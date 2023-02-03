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Повідомлено про підозру головній бухгалтерці "Укртатнафти" у справі про привласнення 40 млрд грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомили про підозру одній з фігуранток кримінального провадження про привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ

За даними СБУ, йдеться про головного бухгалтера "Укртатнафти", яка переховувалась в Ужгородському районі на Закарпатті, але співробітники спецслужби встановили її місцезнаходження.

"Серед іншого встановлено, що ПАТ "Укртатнафта" виробляло та реалізовувало пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку, хоча відповідне податкове навантаження закладалось ціну для споживачів. Тож заборгованість по сплаті акцизу за даним епізодом складає 605 млн грн Загалом правоохоронці продовжують активні слідчі дії у рамках провадження про привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом акціонерних товариств", - йдеться в повідомленні.

Так, додали в СБУ, у Дніпрі було викрито приміщення, де зберігалась прихована бухгалтерія однієї з компаній. Також знайдено документи пов’язаних підприємств, печатки тощо.

"Таким чином, правоохоронці відшуковують виведені активи "Укрнафти" і "Укртатнафти" та встановлюють всі обставини протиправної діяльності колишніх керівників цих компаній", - додали у Службі безпеки.

Раніше СБУ та БЕБ викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом "Укрнафти" та "Укртатнафти". Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

У рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд грн на ПАТ "Укрнафта" та "Укртатнафта". ФОТО

Повідомлено про підозру головній бухгалтерці Укртатнафти у справі про привласнення 40 млрд грн, - СБУ 01
Повідомлено про підозру головній бухгалтерці Укртатнафти у справі про привласнення 40 млрд грн, - СБУ 02
Повідомлено про підозру головній бухгалтерці Укртатнафти у справі про привласнення 40 млрд грн, - СБУ 03
Повідомлено про підозру головній бухгалтерці Укртатнафти у справі про привласнення 40 млрд грн, - СБУ 04
Повідомлено про підозру головній бухгалтерці Укртатнафти у справі про привласнення 40 млрд грн, - СБУ 05
Повідомлено про підозру головній бухгалтерці Укртатнафти у справі про привласнення 40 млрд грн, - СБУ 06
Повідомлено про підозру головній бухгалтерці Укртатнафти у справі про привласнення 40 млрд грн, - СБУ 07
Повідомлено про підозру головній бухгалтерці Укртатнафти у справі про привласнення 40 млрд грн, - СБУ 08

Автор: 

СБУ (12818) Укрнафта (929) Укртатнафта (271)


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Топ коментарі
+38
кумедія. цирк, шапіто, сюрреалістична вистава у театрі абсурду для зомбо-довбограїв

Винуваті всі окрім бені. Це ж менеджмент із бухгалтером вкрали 40 млрд аби потім свою сраку ховати в карпатах, а беня найчесніший в світі бізнесмен і він просто не в курсі.
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03.02.2023 10:18
+27
Ох ці бухгалтери, розікрали країну а нещасних Коломойських і Ахметових підставили
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03.02.2023 10:20
+22
Главбух це хлопчик для биття. Начальство краде, а документи підписує главбух який загримить під панфари.
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03.02.2023 10:16
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Главбух це хлопчик для биття. Начальство краде, а документи підписує главбух який загримить під панфари.
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03.02.2023 10:16 Відповісти
Так підписує ж не просто так. Знала,що і за що робила.
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03.02.2023 10:19 Відповісти
в цьому випадку головбуху навіть адвоката наймати не треба - суд не прийме ці докази, бо набуті вони з порушенням закону.

