Війська РФ обстріляли лікарню в Оріхові та школу у Степногірській громаді на Запоріжжі. ФОТОрепортаж
Окупанти продовжують обстрілювати соціальну інфраструктуру на Запоріжжі.
Про це повідомили в Запорізькій ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Цієї ночі російські війська вчергове поцілили в медичний заклад в Оріхові: пряме влучання зруйнувало ще одну будівлю місцевої лікарні.
В цей час у Степногірській громаді ворожі снаряди були націлені на місцеву школу. Як результат - вибиті шибки", - йдеться в повідомленні.
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Валентина Саюн #551086
показати весь коментар03.02.2023 12:09 Відповісти Мені подобається 0
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