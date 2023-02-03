Унаслідок нічних обстрілів у Херсоні спалахнула пожежа в торговому центрі. ФОТОрепортаж
Сьогодні в Херсоні внаслідок нічних обстрілів спалахнула пожежа в торговому центрі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську міську раду, про це повідомили в ГУ ДСНС у Херсонській області.
"Сьогодні внаслідок нічних обстрілів в місті сталося декілька значних пожеж.
Одна із найбільш масивних пожеж сталася в торговому центрі. Об’єкт зазнав серйозних руйнувань.
На гасіння пожежі було залучено 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 40 рятувальників. Працювати "надзвичайникам" доводилось в умовах постійних обстрілів.
Вдалося врятувати 8 одиниць транспортних засобів, а також бензо-та електроінструменти, стелажі з будівельними матеріалами на площі близько 600 кв. метрів", - йдеться в повідомленні.
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Сергей Рейнвей
показати весь коментар03.02.2023 13:42 Відповісти Мені подобається 0
Eugen Mk
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