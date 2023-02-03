Викрито російську агентуру, яка розвідувала позиції спецпризначенців ЗСУ і готувала теракти на Дніпропетровщині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала групу агентів ФСБ у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.



Як зазначається, зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах сходу України.



Насамперед вони намагалися виявити розташування законспірованих баз Сил спеціальних операцій ЗСУ, а також локації інженерних укріплень і навчальних центрів українських військ.



"Для цього ворожі поплічники постійно намагались розширювати власну мережу інформаторів, у тому числі серед українських військових та правоохоронців.



Крім того, у разі наближення окупаційних угруповань до Дніпропетровщини агенти фсб мали забезпечити їм підтримку у вигляді вчинення диверсій і терактів на території регіону", - йдеться в повідомленні.

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За даними слідства, агентурну групу очолював колишній працівник місцевого підрозділу розформованої міліції, якого російська спецслужба завербувала задовго до початку повномасштабного вторгнення.



Зловмисник фактично перебував у статусі ворожого резидента і отримав завдання сформувати власну агентурну мережу для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

У СБУ повідомили, що після 24 лютого минулого року ворог активізував діяльність своєї резидентури для збору розвідувальної інформації.



У разі захоплення регіону російські загарбники обіцяли своїм поплічникам керівні "посади" в місцевих окупаційних адміністраціях.

Співробітники СБУ поетапно задокументували факти злочинної діяльності ворожих агентів.



Під час обшуків за місцями їхнього проживання правоохоронці виявили:

вогнепальну зброю з глушниками;

бойові гранати;

набої різного калібру;

засоби зв’язку для конспіративної комунікації з представниками ФСБ.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 111 Кримінального кодексу України, фігурантам повідомлено про підозру у державній зраді, а судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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