і зроблено це спеціально, бо СБУ і БЕБ не могли не знати, шо це не їх підслідність
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03.02.2023 10:42 Відповісти
Главбух на відміну навіть директора знає ,що саме і як порушує.
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03.02.2023 10:21 Відповісти
Квітень 20-го? А "директор" хто там у нас? Ааа! Та то ж бєня каломойский. Ну той, що папік нашого найвеличнішого. Але ж цікаво, як ЗЕбуїни і тут Порошенка приліплять? А приліплять, обов`яково...
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03.02.2023 10:38 Відповісти
Дай Бог, на цей раз не сприсне.
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03.02.2023 11:27 Відповісти
за діючим законодавством несе відповідальність керівник підприємства, а не бухгалтер чи секретар-друкарка. якщо слідство встановить, що бухгалтер спеціально дурила керівника на свою користь, тоді буде відповідати
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03.02.2023 11:06 Відповісти
Ви серйозно зараз перерахували поруч головного бухгалтера і серкретаря?
за діючим законодавством якої країни головний бухгалтер ні за що не відповідає?
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03.02.2023 11:10 Відповісти
читайте уважно: якщо не встановлено, що бухгалтер не робив щось спеціально на свою користь. Як любий працівник несе відповідальність за свої дії на своєму робочому місці.
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03.02.2023 11:28 Відповісти
Якщо бухгалтер свідомо (або не свідомо, тут питання кваліфікації, що не полегшує відповідальність) ставить підпис на документах (чи складає їх і бачить що в них є порушення, чому він це робить?
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03.02.2023 17:34 Відповісти
" при притягненні бухгалтера до даних видів відповідальності, притягнення можливе, якщо власник на головного бухгалтера закріпив ряд обов'язків. В іншому разі згідно з п. 3. ст. 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" відповідальність несе власник або уповноважений ним орган, що керує підприємством згідно законодавства та документів." (с)
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03.02.2023 11:40 Відповісти
Не виривайте з контекстів що значить «даних видів»?
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03.02.2023 17:32 Відповісти
За діючим законодавствоми якраз відповідають і директор і головний бугалтер.
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03.02.2023 11:21 Відповісти
" при притягненні бухгалтера до даних видів відповідальності, притягнення можливе, якщо власник на головного бухгалтера закріпив ряд обов'язків. В іншому разі згідно з п. 3. ст. 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" відповідальність несе власник або уповноважений ним орган, що керує підприємством згідно законодавства та документів."
показати весь коментар
03.02.2023 11:39 Відповісти
https://buhplatforma.com.ua/article/7793-vdpovdalnst-golovnogo-buhgaltera#anc_1 https://buhplatforma.com.ua/article/7793-vdpovdalnst-golovnogo-buhgaltera#anc_1


Ознайомлюйтесь
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03.02.2023 11:47 Відповісти
ви мою цитату прочитали? там же чітко сказано про відповідальність. Щось не так?
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03.02.2023 12:02 Відповісти
Не так - «даних видів». Яких видів?
Ви ж розуміє функцію головного бухгалтера на підприємстві? Вести звідтність у відповідності до законів, а не побажань власника
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03.02.2023 17:36 Відповісти
А чого документація ведеться мовою окупанта.
2020 рік

Офігєли вже
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03.02.2023 10:18 Відповісти
Для того щоб реальні власники змогли прочитати.
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03.02.2023 14:14 Відповісти
кумедія. цирк, шапіто, сюрреалістична вистава у театрі абсурду для зомбо-довбограїв

