ЗМІ знайшли у чиновника Міноборони Лієва нібито паспорт РФ. Він заперечує. ФОТО
Тимчасово виконуючий обов’язки глави департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Олександр Лієв заперечує, що має російський паспорт.
Про це він заявив у коментарі Цензор.НЕТ.
"Українська правда" повідомила з посиланням на свої джерела в українській розвідці, що у т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва є нібито російський паспорт: "Згідно із наданим УП фото, нібито російський паспорт Лієва був виданий у 2019 році. Крім того, там вказано, що він народився в Москві, хоча насправді Лієв народився на території України".
"Це просто пекельний треш. В мене немає російського паспорта. Це не моє фото, і я не народжувався в Москві. Вже всі завдяки тексту Шабуніна знають, що я народився в місті Ухта, де мій дідусь проходив покарання. Туди відправляли полтавських заколотників", - прокоментував Лієв появу фото його російського паспорту на сторінках УП.
Лієв стверджує, що до чужого фото "прифотошопили його ніс, рот і очі".
Як відомо, раніше вийшла колонка Віталія Шабуніна, де йдеться, що тимчасово виконуючим обов'язки департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Олександр Лієв закликав "почути Крим" під час референдуму у 2014 та блокував українські маяки у 2006.
В інтервю Цензор.НЕТ Лієв намагався пояснити ці факти та запевняв, що ніколи не мав проросійських поглядів.
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думаю , что за ним в Криму у фсбе компромат, бо без компромата його б не двигали на такі важливі позиції
2. То не "разгільдяйство чи лєнь"; то є "осознанноє врєдітельство" заздалегідь впроваджених
агентів країни-окупанта. кремль працює над поверненням України у лоно московії з 1991 року (маю на увазі найновітній період історії).
"почему мы не в НАТО?,
почему нам не дают самолёты?,
почему нам не дают атакмсЫ?"
...
- а патаму ША, что в МО, суды, менты, сбу.. дермаки-татаровы и прочие порт-н-овцы благодаря "какебезразницы" понабирали кацапских кротов, та ещё на такие должности
Так что зачем вы несете бред, у меня не вызывает сомнений...
як вiн виглядає зараз
фото на паРашi роблять перед самою видачею, прямо в кабiнетi мвс.
нiхто з собою фото зараз не приносить. що з вами?
-подають Заяву дистанцiйно здебiльшого.
пiсля первiрки, якщо Заяву мвс приймае, вам приходить повiдомлення. що можете записуватися на прийом для здачi бioметричних даних
- записуються на прийом також дистанцiйно,онлайн
- в назначений час приходять в кабiнет, де працюе спiвробiтник мвс . вiн робить фото та загружае файл з ним в справу, знiмае пальцi,все загружаеться в систему та йде на фабрику,де виготовляють паспорти
- через десь тижня два приходите за готовим паспортом, звiряють пальцi якi ви здавали в перший вiзит i вiддають готовий паспорт
нiякого фото з собою нiхто не приносить. проспiться.
https://images.cnscdn.com/images/9/d/9/4/9d9481e45abb7e21ff0b238109865610/original.jpg
Журналіст УП Михайло Ткач вибачився перед колишнім т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Олександром Лієвим. Інформація про російський паспорт Лієва не відповідає дійсності.
Про це він повідомив у https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/pfbid02DTQhg9f7WzQ9WgZQBvJ788P7eJvqik8Gu68BTZMt8NbtManrs1YYVgwuDnAQLtDzl Facebook , передає . Джерело:
невже 3 роки тому він був таким?
Певно, той загадковий паспорт вміє мімікрувати під російський.
От же ж хитра падлюка!
Может часть из них перевести в СБУ?
другим, при всій повазі, ніякі аргументи не допоможуть
Та он...Лисий з кварталу гуля, половина кварталу95 не при посадах.
Вони ще там не крали там шо призначайте.
ЗМІ йому трус проводили ? як знайшли ?
просто, на фото навряд чи вiн в 19 роцi.
зараз виникла перерва з такими через недостачу чiпiв. пропонують отримувати пасорти на 5 рокiв.
на 10 рокiв - 2014-2024. там же ж все є. я за те, щоб iнформацiю перевiряти досконалiше.
та не доходити до паранойi.
Товпо*пи мля.