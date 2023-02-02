Викрито ділка, який постачав в РФ комплектуючі для військових підлодок, - СБУ. ФОТО

Кіберфахівці СБУ припинили незаконну діяльність українського ділка, який незважаючи на заборону РНБО постачав до РФ товари подвійного використання. Ці деталі використовувалися на підводних човнах російського флоту, які задіяні у ракетних ударах по цивільній інфраструктурі України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За матеріалами слідства, зловмисником виявився мешканець Харківщини. Щоб обійти заборону на військово-технічне співробітництво з РФ, він створив свою компанію, яка закуповувала товари подвійного призначення в українських підприємств і під виглядом "цивільних приладів" постачав їх до Росії.

Втім, як встановила СБУ, насправді продукція використовувалася для оснащення флоту держави-агресора. Зокрема, для обладнання підводних човнів, з яких рашисти запускають ракети по Україні.





Після повномасштабного вторгнення ділок намагався налагодити новий канал доставки товарів до РФ через треті країни. Втім, завдяки реакції СБУ цьому вдалося запобігти.

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Наразі фігуранту повідомлено про підозру за статтею 333 Кримінального Кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років.