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Ніч на Донеччині: росіяни вночі обстріляли Покровськ, Вугледар, Новоукраїнку, Бахмут, є загиблий та поранені, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські військові минулої доби обстріляли декілька громад Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ. 

"Напередодні вдень росіяни завдали ракетного удару по Краматорську — поранили 6 людей, пошкодили 18 багатоповерхівок, 2 медзаклади й школу. Серед ночі стався обстріл Покровська, ймовірно, зі Смерчів — пошкоджено 7 будинків, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні. 

Під постійними ворожими обстрілами знаходяться Вугледар та Новоукраїнка. Вночі росіяни двічі обстріляли Курахове, зафіксовані хаотичні обстріли по Авдіївці та поодинокі обстріли Мар'їнської громади.

"На Горлівському напрямку 1 людина загинула і 2 поранено у Бахмуті. У місті пошкоджені багатоповерхівка, приватний будинок та крамниця. Напружена ситуація залишається у Соледарській громаді: під вогнем Парасковіївка, Роздолівка і Васюківка - без постраждалих", - зазначив Кириленко. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За минулу добу росіяни вбили 1 цивільного мешканця Донеччини, 8 осіб зазнали поранень, - ОВА

Ніч на Донеччині: росіяни вночі обстріляли Покровськ, Вугледар, Новоукраїнку, Бахмут, є загиблий та поранені, - ОВА 01
Ніч на Донеччині: росіяни вночі обстріляли Покровськ, Вугледар, Новоукраїнку, Бахмут, є загиблий та поранені, - ОВА 02
Ніч на Донеччині: росіяни вночі обстріляли Покровськ, Вугледар, Новоукраїнку, Бахмут, є загиблий та поранені, - ОВА 03
Ніч на Донеччині: росіяни вночі обстріляли Покровськ, Вугледар, Новоукраїнку, Бахмут, є загиблий та поранені, - ОВА 04
Ніч на Донеччині: росіяни вночі обстріляли Покровськ, Вугледар, Новоукраїнку, Бахмут, є загиблий та поранені, - ОВА 05
Ніч на Донеччині: росіяни вночі обстріляли Покровськ, Вугледар, Новоукраїнку, Бахмут, є загиблий та поранені, - ОВА 06
Ніч на Донеччині: росіяни вночі обстріляли Покровськ, Вугледар, Новоукраїнку, Бахмут, є загиблий та поранені, - ОВА 07
Ніч на Донеччині: росіяни вночі обстріляли Покровськ, Вугледар, Новоукраїнку, Бахмут, є загиблий та поранені, - ОВА 08
Ніч на Донеччині: росіяни вночі обстріляли Покровськ, Вугледар, Новоукраїнку, Бахмут, є загиблий та поранені, - ОВА 09

Автор: 

обстріл (28472) Донецька область (8459) Кириленко Павло (907)


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03.02.2023 10:33 Відповісти
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03.02.2023 11:14 Відповісти
 
 