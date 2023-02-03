Викрито російську агентуру, яка розвідувала позиції спецпризначенців ЗСУ і готувала теракти на Дніпропетровщині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала групу агентів ФСБ у Дніпропетровській області.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах сходу України.
Насамперед вони намагалися виявити розташування законспірованих баз Сил спеціальних операцій ЗСУ, а також локації інженерних укріплень і навчальних центрів українських військ.
"Для цього ворожі поплічники постійно намагались розширювати власну мережу інформаторів, у тому числі серед українських військових та правоохоронців.
Крім того, у разі наближення окупаційних угруповань до Дніпропетровщини агенти фсб мали забезпечити їм підтримку у вигляді вчинення диверсій і терактів на території регіону", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, агентурну групу очолював колишній працівник місцевого підрозділу розформованої міліції, якого російська спецслужба завербувала задовго до початку повномасштабного вторгнення.
Зловмисник фактично перебував у статусі ворожого резидента і отримав завдання сформувати власну агентурну мережу для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.
У СБУ повідомили, що після 24 лютого минулого року ворог активізував діяльність своєї резидентури для збору розвідувальної інформації.
У разі захоплення регіону російські загарбники обіцяли своїм поплічникам керівні "посади" в місцевих окупаційних адміністраціях.
Співробітники СБУ поетапно задокументували факти злочинної діяльності ворожих агентів.
Під час обшуків за місцями їхнього проживання правоохоронці виявили:
- вогнепальну зброю з глушниками;
- бойові гранати;
- набої різного калібру;
- засоби зв’язку для конспіративної комунікації з представниками ФСБ.
У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 111 Кримінального кодексу України, фігурантам повідомлено про підозру у державній зраді, а судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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"Хлопнути" "резака" з агентурою це вищий пілотаж!
https://bdsmn.livejournal.com/1531580.html История Хисаши Оучи: человека, который умер одной из самых болезненных смертей за всю историю
навіщо йому так акуратно замки відкривали ?
треба було двері рознести в друзки.