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Активісти руху "Жовта Стрічка" розклеїли проукраїнські листівки в окупованому Криму. ФОТОрепортаж

Активісти руху "Жовста Стрічка" в окупованому Сімферополі та Севастополі розклеїли листівки з нагадуванням рашистам, що на півострів чекає деокупація.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми нагадуємо рашистам, що 2023 рік - це рік відновлення територіальної цілісності України в межах 1991 року. Громадяни України, які проживають на ТОТ АР Крим все розуміють і чекають на визволення від рашистів, вони чекають на повернення українського прапору", - зазначили активісти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У тимчасово окупованому Енергодарі активісти "під носом" у окупантів розклеїли 2000 проукраїнських листівок. ФОТОрепортаж

Активісти руху Жовта Стрічка розклеїли проукраїнські листівки в окупованому Криму 01
Активісти руху Жовта Стрічка розклеїли проукраїнські листівки в окупованому Криму 02
Активісти руху Жовта Стрічка розклеїли проукраїнські листівки в окупованому Криму 03
Активісти руху Жовта Стрічка розклеїли проукраїнські листівки в окупованому Криму 04
Активісти руху Жовта Стрічка розклеїли проукраїнські листівки в окупованому Криму 05
Активісти руху Жовта Стрічка розклеїли проукраїнські листівки в окупованому Криму 06

Автор: 

Крим (14147) Севастополь (554) Сімферополь (221) активіст (312)


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Топ коментарі
+7
Су-25: штурмовик сбит под Бахмутом
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03.02.2023 14:39
+4
Мало помалу певна категорія громадян (насєлєніє) Криму входить у зону некомфорту. Насєлєніє, завчасно користуйтеся кримським мостом, поки він ше стоїть.
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03.02.2023 14:42
+1
це привіт Аксьонову від... Зебуданова!!!!
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03.02.2023 15:07
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Су-25: штурмовик сбит под Бахмутом
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03.02.2023 14:39 Відповісти
Мало помалу певна категорія громадян (насєлєніє) Криму входить у зону некомфорту. Насєлєніє, завчасно користуйтеся кримським мостом, поки він ше стоїть.
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03.02.2023 14:42 Відповісти
Бахмут.....
https://twitter.com/i/status/1621441314263900164
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03.02.2023 14:46 Відповісти
Ждуны ******. Вывозить.
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03.02.2023 15:16 Відповісти
це привіт Аксьонову від... Зебуданова!!!!
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03.02.2023 15:07 Відповісти
Детский лепет орлов буданова! А когда активисты начнут подрывать мосты ?
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03.02.2023 16:03 Відповісти
Бережи та допомагай вам, рідненькі, Господь і Матінка Богородиця
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03.02.2023 18:02 Відповісти
Крымчане помогайте выгонять паразитов рашистов, хочется летом на старые места. Вот это будет мирный туристический бум..
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03.02.2023 18:02 Відповісти
https://uatv.ua/inoagenty-figuranty-mirotvortsa-i-politemigranty-kto-iz-rossijskih-artistov-podderzhivaet-ukrainu/ "Иноагенты", фигуранты "Миротворца" и политэмигранты: кто из российских артистов поддерживает Украину
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03.02.2023 22:10 Відповісти
 
 