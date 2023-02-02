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Чиновники Одеської ОВА підозрюються у розтраті 7 млн грн бюджетних коштів на закупівлях продуктів для ЗСУ, - прокуратура. ФОТО
На розтраті понад 7 млн грн з державного бюджету викрито керівництво та службових осіб Одеської Обласної військової адміністрації, а також директора підприємства.
Про це повідомили у Офісі Генпрокура, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідства, посадовці у змові з директором, завищили ринкову вартість продуктів під час укладення трьохсторонніх угод про придбання продовольчих товарів для Збройних Сил України.
Наразі їм повідомлено про підозру у розтраті грошових коштів у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).
Серед підозрюваних: колишній заступник голови Одеської обласної військової адміністрації, начальник одного з департаментів та начальник відділу ОВА, а також директор ТОВ.
Топ коментарі
+9 Vlad Koval #522322
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+9 Александр Чуднивец #474549
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+8 Валентин Коваль #550884
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Доречі десь писали що затримали тих хто продав яйця по 17,значить варто чекати затримання Рюкзакяна?