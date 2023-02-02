ЗМІ знайшли у чиновника Міноборони Лієва нібито паспорт РФ. Він заперечує. ФОТО

Тимчасово виконуючий обов’язки глави департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Олександр Лієв заперечує, що має російський паспорт.

Про це він заявив у коментарі Цензор.НЕТ.

"Українська правда" повідомила з посиланням на свої джерела в українській розвідці, що у т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва є нібито російський паспорт: "Згідно із наданим УП фото, нібито російський паспорт Лієва був виданий у 2019 році. Крім того, там вказано, що він народився в Москві, хоча насправді Лієв народився на території України".

"Це просто пекельний треш. В мене немає російського паспорта. Це не моє фото, і я не народжувався в Москві. Вже всі завдяки тексту Шабуніна знають, що я народився в місті Ухта, де мій дідусь проходив покарання. Туди відправляли полтавських заколотників", - прокоментував Лієв появу фото його російського паспорту на сторінках УП.

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Лієв стверджує, що до чужого фото "прифотошопили його ніс, рот і очі".

Як відомо, раніше вийшла колонка Віталія Шабуніна, де йдеться, що тимчасово виконуючим обов'язки департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Олександр Лієв закликав "почути Крим" під час референдуму у 2014 та блокував українські маяки у 2006.

В інтервю Цензор.НЕТ Лієв намагався пояснити ці факти та запевняв, що ніколи не мав проросійських поглядів.