного персонажа на новой
должности? В это трудно поверить, но : с территории завода
начинают, ускоренными темпами, исчезать огромные ящики с
залежавшимися в них турбинами и запчастями к ним.
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В заводской газете «Турбинист» появилась короткая заметка
о том, что данное оборудование экспортировано (как было
сказано в статье заводского корреспондента) «в одно
иностранное государство». Это было немного странно, так
как обычно страна-получатель всегда называлась конкретно.
Это никогда не являлось государственной тайной.
Но бог с ним. Главное - продали. И двенадцать тысяч
работников завода застыло в предвкушении выплат
заслуженных надбавок и премий за реализованную продукцию.
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А вскорости, как это всегда и бывает, тайное стало явным :
оказалась, что данная продукция была прямиком отправлена в
******* рашистскую федерацию(!).
Отака х…ня, малята. И новейшие расийские фрегаты и
эсминцы, несколько лет ржавевшие у достроечных набережных, наконец, получили великолепные николаевские турбины, были достроены - и сегодня с них замечательно запускаются расийские крылатые ракеты «Калибр», по украинским городам и объектам военной и гражданской инфраструктуры. В т.ч., и по Николаеву.
..................................................
P.s. А бОльшая часть денежек за отгруженную нашим
расийским «партнёрам» продукцию, как и следовало ожидать,
рассосалась где-то по дороге. И, скорее всего (могу
предположить), по дороге в различные офшоры, где у
нынешнего «руководства» страны и «Укроборонпрома» открыты многочисленные и очень даже полезные, для их хозяев, счета.
без контрразведки он бы и не дернулся с такими оборотами...
а таможня, руководство заводов... цирк!
закончится ничем - бабки снимут, суд развалит.