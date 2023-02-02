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Керівництво Сумської ОДА викрите на розкраданні коштів для відновлення інфраструктури області, - СБУ. ФОТО

СБУ оприлюднила інформацію про те, що керівництво Сумської ОВА було викрито на розкраданні коштів, призначених на відбудову інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ. 

У повідомленні зазначається: "Служба безпеки України викрила та блокувала масштабну корупційну схему, яку організувало керівництво Сумської обласної військової адміністрації. Посадовці привласнювали державні кошти, виділені регіону на ліквідацію наслідків бойових дій та обстрілів рашистів, зокрема, на відновлення інфраструктури.

Наразі за матеріалами СБУ двоє чиновників отримали повідомлення про підозру:

- заступнику голови Сумської ОВА;

- т.в.о. начальника Департаменту капітального будівництва ОВА.

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Підозра оголошена за такими статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану);

- ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

За даними досудового слідства, у квітні 2022 року заступник голови Сумської ОВА спільно з керівником Департаменту капбудівництва, призначення якого він пролобіював, організували схему розкрадання коштів, виділених Сумщині урядом.

Серед об'єктів, які мали бути відновлені та відремонтовані за ці гроші, –житлові будинки, об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, мости та дороги, які зазнали руйнувань внаслідок ворожих обстрілів.

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Для цього зловмисники уклали договори на проведення відновлювально-будівельних робіт із п’ятьма афілійованими комерційними структурами.

Встановлено, що ділки свідомо внесли в кошторисну документацію ціни на будматеріали, які в 2-3 рази перевищували ринкові. Їхнє придбання відбувалося через спеціально створені ділками "фірми-прокладки".

Зокрема, задокументовано, що під час ремонту лише одного об'єкта зловмисники привласнили 1,4 млн грн. Наразі тривають експертизи щодо ще 80 подібних об'єктів.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів правоохоронці виявили чорнову документацію, мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами незаконної діяльності. Досудове розслідування триває".

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Керівництво Сумської ОДА викрите на розкраданні коштів для відновлення інфраструктури області, - СБУ 01
Керівництво Сумської ОДА викрите на розкраданні коштів для відновлення інфраструктури області, - СБУ 02
Керівництво Сумської ОДА викрите на розкраданні коштів для відновлення інфраструктури області, - СБУ 03

Автор: 

СБУ (12818) Сумська область (3678) розкрадання (215)


