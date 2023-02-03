Активісти руху "Жовта Стрічка" розклеїли проукраїнські листівки в окупованому Криму. ФОТОрепортаж

Активісти руху "Жовста Стрічка" в окупованому Сімферополі та Севастополі розклеїли листівки з нагадуванням рашистам, що на півострів чекає деокупація.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми нагадуємо рашистам, що 2023 рік - це рік відновлення територіальної цілісності України в межах 1991 року. Громадяни України, які проживають на ТОТ АР Крим все розуміють і чекають на визволення від рашистів, вони чекають на повернення українського прапору", - зазначили активісти.

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