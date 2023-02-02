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ЗМІ знайшли у чиновника Міноборони Лієва нібито паспорт РФ. Він заперечує. ФОТО

Тимчасово виконуючий обов’язки глави департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Олександр Лієв заперечує, що має російський паспорт.

Про це він заявив у коментарі Цензор.НЕТ.

"Українська правда" повідомила з посиланням на свої джерела в українській розвідці, що у т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва є нібито російський паспорт: "Згідно із наданим УП фото, нібито російський паспорт Лієва був виданий у 2019 році. Крім того, там вказано, що він народився в Москві, хоча насправді Лієв народився на території України".

ЗМІ знайшли у чиновника Міноборони Лієва нібито паспорт РФ. Він заперечує 01

"Це просто пекельний треш. В мене немає російського паспорта. Це не моє фото, і я не народжувався в Москві. Вже всі завдяки тексту Шабуніна знають, що я народився в місті Ухта, де мій дідусь проходив покарання. Туди відправляли полтавських заколотників", - прокоментував Лієв появу фото його російського паспорту на сторінках УП.

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Лієв стверджує, що до чужого фото "прифотошопили його ніс, рот і очі".

Як відомо, раніше вийшла колонка Віталія Шабуніна, де йдеться, що тимчасово виконуючим обов'язки департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Олександр Лієв закликав "почути Крим" під час референдуму у 2014 та блокував українські маяки у 2006.

В інтервю Цензор.НЕТ Лієв намагався пояснити ці факти та запевняв, що ніколи не мав проросійських поглядів.

Автор: 

Міноборони (7364) паспорт (1153) Лієв Олександр (37)


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Топ коментарі
+62
Якщо глибоко копнути, то у владі під кожним вирва зі скелетами.

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02.02.2023 19:56
+49
Їх ще багато

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02.02.2023 19:58
+48
То есть система тщательной проверки чиновников перед назначением на важные государственные посты, в том числе и в сфере безопасности, у нас отсутствует как таковая? Сват-брат-кум-подельник-одноклассник-сексологиня...
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02.02.2023 19:53
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Сплячих агентів внідряють по 20 років.

думаю , что за ним в Криму у фсбе компромат, бо без компромата його б не двигали на такі важливі позиції
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02.02.2023 19:53 Відповісти
То есть система тщательной проверки чиновников перед назначением на важные государственные посты, в том числе и в сфере безопасности, у нас отсутствует как таковая? Сват-брат-кум-подельник-одноклассник-сексологиня...
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02.02.2023 19:53 Відповісти
Думаю на горі дехто знав про це. Просто у світлі останніх подій, для відволікання уваги, віддали пішака "на сьєдєніє".
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02.02.2023 20:00 Відповісти
Это же совсем другое дело! Он незаменимый человек !
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02.02.2023 20:01 Відповісти
Просто жесть. Даже в конце совка в 80-х , для получения допуска для работы на судах загранплавания моряков проверяли полгода . Проверяли не только тебя , но и твоих ближайших родственников. Тщательно проверяли , некоторым приходили отказы . А сейчас набирают на важные госдолжности какую-то шваль с таким "шлейфом" , что просто думаешь : что это ? Разгильдяйство и лень или осознанное вредительство и внедрение врагов страны . Я не предлагаю вернуться в совок , но работники службы безопасности должны персонально отвечать в случае своих " проколов".
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02.02.2023 21:14 Відповісти
1. То не "шваль зі шлейфом", то поплічники тих, хто їх ставить на такі високі держпосади.
2. То не "разгільдяйство чи лєнь"; то є "осознанноє врєдітельство" заздалегідь впроваджених
агентів країни-окупанта. кремль працює над поверненням України у лоно московії з 1991 року (маю на увазі найновітній період історії).
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02.02.2023 23:35 Відповісти
Все намного проще. Главный критерий отбора звучал примерно так: " Пусть клинический идиот, пусть прокацапское быдло, лишь бы гарантированно не пересекался с Порошенко."))) В итоге..... если просеять всех, кого с 2019 назначали, нужно снимать/сажать абсолютно всех. А некоторых в промежутке между этими двумя действиями к психиатрам или наркологам на дечение.
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02.02.2023 22:06 Відповісти
Отказывается? А что ему ещё остаётся делать, ******...у?
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02.02.2023 19:55 Відповісти
Якщо глибоко копнути, то у владі під кожним вирва зі скелетами.

