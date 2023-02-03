Ніч на Донеччині: росіяни вночі обстріляли Покровськ, Вугледар, Новоукраїнку, Бахмут, є загиблий та поранені, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські військові минулої доби обстріляли декілька громад Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Напередодні вдень росіяни завдали ракетного удару по Краматорську — поранили 6 людей, пошкодили 18 багатоповерхівок, 2 медзаклади й школу. Серед ночі стався обстріл Покровська, ймовірно, зі Смерчів — пошкоджено 7 будинків, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Під постійними ворожими обстрілами знаходяться Вугледар та Новоукраїнка. Вночі росіяни двічі обстріляли Курахове, зафіксовані хаотичні обстріли по Авдіївці та поодинокі обстріли Мар'їнської громади.

"На Горлівському напрямку 1 людина загинула і 2 поранено у Бахмуті. У місті пошкоджені багатоповерхівка, приватний будинок та крамниця. Напружена ситуація залишається у Соледарській громаді: під вогнем Парасковіївка, Роздолівка і Васюківка - без постраждалих", - зазначив Кириленко.

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