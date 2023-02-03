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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Окупанти обстріляли "Ураганами" та забороненими касетними боєприпасами Покровськ на Донеччині. ФОТОрепортаж

3 лютого 2023 року збройні сили РФ обстріляли м. Покровськ з реактивних систем залпового вогню "Ураган" та забороненої міжнародними конвенціями артилерійської зброї – касетними осколково-фугасними снарядами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора України.

"Під вогонь окупантів потрапили територія парку та житловий масив. В результаті близько 40 вибухів пошкоджено понад 30 приватних будинків та господарських споруд. Також зазнали руйнувань лінії електропередач, цивільний автотранспорт та інші об’єкти", - йдеться в повідомленні. 

На даний час на місцях влучань працює слідчо-оперативна група.

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Окупанти обстріляли Ураганами та забороненими касетними боєприпасами Покровськ на Донеччині 01
Окупанти обстріляли Ураганами та забороненими касетними боєприпасами Покровськ на Донеччині 02
Окупанти обстріляли Ураганами та забороненими касетними боєприпасами Покровськ на Донеччині 03
Окупанти обстріляли Ураганами та забороненими касетними боєприпасами Покровськ на Донеччині 04
Окупанти обстріляли Ураганами та забороненими касетними боєприпасами Покровськ на Донеччині 05
Окупанти обстріляли Ураганами та забороненими касетними боєприпасами Покровськ на Донеччині 06

Автор: 

Донецька область (8459) Покровськ (625)


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Топ коментарі
+2
Щоб вони були заборонені треба для початку підписати зеленими ручками конвенцію про заборону, яку Україна досі не підписала. "Неначасі" і все таке.
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03.02.2023 11:56
+2
Походу тобі і виї@али те, що у нормальних людей мізком зоветься
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03.02.2023 12:39
+1
ВІКІПЕДІЯ: Україна не підписала конвенцію, бо вважає касетні ********** законною зброєю. «Україна вважає, що введення нового глобального режиму заборони цілого класу озброєння має базуватися на засадах його обов'язкового універсального застосування», - заявило після укладення Конвенції в 2008 році Міністерство закордонних справ України.
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03.02.2023 12:08
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Щоб вони були заборонені треба для початку підписати зеленими ручками конвенцію про заборону, яку Україна досі не підписала. "Неначасі" і все таке.
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03.02.2023 11:56 Відповісти
ВІКІПЕДІЯ: Україна не підписала конвенцію, бо вважає касетні ********** законною зброєю. «Україна вважає, що введення нового глобального режиму заборони цілого класу озброєння має базуватися на засадах його обов'язкового універсального застосування», - заявило після укладення Конвенції в 2008 році Міністерство закордонних справ України.
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03.02.2023 12:08 Відповісти
Походу тобі і виї@али те, що у нормальних людей мізком зоветься
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03.02.2023 12:39 Відповісти
ти придурку,заткни пельку і тихесенько ховайся під диваном десь у своєму селі, таких патріотів ми вже чули, є@бака засратий
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03.02.2023 14:20 Відповісти
Чого це я маю щось "затуляти", якщо "Україна не підписала конвенцію, бо вважає касетні ********** законною зброєю" - от і поясни, хто тут "є@бака засратий"
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10.02.2023 17:27 Відповісти
Щось не побачив вибачень. Давай, не соромся. Я в тебе вірю.
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24.02.2023 21:57 Відповісти
 
 