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02.02.2023 19:56 Відповісти
Їх ще багато

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02.02.2023 19:58 Відповісти
особи які проводили перевірку на призначення ще в Україні.
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02.02.2023 19:58 Відповісти
зедайте то, зедайте сё...
"почему мы не в НАТО?,
почему нам не дают самолёты?,
почему нам не дают атакмсЫ?"
...
- а патаму ША, что в МО, суды, менты, сбу.. дермаки-татаровы и прочие порт-н-овцы благодаря "какебезразницы" понабирали кацапских кротов, та ещё на такие должности
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02.02.2023 20:00 Відповісти
Попри понад 30 років проголошення незалежності, в Україні ще не було української влади. Совково-москальська окупаційна система сама себе відтворює. Тому національно-визвольна боротьба за владу в Україні триває.
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02.02.2023 20:01 Відповісти
все рівно Порошенко винний
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02.02.2023 20:02 Відповісти
А як ви могли знайти в команді Боневтіка політиків без російського паспорта, чи нерухомості на московії?
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02.02.2023 20:03 Відповісти
Так і в призначених порошенком суддів ВС знайшли
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03.02.2023 00:18 Відповісти
рекс - пекс - фекс ... и проверку СБУ пройшов
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02.02.2023 20:04 Відповісти
І хто ж його на роботу приймав? Чий крисак?
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02.02.2023 20:06 Відповісти
Кришталевої чесності чоловік! І неабияких талантів! І швець, і жнець, і на сепаратизмі гравець! Виявляється, Шабунін винен, що всі скелети з шафи поперли Ніагарським водопадом. Та Шабунін - то рупор, очі і вуха закордонних партнерів і всі його публікації - то сигнали і інформація західних розвідок. І проблеми зеленої влади полягають у тому, що саме зараз від цих сигналів відмахнутися не вдасться, бо не буде західного бабла. Що стосується конкретно Лієва, то всі керівники вмвх структур начебто українськиї влади у Криму були під контролем ФСБ. Окрім можливо Москаля. І всі отримували кацапські гроші. Тому і працювали на кацапів
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02.02.2023 20:07 Відповісти
ваш текст це топ
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02.02.2023 20:09 Відповісти
Дякую
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02.02.2023 20:19 Відповісти
Не можливо, а точно Москаля і Яценюка. Решта точно і всі мають російські паспорти, видані в москві.
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02.02.2023 20:41 Відповісти
почему на вооружения ставят того кто занимался туризмом. с кадрами у зели полный швах
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02.02.2023 20:14 Відповісти
Заплатил больше других и получил должность, и не важно кем он был до этого.
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02.02.2023 20:48 Відповісти
Паспорта неугодных политиков, со справками подлинности от ФСБ. Сейчас пойдет потоком.
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02.02.2023 20:14 Відповісти
Лиха беда начало. Для фсб абсолютно нет никакой проблемы сделать паспорт задним числом на кого угодно, вернее неугодно.
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02.02.2023 20:37 Відповісти
АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
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02.02.2023 20:23 Відповісти
Ну сам паспорт без остальных документов из базы раша фмс, если честно выглядит сомнительно... Но, в его интервью Цензору, столько вранья и нестыковок, что паспорт всего лишь дополняет картинку и не вызывает сомнения....
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02.02.2023 20:24 Відповісти
Не думаю что для фсб проблема внести в базу любые изменения любой датой.
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02.02.2023 20:32 Відповісти
Но на данный момент нет никаких данных) Вот и посмотрим через несколько дней, исчезнет этот паспорт из базы или будет с изменениями) Или оригинал)))
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02.02.2023 20:49 Відповісти
Зачем вы несете этот бред? Ясно же, что если фсб скормило это лохам, то все базы в лучшем виде.
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02.02.2023 21:16 Відповісти
А в какой именно момент "фсб скормило"?) Когда давало команду блокировать маяки? Или может когда давало команду давать интервью в 14-м в Крыму , из ЗАХВАЧЕННОГО ращиками парламента? Ну тогда когда он был МИНИСТРОМ Крыма, в подчинении у Аксенова??? О том что тогда творилось в том здании, языкатый гиркин, еще несколько лет назад рассказал, а этот слепым был и ничего не понимал... Хорошая консерва и карьера хорошая... И как то случайно вспоминается о переговорах с поставщиками оружия, когда его прибегали перекупать... Рашики, тоже случайно...
Так что зачем вы несете бред, у меня не вызывает сомнений...
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02.02.2023 22:19 Відповісти
Уточните историю появления этого докутента у Сер.Леща. ( Еще не забыли кто это такой? ) Тогда и поймете "в какой момент".
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02.02.2023 22:39 Відповісти
Такому человеку, с таким прошлым, вообще не место в таких структурах... Не бывает таких "осознавших", переобувшихся на 180 градусов в своих убеждениях... Нах на такой должности человек, на которого так легко состряпать компромат?
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02.02.2023 22:50 Відповісти
Недавно один судья(Львов) тоже категорически отрицал парашкинский пачпорт!
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02.02.2023 20:24 Відповісти
Лієв, розкажи ще, що ти все життя говорив і думав українською, і історією визвольної боротьби захоплювався.
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02.02.2023 20:26 Відповісти
не дуже схожий.

