Повідомлено про підозру головній бухгалтерці "Укртатнафти" у справі про привласнення 40 млрд грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомили про підозру одній з фігуранток кримінального провадження про привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ

За даними СБУ, йдеться про головного бухгалтера "Укртатнафти", яка переховувалась в Ужгородському районі на Закарпатті, але співробітники спецслужби встановили її місцезнаходження.

"Серед іншого встановлено, що ПАТ "Укртатнафта" виробляло та реалізовувало пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку, хоча відповідне податкове навантаження закладалось ціну для споживачів. Тож заборгованість по сплаті акцизу за даним епізодом складає 605 млн грн Загалом правоохоронці продовжують активні слідчі дії у рамках провадження про привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом акціонерних товариств", - йдеться в повідомленні.

Так, додали в СБУ, у Дніпрі було викрито приміщення, де зберігалась прихована бухгалтерія однієї з компаній. Також знайдено документи пов’язаних підприємств, печатки тощо.

"Таким чином, правоохоронці відшуковують виведені активи "Укрнафти" і "Укртатнафти" та встановлюють всі обставини протиправної діяльності колишніх керівників цих компаній", - додали у Службі безпеки.

Раніше СБУ та БЕБ викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом "Укрнафти" та "Укртатнафти". Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.



У рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд грн на ПАТ "Укрнафта" та "Укртатнафта". ФОТО















