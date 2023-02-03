Окупанти обстріляли "Ураганами" та забороненими касетними боєприпасами Покровськ на Донеччині. ФОТОрепортаж

3 лютого 2023 року збройні сили РФ обстріляли м. Покровськ з реактивних систем залпового вогню "Ураган" та забороненої міжнародними конвенціями артилерійської зброї – касетними осколково-фугасними снарядами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора України.

"Під вогонь окупантів потрапили територія парку та житловий масив. В результаті близько 40 вибухів пошкоджено понад 30 приватних будинків та господарських споруд. Також зазнали руйнувань лінії електропередач, цивільний автотранспорт та інші об’єкти", - йдеться в повідомленні.

На даний час на місцях влучань працює слідчо-оперативна група.

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