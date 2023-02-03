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Викрито російську агентуру, яка розвідувала позиції спецпризначенців ЗСУ і готувала теракти на Дніпропетровщині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала групу агентів ФСБ у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.


Як зазначається, зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах сходу України.

Насамперед вони намагалися виявити розташування законспірованих баз Сил спеціальних операцій ЗСУ, а також локації інженерних укріплень і навчальних центрів українських військ.

"Для цього ворожі поплічники постійно намагались розширювати власну мережу інформаторів, у тому числі серед українських військових та правоохоронців.

Крім того, у разі наближення окупаційних угруповань до Дніпропетровщини агенти фсб мали забезпечити їм підтримку у вигляді вчинення диверсій і терактів на території регіону", - йдеться в повідомленні.

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Викрито російську агентуру, яка розвідувала позиції спецпризначенців ЗСУ і готувала теракти на Дніпропетровщині, - СБУ 01

За даними слідства, агентурну групу очолював колишній працівник місцевого підрозділу розформованої міліції, якого російська спецслужба завербувала задовго до початку повномасштабного вторгнення.

Зловмисник фактично перебував у статусі ворожого резидента і отримав завдання сформувати власну агентурну мережу для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

У СБУ повідомили, що після 24 лютого минулого року ворог активізував діяльність своєї резидентури для збору розвідувальної інформації.

У разі захоплення регіону російські загарбники обіцяли своїм поплічникам керівні "посади" в місцевих окупаційних адміністраціях.

Співробітники СБУ поетапно задокументували факти злочинної діяльності ворожих агентів.

Під час обшуків за місцями їхнього проживання правоохоронці виявили:

  • вогнепальну зброю з глушниками;
  • бойові гранати;
  • набої різного калібру;
  • засоби зв’язку для конспіративної комунікації з представниками ФСБ.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 111 Кримінального кодексу України, фігурантам повідомлено про підозру у державній зраді, а судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також дивіться: Затримано співробітника Укроборонпрому, який працював на російську воєнну розвідку, - СБУ. ФОТО


Викрито російську агентуру, яка розвідувала позиції спецпризначенців ЗСУ і готувала теракти на Дніпропетровщині, - СБУ 02
Викрито російську агентуру, яка розвідувала позиції спецпризначенців ЗСУ і готувала теракти на Дніпропетровщині, - СБУ 03
Викрито російську агентуру, яка розвідувала позиції спецпризначенців ЗСУ і готувала теракти на Дніпропетровщині, - СБУ 04
Викрито російську агентуру, яка розвідувала позиції спецпризначенців ЗСУ і готувала теракти на Дніпропетровщині, - СБУ 05
Викрито російську агентуру, яка розвідувала позиції спецпризначенців ЗСУ і готувала теракти на Дніпропетровщині, - СБУ 06
Викрито російську агентуру, яка розвідувала позиції спецпризначенців ЗСУ і готувала теракти на Дніпропетровщині, - СБУ 07
Викрито російську агентуру, яка розвідувала позиції спецпризначенців ЗСУ і готувала теракти на Дніпропетровщині, - СБУ 08
Викрито російську агентуру, яка розвідувала позиції спецпризначенців ЗСУ і готувала теракти на Дніпропетровщині, - СБУ 09

Автор: 

СБУ (12818) державна зрада (1686) Дніпропетровська область (3726)


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Топ коментарі
+18
Вдале полювання!
"Хлопнути" "резака" з агентурою це вищий пілотаж!
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03.02.2023 14:05
+11
А чому в них мармизи цілі? Хіба вони не вчиняли опір?
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03.02.2023 14:25
+10
ВИПУСТЯТЬ ІЗ ЗАЛИ СУДУ- СУДОВА РЕФФОРМА В ДІЇ
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03.02.2023 14:12
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Вдале полювання!
"Хлопнути" "резака" з агентурою це вищий пілотаж!
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03.02.2023 14:05 Відповісти
ВИПУСТЯТЬ ІЗ ЗАЛИ СУДУ- СУДОВА РЕФФОРМА В ДІЇ
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03.02.2023 14:12 Відповісти
А вдруг нЄ?
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03.02.2023 14:14 Відповісти
Ти також ворожий агент? Яка нах «судова реформа»? Це про Порошенко п'ятирічної давнини!
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05.02.2023 15:22 Відповісти
Російських фашистів, після страт, згвалтувань, рабства українців чекає демократія і євро-ціності! Welcome to Ukraine!
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03.02.2023 14:18 Відповісти
А чому в них мармизи цілі? Хіба вони не вчиняли опір?
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03.02.2023 14:25 Відповісти
мордой в пол колаборантське гівно.....
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03.02.2023 14:30 Відповісти
Интересно кудаже спрятались обезьяны вилкула которые в Днепре в 2014 г нападали на людей с арматурами ??
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03.02.2023 14:31 Відповісти
Они все стали членами партии "СН" или "волонтёры" за границу....
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03.02.2023 14:51 Відповісти
Не вірю сбу, це все імітація. сбу і є російська агентура на чолі з каламойшою
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03.02.2023 15:22 Відповісти
Хорошая штука глушитель на акм!
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03.02.2023 15:25 Відповісти
То ніц АКМ, то АКСУ-74 (у народі "ублюдок"). Той глушник до сраки, т.я. куля виходить з надхвуковою швидкімтю. Можливо зменшити навіс пороху у патроні, але це гємор, і стрільба буде вестись до 30-40 м максимум.
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03.02.2023 15:52 Відповісти
Тогда уж лучше мелкашку-полуавтомат.
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03.02.2023 17:48 Відповісти
в петлю *************** пидаров...............ХЛОПЦАМ СБУ-РЕСПЕКТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.02.2023 15:28 Відповісти
Я бы этих ******* ураном облучил. Что бы мучались самым ужасным образом, и умоляли о смерти. Что бы все клетки распадались.
https://bdsmn.livejournal.com/1531580.html История Хисаши Оучи: человека, который умер одной из самых болезненных смертей за всю историю
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03.02.2023 15:36 Відповісти
Что опять под залог выпустят.
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03.02.2023 15:44 Відповісти
А Резніченко там був?, може прогавили?
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03.02.2023 16:30 Відповісти
это зеленый цирк шапито отвлечь внимание от зашкваров который очень много но 73% сьедят, и тут не разуваются как у бени в Буковели
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04.02.2023 13:45 Відповісти
Ребята, эти мультяшки уже **********, чем они лучше путинских? Показывайте рожи этих подаров или закрывайте свою мультистудию.... Противно уже....
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03.02.2023 19:24 Відповісти
такий жлобяра.
навіщо йому так акуратно замки відкривали ?
треба було двері рознести в друзки.
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03.02.2023 21:05 Відповісти
квартал 95??пошли они все лесом!!что СБУ что тик-токер буданов(ГРУ) верим в ВСУ и Залужного!! всё остальное от лукавого!!
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03.02.2023 22:34 Відповісти
Следует приговорить жлобяру к расстрелу через повешение!
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04.02.2023 07:24 Відповісти
Та якби не мусора, то я б навіть здивувався
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04.02.2023 11:48 Відповісти
 
 