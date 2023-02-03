Війська РФ обстріляли лікарню в Оріхові та школу у Степногірській громаді на Запоріжжі. ФОТОрепортаж

Окупанти продовжують обстрілювати соціальну інфраструктуру на Запоріжжі.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі російські війська вчергове поцілили в медичний заклад в Оріхові: пряме влучання зруйнувало ще одну будівлю місцевої лікарні.



В цей час у Степногірській громаді ворожі снаряди були націлені на місцеву школу. Як результат - вибиті шибки", - йдеться в повідомленні.

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