як вiн виглядає зараз

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02.02.2023 20:30 Відповісти
невже три роки назад вiн був таким?

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02.02.2023 20:31 Відповісти
Невже так важко здогадатися, що фотку на паспорт він робив не в рік видачі паспорта?!
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02.02.2023 20:38 Відповісти
Невже так важко здогадатися, що фотку на паспорт він робив не в рік видачі паспорта

фото на паРашi роблять перед самою видачею, прямо в кабiнетi мвс.

нiхто з собою фото зараз не приносить. що з вами?

-подають Заяву дистанцiйно здебiльшого.
пiсля первiрки, якщо Заяву мвс приймае, вам приходить повiдомлення. що можете записуватися на прийом для здачi бioметричних даних

- записуються на прийом також дистанцiйно,онлайн

- в назначений час приходять в кабiнет, де працюе спiвробiтник мвс . вiн робить фото та загружае файл з ним в справу, знiмае пальцi,все загружаеться в систему та йде на фабрику,де виготовляють паспорти

- через десь тижня два приходите за готовим паспортом, звiряють пальцi якi ви здавали в перший вiзит i вiддають готовий паспорт

нiякого фото з собою нiхто не приносить. проспiться.
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02.02.2023 21:44 Відповісти
що тепер скажете ? )
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03.02.2023 12:16 Відповісти
Мабуть журналісти шукали просто *лисого*,потім під шумок *сойдет*.
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02.02.2023 20:45 Відповісти
Вы это... Когда подтвердится, что паспорт настоящий, не сбегайте с сайта))) Ведь нам будет интересно послушать про журналистов)
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02.02.2023 20:54 Відповісти
Та чого мені тікати з сайта,я пишу про те що бачу на фото вище,якщо ви бачите фото по іншому.то так тому і бути.
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02.02.2023 21:32 Відповісти
що тепер скажете ? )
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03.02.2023 12:15 Відповісти
Я что то уже пропустил?) Не смотрел еще ленту новостей на сайте) У меня под сотню сообщений в личной ленте, пытаюсь ничего не пропустить и всем ответить) А насчет этого персонажа, я допускаю оба варианта, о чем и сказал еще вчера)))
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03.02.2023 14:31 Відповісти
Посмотрел новости, нашел только что его уволили... По поводу паспорта ничего... Как я уже писал выше, это чувырло и близко нельзя было допускать к Мин Обороны... Тем более на такую должность... Он просто неблагонадежен... Пора бы уже привыкнуть, что репутацию берегут с молоду...
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03.02.2023 16:58 Відповісти
Інформація про російський паспорт Лієва не відповідає дійсності



https://images.cnscdn.com/images/9/d/9/4/9d9481e45abb7e21ff0b238109865610/original.jpg

Журналіст УП Михайло Ткач вибачився перед колишнім т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Олександром Лієвим. Інформація про російський паспорт Лієва не відповідає дійсності.

