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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Росіяни минулої доби обстріляли приватну житлову забудову Барві́нкового та Вовчанська, є загиблі та поранені, - ОВА. ФОТО

Протягом минулої доби ворог продовжував масовані обстріли мирного населення Вовчанська, Куп’янська, Дворічної та інших населених пунктів Чугуївського, Куп’янського та Харківського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ

"Сьогодні близько 4:30 ранку ворог обстріляв м. Барвінкове Ізюмського району. Внаслідок влучання у приватний житловий будинок загинули 2 братів 49 та 42 років. Їхній батько 70 років отримав поранення та був госпіталізований", - йдеться в повідомленні.

Російські військові вели вогонь переважно по приватній житловій забудові. Багато будинків пошкоджено та зруйновано. Сталися пожежі.

"У Вовчанську постраждала жінка 51 року. Отримала необхідну медичну допомогу на місці", - додав Синєгубов.

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Росіяни минулої доби обстріляли приватну житлову забудову Барві́нкового та Вовчанська, є загиблі та поранені, - ОВА 01
Росіяни минулої доби обстріляли приватну житлову забудову Барві́нкового та Вовчанська, є загиблі та поранені, - ОВА 02
Росіяни минулої доби обстріляли приватну житлову забудову Барві́нкового та Вовчанська, є загиблі та поранені, - ОВА 03

Автор: 

обстріл (28472) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (859)


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Бідна Харківщина!
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03.02.2023 09:04 Відповісти
Купянс, Волчанск понятно.
А чем они до Барвенково дотянулись?.До Бахмута 100км
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03.02.2023 11:54 Відповісти
 
 