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Топ коментарі
+17
ОВА - на 99% розсадники корупції...!!!
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02.02.2023 20:20
+16
А хто вирішує направляти кошти на відновлення. коли ще не закінчені обстріли і воєнні дії, тим більше на тій же Сумщині ? Ці ж уроди по 10 разів встигнутьїх отримати, розтратити гроші і списати на нові бомбардування.
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02.02.2023 20:18
+14
от читаєш сьогодні - вчора новини і жахаєшся! ВСІ крадуть ВСІ хто хоч трохи у владі місцевій чи вищій, ВСІ крадуть безбожно. Питання - як ми будемо і чим ми будемо перемагати ворога та відвойовувати окуповане???
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02.02.2023 20:25
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А хто вирішує направляти кошти на відновлення. коли ще не закінчені обстріли і воєнні дії, тим більше на тій же Сумщині ? Ці ж уроди по 10 разів встигнутьїх отримати, розтратити гроші і списати на нові бомбардування.
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02.02.2023 20:18 Відповісти
ОВА - на 99% розсадники корупції...!!!
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02.02.2023 20:20 Відповісти
То певно ті двоє що не ділилися, або крисятили.
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02.02.2023 20:22 Відповісти
от читаєш сьогодні - вчора новини і жахаєшся! ВСІ крадуть ВСІ хто хоч трохи у владі місцевій чи вищій, ВСІ крадуть безбожно. Питання - як ми будемо і чим ми будемо перемагати ворога та відвойовувати окуповане???
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02.02.2023 20:25 Відповісти
Ну так у нас целые династии выросли на воровстве и кланы. Один вор, тянет других. Те опериваются и тянут таких же. В итоге куча воров. Никто же их не вычищает десятилетиями.
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02.02.2023 20:55 Відповісти
Я більше повірив би у
"Лише два чиновника НЕ крали"!
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02.02.2023 20:28 Відповісти
Цікаво, чи є ще в Україні тверезо мислячі, яким можна впарити тезу, що всіх цих чиновників Зєлєнскому у спадок залишив Порошенко, а не підбирав Єрмак через свго воскреслого брата? 🤔
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02.02.2023 20:32 Відповісти
В Сумській області відсунуті від влади кадри овоча винирнули одразу після обрання Зе.
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02.02.2023 22:29 Відповісти
Це мабуть попередники, бо ці є, сьогоднішні такі правильні, ледь не святі. Так 73%? Так різко пройшли обшуки і затримання по всіх областях, СБУ видали все хто мав, чи те, що чув, хто про розкрадання інфраструктури, хто відшукав "бордель", а хто невіддаваня боргів записав як вимагання чи рєкет. Головне сьогодні відоси, відоси і відоси, а пройде час, все піде прокурору "Смітниковському".
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02.02.2023 20:36 Відповісти
Ну как бы система существует и до Зеленского, и до Порошенко. Корни где-то в брежневских временах этого всего.
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02.02.2023 20:56 Відповісти
Звичайно система існує, але нам у 2019 році розповіли, що все знають і миттєво поборють, що вже пройшов кінець епохи бідності, і?
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02.02.2023 21:37 Відповісти
Ну я же не спорю. Я сам на цензоре до выборов писал что выбор Зеленского это возвращения значительной части воров, которых турнули после 14 года. Но эти воры в Украине существовали задолго до него. Просто Зеленский их вернул.
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02.02.2023 21:43 Відповісти
Нашого живицького треба на першому стовпі повісити разом із друзями. Це не просто крадії - це вороги, причому коріння не виколупаєш, сволота. Кинулися дороги-мости ремонтувати..... кишені ремонтували, суки.
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02.02.2023 20:41 Відповісти
Ці два підори завчасно з'їбалися із Сум напередодні 24 лютого. Тижнів зо два переховувались хто де: Лисий десь в Ромнах, а Жива здриснув кудись на захід країни - аж у Рівненську область. Це по-перше.
А по-друге: замголови валізами ******* гроші, а голова про те не в курсі? Типу "царь хороший, боярє плохіє"? Чистої води піздьож. Там серед вищого керівництва ОВА всі в долі і трусити треба їх всіх.
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02.02.2023 20:55 Відповісти
Та нормас, всьо разрулєно...іних уж нєт, а тє далєча, а те що кацапи на кордоні то пох
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02.02.2023 21:04 Відповісти
Так. А Жива акурат під шухєр по-тіхому ушол в лєс.
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02.02.2023 21:15 Відповісти
...в сторону Юнаковки
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02.02.2023 21:19 Відповісти
десь в Ромнах...
В ПТУ відсижувались,ще й мішками з піском відгородились,а як москалі по Ромнах почали кататись так і звідси здриснули.
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02.02.2023 22:57 Відповісти
Голів ОВА призначає президент і несе за них відповідальність.
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02.02.2023 21:15 Відповісти
Сьогодні в Україні всіх призначає і "вибирає" Президент і його татаров і єрмак, бо в них скрізь монобільшість і розмови про те, що чогось не знав - відкидаються. Він так захотів і так зробив, тож пора і нести відповідальність. Скільки там на Порошенко порушили справ за його наказом, здається за 200? Там були незаконний прохід наших кораблів через Керченську протоку, про отримання нашій церкві нашого Томосу та інші російські забаганки.
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02.02.2023 21:41 Відповісти
У нас дуумвират Татаров-Ермак. Вот сейчас они под шумок борьбы с коррупцией укрепляют позиции, может даже на Беню смогут пасть раскрыть. А что будет дальше непонятно, но пока что очевидно, что Татаров и Ермак нашли друг друга.
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02.02.2023 21:45 Відповісти
Після визволення Тростянця з залізничного вокзала обідрали утеплення і Живицький приїхав, обіцяв золоті гори і де він тепер. Патологічні зелені брехуни.
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02.02.2023 21:57 Відповісти
рагульня не зрозуміла, що це "гамериканські дольці"
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02.02.2023 22:05 Відповісти
Найбільше заохочення злочину - безкарність. (с)
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02.02.2023 22:37 Відповісти
Людям треба вже нарешті прийти до тями і зрозуміти,що "вибори" в постсовковій Україні, це був "легальний" спосіб приведення до влади клептократії. І "мудрий" нарід приймав у цьому фарсі найактивнішу участь. Тому нічого дивуватись тому, що в кожній великій, середній і маленькій державній установі ми маємо злодіїв,крадіїв,схематозників,корупціонерів і іншої сволоти.Це здебільшого стосується керівництва,оскільки у дрібних клерків-виконавців красти в великих розмірах просто немає можливості.
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02.02.2023 22:49 Відповісти
Іншими словами Живицький не знав що коїться у нього під носом
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02.02.2023 23:00 Відповісти
Яка гарна новина для Заходу
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03.02.2023 02:51 Відповісти
Просто интересно а есть области где нет воровства.
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03.02.2023 08:51 Відповісти
це ще квіточки з розкрадання, ось всі побачимо що буде після війни, коли якась частина з грошей, які виділить Європа, на відбудову, потрапить в Україну, тоді весь світ здригнеться від нашої рідної корупції, зараз саме йде підготовка до цьoго дерибану!!!
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03.02.2023 20:34 Відповісти
 
 