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Унаслідок нічних обстрілів у Херсоні спалахнула пожежа в торговому центрі. ФОТОрепортаж

Сьогодні в Херсоні внаслідок нічних обстрілів спалахнула пожежа в торговому центрі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську міську раду, про це повідомили в ГУ ДСНС у Херсонській області.

"Сьогодні внаслідок нічних обстрілів в місті сталося декілька значних пожеж.

Одна із найбільш масивних пожеж сталася в торговому центрі. Об’єкт зазнав серйозних руйнувань.

На гасіння пожежі було залучено 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 40 рятувальників. Працювати "надзвичайникам" доводилось в умовах постійних обстрілів.

Вдалося врятувати 8 одиниць транспортних засобів, а також бензо-та електроінструменти, стелажі з будівельними матеріалами на площі близько 600 кв. метрів", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі окупанти здійснили масований обстріл Херсону, - облрада

Унаслідок нічних обстрілів у Херсоні спалахнула пожежа в торговому центрі 01
Унаслідок нічних обстрілів у Херсоні спалахнула пожежа в торговому центрі 02
Унаслідок нічних обстрілів у Херсоні спалахнула пожежа в торговому центрі 03
Унаслідок нічних обстрілів у Херсоні спалахнула пожежа в торговому центрі 04
Унаслідок нічних обстрілів у Херсоні спалахнула пожежа в торговому центрі 05
Унаслідок нічних обстрілів у Херсоні спалахнула пожежа в торговому центрі 06

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обстріл (28472) пожежа (4327) Херсон (3360)


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Герегин ?
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03.02.2023 13:42 Відповісти
Эпицентр ещё както там работал?
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03.02.2023 13:45 Відповісти
герегин, чи не герегин, а москалі Херсон вважають своїм, але чомусь відчайдушно по ньому луплять вже котрий місяць, с#ки!
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03.02.2023 14:01 Відповісти
Знакомое место... В первые дни полномасштабного вторжения спалили один торгово развлекательный центр, теперь через дорогу другой.... Питоры кацапские...
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03.02.2023 15:30 Відповісти
 
 