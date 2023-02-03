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СБУ викрила посадовців Чернівецької та Одеської митниць на масштабній корупції. ФОТОрепортаж

У Чернівецькій області на корупційних оборудках викрито керівника одного з місцевих митних постів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ

Керівник одного з митних постів Чернівецької області за різні суми хабарів "гарантував" підприємцям не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення комерційних вантажів. До своїх оборудок він залучив двох знайомих як посередників для отримання неправомірної вигоди. Серед них – колишній працівник митниці, який раніше вже притягувався до відповідальності за корупцію.

"Співробітники СБУ задокументували факт передачі зловмисникам першої частини хабаря у розмірі 3 тис. дол. за безперешкодне оформлення трьох митних декларацій", - йдеться в повідомленні. 

Правоохоронці затримали посередника у Києві на одержанні 12 тис. дол. – другої частини неправомірної вигоди. За ці гроші посадовець обіцяв без "зайвих" питань оформити підприємцю оптову партію товарів широкого вжитку.

Двом фігурантам – організатору схеми та його поплічнику – повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

СБУ викрила посадовців Чернівецької та Одеської митниць на масштабній корупції 01

В Одеській області посадовці митних постів налагодили корупційну схему одержання грошей від волонтерів, які завозять в Україну гуманітарну допомогу для українських захисників. За хабарі вони обіцяли перевізникам не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення вантажів.

"Сума неправомірної вигоди становила від 500 доларів з одного транспортного засобу. Співробітники СБУ задокументували декілька епізодів отримання митниками грошової "винагороди", - зазначили у спецслужбі. 

Правоохоронці затримали головного державного інспектора митного поста "Одеса-порт" на передачі чергової суми хабаря. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

За обома фактами тривають розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

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СБУ викрила посадовців Чернівецької та Одеської митниць на масштабній корупції 02
СБУ викрила посадовців Чернівецької та Одеської митниць на масштабній корупції 03
СБУ викрила посадовців Чернівецької та Одеської митниць на масштабній корупції 04
СБУ викрила посадовців Чернівецької та Одеської митниць на масштабній корупції 05
СБУ викрила посадовців Чернівецької та Одеської митниць на масштабній корупції 06
СБУ викрила посадовців Чернівецької та Одеської митниць на масштабній корупції 07
СБУ викрила посадовців Чернівецької та Одеської митниць на масштабній корупції 08
СБУ викрила посадовців Чернівецької та Одеської митниць на масштабній корупції 09
СБУ викрила посадовців Чернівецької та Одеської митниць на масштабній корупції 10
СБУ викрила посадовців Чернівецької та Одеської митниць на масштабній корупції 11

Автор: 

корупція (4683) Одеська область (3215) СБУ (12818) митниця (1873) Чернівці (561)


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Топ коментарі
+17
Ну тіпа вони раніше не знали, а це викрили...
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03.02.2023 16:13
+8
Українська митниця то клондайк-саме тому щоби брати хабарі туди й лізе усіляке лайно...
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03.02.2023 16:15
+7
Ось відчуваю, що мене наЙОбу ... ють, а де?????
всі так працюють - то НОРМА!
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03.02.2023 16:13
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Ну тіпа вони раніше не знали, а це викрили...
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03.02.2023 16:13 Відповісти
Тихо. Не палимся))))
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03.02.2023 16:30 Відповісти
Тсссс...... это новая разработка глазных капель из лабораторий ЦРУ))) Видно поделились ребята.)
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03.02.2023 16:42 Відповісти
Там скоріш за все пістон в дупло зеленим вставили
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03.02.2023 16:54 Відповісти
Каждый день такие новости.
Уже целая бригада набралась.
И ни разу не написали дальнейшую их участь.
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03.02.2023 19:53 Відповісти
Ось відчуваю, що мене наЙОбу ... ють, а де?????
всі так працюють - то НОРМА!
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03.02.2023 16:13 Відповісти
це перемога, чи зрада?
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03.02.2023 16:14 Відповісти
Потім відпустять, коли комісари поїдуть !
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03.02.2023 16:14 Відповісти
ЦЕ ЗАДАЧА СБУ????? не думаю.....
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03.02.2023 16:15 Відповісти
Українська митниця то клондайк-саме тому щоби брати хабарі туди й лізе усіляке лайно...
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03.02.2023 16:15 Відповісти
...достатньо поглянути в яких будинках мешкають та на чому їздять митники по всій країні-і стає все зрозуміло...
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03.02.2023 16:19 Відповісти
цікаво чому сбушники сьогодні не роззулися?
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03.02.2023 16:29 Відповісти
Меньше денёг отслюнявили)))
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03.02.2023 16:31 Відповісти
а прокурорскі, а мусора, а сЦудді, а самі СЕБЕушнікі(управлєніє К і т. д.)????....... іпала жаба гадюку.......
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03.02.2023 16:41 Відповісти
І що, ця масштабна корупція трапилась к них тільки зараз? Кришувателі контрабасів роблять вигляд роботи.
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03.02.2023 16:16 Відповісти
Совпаденіє? Нє думаю...
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03.02.2023 16:17 Відповісти
Чомусь немає відчуття що когось покарають, перекинуть на другу митницю для обміну досвідом.
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03.02.2023 16:18 Відповісти
невже це їх зупинить..., хабарі на митниці беруть всі, кому не ліньки..., а тут дивина - викрили аж цілих 2-х...
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03.02.2023 16:19 Відповісти
Шоу 95 кварталу продовжується...🤡
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03.02.2023 16:27 Відповісти
Я вже не можу на це дивитись,хоч бери і не читай новини
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03.02.2023 16:28 Відповісти
Это мелкие костлявые карасики,когда поймаете главных акул и их крышевателей?
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03.02.2023 16:55 Відповісти
Коли Ужгород, Луцьк і Львів?
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03.02.2023 17:26 Відповісти
Якісь вони дивні-чернівецька та одеська митниці?!... То що вибрані? Та візьміть в Держмитслужбі адреси проживання дійсних, та та тих, що недавно звільнився працівників, зафіксуйте маєтки, та порівняйте с зарплатами! Вам там робити, не переробити!..
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03.02.2023 18:13 Відповісти
 
 