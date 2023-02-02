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Чиновники Одеської ОВА підозрюються у розтраті 7 млн грн бюджетних коштів на закупівлях продуктів для ЗСУ, - прокуратура. ФОТО

На розтраті понад 7 млн грн з державного бюджету викрито керівництво та службових осіб Одеської Обласної військової адміністрації, а також директора підприємства.

Про це повідомили у Офісі Генпрокура, інформує Цензор.НЕТ.

Чиновники Одеської ОВА підозрюються у розтраті 7 млн грн бюджетних коштів на закупівлях продуктів для ЗСУ, - прокуратура 01

За даними слідства, посадовці у змові з директором, завищили ринкову вартість продуктів під час укладення трьохсторонніх угод про придбання продовольчих товарів для Збройних Сил України.

Наразі їм повідомлено про підозру у розтраті грошових коштів у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Чиновники Одеської ОВА підозрюються у розтраті 7 млн грн бюджетних коштів на закупівлях продуктів для ЗСУ, - прокуратура 02

Серед підозрюваних: колишній заступник голови Одеської обласної військової адміністрації, начальник одного з департаментів та начальник відділу ОВА, а також директор ТОВ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чиновник Одеської ОВА вимагав у підприємця $60 тис. за виділення в оренду земельних ділянок на узбережжі Дунаю, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Одеса (5458) Одеська область (3215) закупівлі (3373) Офіс Генпрокурора (3250)


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Топ коментарі
+9
розстріл треба повернути. хоч на рік.. бо біда.. одного пристрелити - інші задумаються
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02.02.2023 19:18
+9
А пахана труханова опять забилі???
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02.02.2023 19:18
+8
Та беріть любого з цих заготівельників за яиця і не промахнетесь .
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02.02.2023 19:22
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розстріл треба повернути. хоч на рік.. бо біда.. одного пристрелити - інші задумаються
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02.02.2023 19:18 Відповісти
І знову голова ОВА поза підозрою. Здають пішаків, одеський цирк.
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02.02.2023 21:59 Відповісти
А пахана труханова опять забилі???
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02.02.2023 19:18 Відповісти
Та беріть любого з цих заготівельників за яиця і не промахнетесь .
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02.02.2023 19:22 Відповісти
Вот тут как раз давно уже и нужен А. Гончаренко. Он Одессу знает изнутри. Вот он бы вывел всех этих чиновников на чистую воду.
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02.02.2023 19:22 Відповісти
Гончаренко - АУ!!!!
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02.02.2023 19:45 Відповісти
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02.02.2023 19:33 Відповісти
Цікаво, як ця падлюко Резніков нахилив Одеську ОВА, що вони почали закуповувати харчи для ЗСУ? І до чого тут директор ТОВ?
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02.02.2023 19:40 Відповісти
ОВА - це на 99% розсадник корупції....! Кожен день це підтверджує...!!!
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02.02.2023 19:44 Відповісти
Всього один розголос журналіста і посипався ланцюжок. Ось чому ми маємо Єдиний канал новин і Марафон. А де ж розкривач "мародірів" бігусьонок?
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02.02.2023 20:05 Відповісти
По закупівлях для ЗСУ і розподілу гуманітарної допомоги більше всього питань до Запорізької ОВА, а взагалі то любу копни, не помилишся. Цікаво, а чому не беруть досвід боротьби з крадіями віськової допомоги у того ж срср, третього рейху або США, Британії під час WW2 ? На крайняк у Китая щодо боротьби з коруцією. Я просто не уявляю, що було б з людьми, щодо яких поклали б сталіну чи гітлеру доповіді про соту частину цих геройств, що у нас повсякденність. Тим більше з нинішньою техікою.
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02.02.2023 20:15 Відповісти
Пристрелити супостатів, та й усе... Закопати разом з орками, як їх посібників...
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02.02.2023 20:39 Відповісти
Их всех надо вешать на Майдане.
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02.02.2023 20:41 Відповісти
Це ж треба,таку кількість стрілочників здать щоб міністрову жопу прикрити.
Доречі десь писали що затримали тих хто продав яйця по 17,значить варто чекати затримання Рюкзакяна?
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02.02.2023 22:29 Відповісти
 
 