Про це він повідомив у https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/pfbid02DTQhg9f7WzQ9WgZQBvJ788P7eJvqik8Gu68BTZMt8NbtManrs1YYVgwuDnAQLtDzl Facebook , передає . Джерело:
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03.02.2023 17:19 Відповісти
Вот паспорт параши. Согласитесь, что БОЛЬШЕСОСНОВСКИЙ район это круто.
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02.02.2023 21:02 Відповісти
це не закордоний паспорт, а схожий на внутрiшнiй.
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02.02.2023 21:46 Відповісти
Тут прикол в названии района.
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03.02.2023 10:52 Відповісти


невже 3 роки тому він був таким?
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02.02.2023 21:46 Відповісти
Це фейк! Журналісти вже вибачились! Наразі, з його пояснень, він виглядає непоганою людиною!
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04.02.2023 16:07 Відповісти
ЗМІ знайшли у чиновника Міноборони Лієва нібито паспорт РФ

Певно, той загадковий паспорт вміє мімікрувати під російський.
От же ж хитра падлюка!
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02.02.2023 20:32 Відповісти
Зараз вже час запитати у кого із Zeкоманди немає кацапського паспорту. Бо схоже у всіх із них є такі паспорта.
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02.02.2023 20:37 Відповісти
А хіба Зеля та його жінка не мають паспора Росії ? На кого зареєстрована їх нерухомість у Ялті. Цей будинок я знаю, це колишній санаторій СРСР.
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02.02.2023 22:06 Відповісти
А якби тоді вони зареєстрували той будиночок по російському законодавству без російських паспортів? Масляков допоміг в отриманні, баканов перевірив, все "нормально".
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02.02.2023 22:15 Відповісти
а что там полиграф сбу говорит? избрали президента клоуна, теперь каждый день - цирк
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02.02.2023 20:38 Відповісти
нє - це вже за межами...
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02.02.2023 20:44 Відповісти
Такое впечатление, что у нас вместо СБУ работают журналисты.
Может часть из них перевести в СБУ?
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02.02.2023 20:52 Відповісти
Это полный треш.
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02.02.2023 20:53 Відповісти
коли почнуть їх судити ??? яка відповідальність ? багато запитань а відповідь одна - корупція зашкалює !
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02.02.2023 20:54 Відповісти
"В мене немає російського паспорта. Це не моє фото ...прифотошопили ...ніс, рот і очі -- ось мій російський паспорт, гляньте, тут інше фото і місце народження -- вигукнув Лієв і подумав, а чи не сказав він чого зайвого )
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02.02.2023 20:57 Відповісти
Аж невдобно, яка несподіванка, у команді Боневтіка знайшли чинушу з російським паспортом.
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02.02.2023 20:58 Відповісти
Однозначно підробка. 1) Два різні підписи. 2) Серія 51 - місце видачі Корякський автономний округ (може хтось знає де це?). 3) Емблема глобусу має бути у верхньому правому куті, а не посередині. 4) Підпису на сторінці з фото не має бути. Наші суперпатріоти, перш ніж накидатися на людину, хоча б завантажили з інтернету як має виглядати московитський паспорт.
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02.02.2023 22:07 Відповісти
є люди які знають, є які вірять
другим, при всій повазі, ніякі аргументи не допоможуть
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02.02.2023 22:14 Відповісти
Є паспорт орди. нема паспорта орди - в нас що, нема кого призначити на посаду?
Та он...Лисий з кварталу гуля, половина кварталу95 не при посадах.
Вони ще там не крали там шо призначайте.
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02.02.2023 20:59 Відповісти
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02.02.2023 21:00 Відповісти
Цікаво, чому Ткач у себе видалив цей пост?
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02.02.2023 21:00 Відповісти
А каким образом сочинская мартышка без роду- племени, бастард абрамовича получил украинское гражданство?
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02.02.2023 21:02 Відповісти
Фу лошары..... Может вам ещё корочку ФСБ или СВР показать и подтвердить?
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02.02.2023 21:08 Відповісти
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02.02.2023 21:34 Відповісти
Какой царь, такие и подданные. Страна гребаных педофилов.
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02.02.2023 23:50 Відповісти
Як чуєте "змі знайшли" - бийте на звук, не промажете.
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02.02.2023 21:45 Відповісти
Однозначно підробка. 1) Два різні підписи. 2) Серія 51 - місце видачі Корякський автономний округ (може хтось знає де це?). 3) Емблема глобусу має бути у верхньому правому куті, а не посередині. 4) Підпису на сторінці з фото не має бути. Наші суперпатріоти, перш ніж накидатися на людину, хоча б завантажили з інтернету як має виглядати московитський паспорт.
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02.02.2023 22:05 Відповісти
а як Вам заголовок "ЗМІ знайшли у чиновника" ?

