Унаслідок нічних обстрілів у Херсоні спалахнула пожежа в торговому центрі. ФОТОрепортаж

Сьогодні в Херсоні внаслідок нічних обстрілів спалахнула пожежа в торговому центрі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську міську раду, про це повідомили в ГУ ДСНС у Херсонській області.

"Сьогодні внаслідок нічних обстрілів в місті сталося декілька значних пожеж.



Одна із найбільш масивних пожеж сталася в торговому центрі. Об’єкт зазнав серйозних руйнувань.



На гасіння пожежі було залучено 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 40 рятувальників. Працювати "надзвичайникам" доводилось в умовах постійних обстрілів.



Вдалося врятувати 8 одиниць транспортних засобів, а також бензо-та електроінструменти, стелажі з будівельними матеріалами на площі близько 600 кв. метрів", - йдеться в повідомленні.

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