Винуваті всі окрім бені. Це ж менеджмент із бухгалтером вкрали 40 млрд аби потім свою сраку ховати в карпатах, а беня найчесніший в світі бізнесмен і він просто не в курсі.
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03.02.2023 10:18 Відповісти
Ти не розумієш, то все барига, а єто другоє!
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03.02.2023 10:41 Відповісти
А ця які новорічні побажання на папірці записувала?
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03.02.2023 10:18 Відповісти
Писала шо в неї вже все є, тільки от користуватись пока неможе. Але тут трохи не фарталуло, не вспіла за бугор звалити...
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03.02.2023 10:28 Відповісти
"Фунт всегда сидел..." (тм)
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03.02.2023 10:19 Відповісти
Об'ява:
"Фіома шукає нового бухгалтера
....................................................................
і старого також".
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03.02.2023 13:06 Відповісти
допрос, суд, тюрьма...
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03.02.2023 10:19 Відповісти
Не так. Допит, суд, застава, Мальдіви (Сейшели)...
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03.02.2023 11:42 Відповісти
Все вірно, але фанфари.
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03.02.2023 10:19 Відповісти
Ох ці бухгалтери, розікрали країну а нещасних Коломойських і Ахметових підставили
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03.02.2023 10:20 Відповісти
Скоріше "щасливих"!
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03.02.2023 10:31 Відповісти
О це апетити.
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03.02.2023 10:21 Відповісти
А для кого вона крала ті гроші. Для себе???
Та ні. Ще й з усіма ділилась.
Країну на мільярди за Зелі грабували. Жах який
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03.02.2023 10:21 Відповісти
але посадять прибиральницю, яка невдало витирала пил з клавіатури бухгалтера...
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03.02.2023 10:21 Відповісти
Цирк. А чим ви займалися 30 років?)) Довели країну до війни і повної нищети. Розікрали на космічному рівні. Відібрали у кожного все що можна а тепер за ці всі "цінності" гинуть найкращі люди. В мене питання. Як ви думаєте сбу і всі причетні до "законої" корупції що з вами треба зробити після всього цього???
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03.02.2023 10:23 Відповісти
Бухгалтер -це той хто рахує.....а хто крав?
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03.02.2023 10:24 Відповісти
Я тут от про що подумав. Вчора суд в Векикобританії приняв якесь рішення про арешт кошт по відмиванню з Приватбанку.
А колись давно ще журналісти знайшли,що на рахунки Зеленського з Приватбанку було перераховано 40 млн доларів.
Думаю, починається шоу США-95.
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03.02.2023 10:29 Відповісти
в США рішення приймають державні мужі, а не квартальні дрищі як у нас. Навіть якщо там точно знають, що лідор світу вкрав 40 млрд під час війни, вони будуть його тільки нахвалювати і аплодувати стоячи. Щоб не розвалити антирашистську коаліцію і не згубити Україну. Проти сина Байдена зелені придурки порушили кримінальну справу, сам Байден фігурував в кримінальних справах проти Порошенка, підтримували Трампа на виборах і топили Байдена. Тим не менше Байден обнімає Зеленського, хоча краще за всіх знає йому ціну.
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03.02.2023 10:58 Відповісти
Це було, коли з Привату бабло виводили. До війни.
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03.02.2023 10:59 Відповісти
Так. Але зараз ніхто Зєлю чипати не буде, бо це може погіршити ситуацію.
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03.02.2023 11:45 Відповісти
будуть. якщо по нормальному не розуміє
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03.02.2023 11:58 Відповісти
Мова йде про нинішні справи, про корупцію в МО, велике крадівництво і т.д. Каломойський крав гроші десь з 2010 до 2016, коли у нього забрали Приват банк. Тоді Бєня із своїми братанами (в тому числі наш найбільший патріот Боневтік) вивів із банку чужих грошей в офшори 155 млрд грн. США порушило проти Бєні кримінальні справи за відмивання грошей (в сумі десь більше 400 млрд дол. Це із врахуванням багаторазових транзакцій, щоб заплутати контролюючі органи). Преса США назвала Бєню найбільшим фінансовим аферистом всіх часів і народів. Це треба заслужити.
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03.02.2023 11:55 Відповісти
вот і все.. коломойський знову святий
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03.02.2023 10:29 Відповісти
Бухгалтерка відсидить за всіх.
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03.02.2023 10:29 Відповісти
Та ви без підпису начальника мило на підприємстві не отримаєте.
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03.02.2023 10:31 Відповісти
Вобщім, Бєня ні прі дєлах. Фунтів вже призначено. Тут він не підсудний, бо позбавили громадянства.
Власним літаком на іст.батьківщину, яка своїх не видає, напряму вилетіти не може. В бейбібоксі до ЄС - там по запиту США заарештують. Тільки і надії на свого протеже.
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03.02.2023 10:37 Відповісти
І документи мовою дітовбивць.
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03.02.2023 10:37 Відповісти
Професія бухгалтера в Україні була завжди синонімом "той що вміє так накрасти,що його всі поважають,йому заздрять,діти їх мажори,а замки її чи його ось там"(((
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03.02.2023 10:42 Відповісти
бухгалтер завжди у всьому винен..., та як йому тільки в голову влазить стільки красти..., вони майже всі злодії...., всі бізнесмени їм довіряють-довіряють та завжди говорять, ти ж працюй, тільки не кради, а вони крадуть та крадуть...
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03.02.2023 10:44 Відповісти
Наступний Головний сантехник ,,Укртатнафти" !!!
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03.02.2023 10:49 Відповісти
Он воно як повернулося. Це не Бєня із Зєлею вкрав 40 млрд, а бухгалтерка. Тому і справою займається не НАБУ, а свої на 200% СБУ і БЕБ. Вангую: справа закінчиться нічим, у всьому звинуватять НАБУ і САП, які нібито ні на що не здатні.
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03.02.2023 10:49 Відповісти
вибачте, не з Зєлей, а з Порохом. саме він ніяк не реагував на свавілля цього "короля газу та мастил"
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04.02.2023 12:28 Відповісти
Вибачте але сєнтябрь 2019 і апрєль 2020 це ще Порошенко чи все ж Зеленський? Як вам, сеча очі не роз'їдає?
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04.02.2023 16:42 Відповісти
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03.02.2023 10:50 Відповісти
Короче, Беня - жертва своего наёмного персонала!
Они воровали, а он даже не догадывался, кто его бизнес загонял в банкроты !
Горе то какое, Беня - полный лох.....
П.С.
Главное кредо у Бени - налоги платят только трусы !
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03.02.2023 10:56 Відповісти
Как всегда народ держат за последних ЛОХОВ, бухгалтер скиздил 40 лярдов, вай,вай, и бенечка об этом ни сном, ни духом.
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03.02.2023 15:05 Відповісти
Ну от не вірю що кралені - це просто позичені 40000000000 грн
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04.02.2023 00:14 Відповісти
Саме смішніше, що бухгалтерша ховалась на закарпатті
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04.02.2023 08:33 Відповісти
.

документацiя велась кацапською???
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04.02.2023 08:47 Відповісти
давно вже читала в мережі про свавілля Коломойського, який не допускав до участі в зборах представників від влади, таким чином перешкоджав виплаті дівідентів на користь держави. І ніхто нічого не робив з цим "королем газу та мастил", ніхто не ризикував притягнути його до відповідальності.
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04.02.2023 12:25 Відповісти
куда деньги ушли и на чьи счета никого не интересует даже.
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04.02.2023 20:33 Відповісти
Во крутая бухгалтерша. Куда там Бене до нее браться.
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05.02.2023 07:17 Відповісти
 
 