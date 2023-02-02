Керівництво Сумської ОДА викрите на розкраданні коштів для відновлення інфраструктури області, - СБУ. ФОТО
СБУ оприлюднила інформацію про те, що керівництво Сумської ОВА було викрито на розкраданні коштів, призначених на відбудову інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
У повідомленні зазначається: "Служба безпеки України викрила та блокувала масштабну корупційну схему, яку організувало керівництво Сумської обласної військової адміністрації. Посадовці привласнювали державні кошти, виділені регіону на ліквідацію наслідків бойових дій та обстрілів рашистів, зокрема, на відновлення інфраструктури.
Наразі за матеріалами СБУ двоє чиновників отримали повідомлення про підозру:
- заступнику голови Сумської ОВА;
- т.в.о. начальника Департаменту капітального будівництва ОВА.
Підозра оголошена за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану);
- ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).
За даними досудового слідства, у квітні 2022 року заступник голови Сумської ОВА спільно з керівником Департаменту капбудівництва, призначення якого він пролобіював, організували схему розкрадання коштів, виділених Сумщині урядом.
Серед об'єктів, які мали бути відновлені та відремонтовані за ці гроші, –житлові будинки, об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, мости та дороги, які зазнали руйнувань внаслідок ворожих обстрілів.
Для цього зловмисники уклали договори на проведення відновлювально-будівельних робіт із п’ятьма афілійованими комерційними структурами.
Встановлено, що ділки свідомо внесли в кошторисну документацію ціни на будматеріали, які в 2-3 рази перевищували ринкові. Їхнє придбання відбувалося через спеціально створені ділками "фірми-прокладки".
Зокрема, задокументовано, що під час ремонту лише одного об'єкта зловмисники привласнили 1,4 млн грн. Наразі тривають експертизи щодо ще 80 подібних об'єктів.
Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів правоохоронці виявили чорнову документацію, мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами незаконної діяльності. Досудове розслідування триває".
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"Лише два чиновника НЕ крали"!
А по-друге: замголови валізами ******* гроші, а голова про те не в курсі? Типу "царь хороший, боярє плохіє"? Чистої води піздьож. Там серед вищого керівництва ОВА всі в долі і трусити треба їх всіх.
В ПТУ відсижувались,ще й мішками з піском відгородились,а як москалі по Ромнах почали кататись так і звідси здриснули.