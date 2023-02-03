На Київщині тракторист підірвався на ворожій протитанковій міні. ФОТОрепортаж
Біля Макарова під час виконання польових робіт 47-річний працівник натрапив на ворожу протитанкову міну.
Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок вибуху техніка зазнала серйозних ушкоджень, але, на щастя, тракторист вцілів та уник серйозних травм. Дана територія перебувала раніше у зоні, де точилися бої", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+6 MrStepanovM
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+3 Сергей Гусаченко #510886
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+3 Krotow
показати весь коментар03.02.2023 10:21
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