ЗМІ йому трус проводили ? як знайшли ?
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02.02.2023 22:11 Відповісти
нi, паспорт схожий на справжнiй. бiометричнi паспорти на 10 рокiв саме такi - пiдпис на двох сторiнках, глобус посерединi. все, як на приведеному зразку. лише питаня про серiю...

просто, на фото навряд чи вiн в 19 роцi.
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03.02.2023 04:02 Відповісти
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03.02.2023 04:10 Відповісти
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03.02.2023 04:17 Відповісти
Трохи ні. Там на московії декілька зразків паспортів, фіг розберешся. Але, той, що Ви навели, це зразок 2014 року, без вшитого чипу, дійсний на 5 років. У того, що біометричний з чипом (самого нового зразку), глобус у верхньому правому куті, дійсний на 10 років. Навряд чи би Лієв оформлював собі паспорт на 5 років. Крім того, до 2014 року ми часто їздили у Крим і там фото Лієва на бігбордах було чи не на кожному повороті (він кудись балотувався). То можу однозначно сказати, що ані форма голови, ані вуха не його.
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03.02.2023 08:34 Відповісти
нi. це паспорт на 10 рокiв. доки що видавали точно такi самi.

зараз виникла перерва з такими через недостачу чiпiв. пропонують отримувати пасорти на 5 рокiв.
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03.02.2023 11:39 Відповісти
.

на 10 рокiв - 2014-2024. там же ж все є. я за те, щоб iнформацiю перевiряти досконалiше.

та не доходити до паранойi.
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03.02.2023 11:43 Відповісти
В 14-му році Лієв, щонайменше, в інтернеті мав проукраїнську позицію. Добре пам'ятаю як він намагався пояснити кримчанам як міністр курортів що вони втратять..
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02.02.2023 22:19 Відповісти
Вполне может быть подстава от ФСБ. А наши тут срач разводят, как всегда, про зраду.
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02.02.2023 23:54 Відповісти
Де Зюзя їх находить з якої труби витя?гує
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02.02.2023 23:15 Відповісти
Він же з папєрєдньої команди, незамінне ліжко цього борделю
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03.02.2023 02:20 Відповісти
Бачиш коменти і розумієш що з критичним мисленням не все гаразд в українців. Хіба не зрозуміло що то не Лієв на фото?
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03.02.2023 04:06 Відповісти
Ну не він і що? Потрібно призначати на такі посади бувших ригів? Нема більше в Україні патріотів, чи всі пішли на фронт залишились тільки покидьки з яких Бубочка і вибирає?
Товпо*пи мля.
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03.02.2023 11:26 Відповісти
 
 