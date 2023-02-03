СБУ викрила посадовців Чернівецької та Одеської митниць на масштабній корупції. ФОТОрепортаж

У Чернівецькій області на корупційних оборудках викрито керівника одного з місцевих митних постів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Керівник одного з митних постів Чернівецької області за різні суми хабарів "гарантував" підприємцям не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення комерційних вантажів. До своїх оборудок він залучив двох знайомих як посередників для отримання неправомірної вигоди. Серед них – колишній працівник митниці, який раніше вже притягувався до відповідальності за корупцію.

"Співробітники СБУ задокументували факт передачі зловмисникам першої частини хабаря у розмірі 3 тис. дол. за безперешкодне оформлення трьох митних декларацій", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали посередника у Києві на одержанні 12 тис. дол. – другої частини неправомірної вигоди. За ці гроші посадовець обіцяв без "зайвих" питань оформити підприємцю оптову партію товарів широкого вжитку.

Двом фігурантам – організатору схеми та його поплічнику – повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

В Одеській області посадовці митних постів налагодили корупційну схему одержання грошей від волонтерів, які завозять в Україну гуманітарну допомогу для українських захисників. За хабарі вони обіцяли перевізникам не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення вантажів.

"Сума неправомірної вигоди становила від 500 доларів з одного транспортного засобу. Співробітники СБУ задокументували декілька епізодів отримання митниками грошової "винагороди", - зазначили у спецслужбі.

Правоохоронці затримали головного державного інспектора митного поста "Одеса-порт" на передачі чергової суми хабаря. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

За обома фактами тривають розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

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