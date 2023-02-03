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На Київщині тракторист підірвався на ворожій протитанковій міні. ФОТОрепортаж

Біля Макарова під час виконання польових робіт 47-річний працівник натрапив на ворожу протитанкову міну.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок вибуху техніка зазнала серйозних ушкоджень, але, на щастя, тракторист вцілів та уник серйозних травм. Дана територія перебувала раніше у зоні, де точилися бої", - йдеться в повідомленні.

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На Київщині тракторист підірвався на ворожій протитанковій міні 01
На Київщині тракторист підірвався на ворожій протитанковій міні 02
На Київщині тракторист підірвався на ворожій протитанковій міні 03

Автор: 

Київська область (4025) мінування (1218) Нєбитов Андрій (189)


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Топ коментарі
+6
Якби трактор був "Беларусь", ми б побачили купу заліза і мертвого тракториста
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03.02.2023 10:28
+3
Тракторист в рубашке родился. Только каким образом бульдозер связан с полевыми работами?
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03.02.2023 10:18
+3
Прямым смыслом. На полях тоже копает и строит. Траншеи для силоса, пруды, сельскохозяйственные строения итд.
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03.02.2023 10:21
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Тракторист в рубашке родился. Только каким образом бульдозер связан с полевыми работами?
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03.02.2023 10:18 Відповісти
Прямым смыслом. На полях тоже копает и строит. Траншеи для силоса, пруды, сельскохозяйственные строения итд.
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03.02.2023 10:21 Відповісти
Траншеи для силоса строятся не на полях, а ближе к животноводческих ферм, пруды посреди полей тоже не делают и сельскохозяйственные строения на полях тоже не строятся.
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03.02.2023 10:31 Відповісти
Мій варіант: рівняв поле після бойових дій.
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03.02.2023 10:45 Відповісти
Не похоже. Зарывать воронки и тем самым подрывать самый плодородный слой почвы? Проще тем же навозом с самосвалов засыпать. А потом уже вспахивать и боронить.
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03.02.2023 10:56 Відповісти
Якби трактор був "Беларусь", ми б побачили купу заліза і мертвого тракториста
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03.02.2023 10:28 Відповісти
Так цей трактор під 20 тон важить, куди там його з мтз порівнювати. Це як порівнювати БТР і танк.
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03.02.2023 10:39 Відповісти
Вряд ли он 20 тон важить, в лучшем случае 10, думаю тракториста спасла широкая и прочная гусеница, её хоть перебило, но взрывную волну рассеяла и не допустила вторичных осколков
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03.02.2023 11:16 Відповісти
на тракторі модель вказана, гугліть
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03.02.2023 12:06 Відповісти
..

Komatsu D61PX-24E0 Technische Daten, Datenblätter (2015-2021)

Eigengewicht 19,46 t;
Transportlänge 5,48 m;
Transportbreite 3,53 m;
Transporthöhe 3,18 m;

Bodendruck 0,34 kg ...
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03.02.2023 12:33 Відповісти
There could still be a dozen ground mines waiting for stupid policemen to step upon ....
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03.02.2023 12:14 Відповісти
Скільки буде ще таких підривів тракторів в Україні один Бог знає .....
Прокляття спіткало Україну після обрання шута і клоуна президентом.
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03.02.2023 14:34 Відповісти
 
 