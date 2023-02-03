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Раднику заступника міністра оборони повідомлено про підозру у справі про заволодіння 1,7 млрд грн під час закупівлі товарів для потреб ЗСУ, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

Раднику заступника міністра оборони інкримінують заволодіння коштами Міноборони в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ ізпосиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

"За даними слідства, у 2022 році, вже після початку військової агресії російської федерації проти України, з метою розкрадання коштів, виділених на закупівлю товарів для потреб ЗСУ, радник заступника міністра оборонного відомства вступив у злочинну змову з посадовими особами однієї із приватних структур.

За укладеними договорами товариство як попередню оплату отримало понад 1,7 млрд грн. Проте договірні зобов’язання з постачання товарів військового призначення для потреб Збройних Сил України товариство в установлені строки не виконало, поставку відповідної продукції у визначеній кількості не здійснило. Відтак державі було завдано збитків на суму понад 1,7 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні правоохоронці повідомили про підозру раднику заступника міністра оборони України (на громадських засадах). Йому інкримінують заволодіння коштами Міноборони в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Крім того, за місцем його мешкання було проведено санкціоновані обшуки.

Раніше у цій справі було повідомлено про підозру директору товариства та ще двом фігурантам. Також накладено арешти на понад 55 млн грн та корпоративні права фігурантів на суму понад 50 млн дол. США.

"Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Встановлюються інші обставини та особи, які можуть бути причетними до вчинення зазначених кримінальних правопорушень. За заволодіння коштами в особливо великих розмірах чинним законодавством передбачена відповідальність - позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна", - додали у Нацполіції.

Читайте: Двох підприємців підозрюють у розкраданні майже 120 млн гривень на закупівлі продуктів для військових. ФОТОрепортаж

Раднику заступника міністра оборони повідомлено про підозру у справі про заволодіння 1,7 млрд грн під час закупівлі товарів для потреб ЗСУ, - Нацполіція 01
Раднику заступника міністра оборони повідомлено про підозру у справі про заволодіння 1,7 млрд грн під час закупівлі товарів для потреб ЗСУ, - Нацполіція 02

Автор: 

Міноборони (7364) Нацполіція (15168)


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Топ коментарі
+39
Кругом, мля одні радники та заступники. А боси тіпа ніпрічом?! А хто на посади призначав радників та заступників?! Правильно, боси. Ставили свАїх, зручних. Так може й босів треба знімати?
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03.02.2023 16:57
+16
***, 1,7 млрд. Якийсь радник заступника Міноборони. А скільки їх там таких, радників і заступників? Звичайно, немає грошей на виплати військовим
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03.02.2023 17:15
+14
Разве в компетенцию советника зам.министра обороны входит заключение сделок на закупку товаров для нужд ВСУ и вообще на что бы то ни было???

Если советник и принимал какие-либо решения - это не его зона ответственности!!!
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03.02.2023 17:11
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Кругом, мля одні радники та заступники. А боси тіпа ніпрічом?! А хто на посади призначав радників та заступників?! Правильно, боси. Ставили свАїх, зручних. Так може й босів треба знімати?
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03.02.2023 16:57 Відповісти
Там ситуация другая ! Босов на должность назначали советники и замы - типа свадебный генерал, а по факту они всё и решали.
Как вариант - советники следят за потоками/откатами и носят босам....
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03.02.2023 17:02 Відповісти
Разве в компетенцию советника зам.министра обороны входит заключение сделок на закупку товаров для нужд ВСУ и вообще на что бы то ни было???

Если советник и принимал какие-либо решения - это не его зона ответственности!!!
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03.02.2023 17:11 Відповісти
Чому Ви дивуєтесь. У Зеленського, завхоз його офісу фактично виконує обов'язки Президента України та ще кількох ключових міністрів, одразу. То чому б молодшим заступникам молодших заступників молодших радників не приймати якихось важливих рішень? В усьому світі такі дії називаються - делегування повноважень. 😂😂😂
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03.02.2023 18:09 Відповісти
Аналогія з ОП не релевантна.
Не можна делегувати повноваження особі, які не передбачені його функціоналом. Правила бюрократії все ж таки працюють.
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03.02.2023 23:22 Відповісти
Зелені можуть дозволити собі все, що їм заманеться.
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04.02.2023 10:22 Відповісти
Якщо радники на таких потоках сидять, жахливо уявить, скільки гребуть чиновники мо.
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03.02.2023 17:08 Відповісти
Ще й на громадських засадах...
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03.02.2023 17:14 Відповісти
***, 1,7 млрд. Якийсь радник заступника Міноборони. А скільки їх там таких, радників і заступників? Звичайно, немає грошей на виплати військовим
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03.02.2023 17:15 Відповісти
500 тис пенсій між тим на одного радника. Хоча і всього 55 млн $. Пізд@ц чайові вони собі за послуги лишають
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03.02.2023 18:37 Відповісти
"радник", - це така совкова замануха. Відвовідальності 0 (нуль), а до рук приліпають мільйони.
Давно пора всіх цих радників-зрадників заборонити *****.
Хочеш бути держслужбовцем, - будь. Здавай екзамени, вивчай обов"язки посадовою інструкції і т.д.
всі ци жирдоси Геращенки, Зоряни і Шкіряки, Подоляки та інша наволоч повинні піти держслужбу або заткнутися *****!
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03.02.2023 17:47 Відповісти
Оце накрутив хвоста Байден Зеленському!
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03.02.2023 16:58 Відповісти
Невже Байден нічого не знає про радника ОП, який його самого обсирав на виборах?
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03.02.2023 17:04 Відповісти
Так у Байдена голова велика, він знає усих по обидва боки океану.
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03.02.2023 17:32 Відповісти
Вован ракети випрошує. Байден сказав малому, - хоч ракети жени Єрмака *****! Вован дурочку включив і робить кіпіш, але Єлдака поки не здає. Поки Єрмак в ОП, ракет не буде.
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03.02.2023 17:49 Відповісти
у тебя грамматическая ошибка. правильно писать "зеленский"
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03.02.2023 18:50 Відповісти
🤡🤡🤡
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03.02.2023 17:02 Відповісти
Загуляв загульщик херов
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03.02.2023 17:02 Відповісти
а ви скиньтесь на дрони на колеса... таких треба вішати на памятнику
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03.02.2023 17:03 Відповісти
Як же мені подобається "Внешнее управление"
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03.02.2023 17:04 Відповісти
Придивіться до пенсійного фонд, там також кінь не валявся, отримую пенсію 2300 гривень, щоб вони здорові були і жили самі за такі гроші.
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03.02.2023 17:05 Відповісти
100%
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03.02.2023 17:21 Відповісти
а ні кому не здається що вперше в історії України, Україною почали керувати секретарші, радники, заступники і ще хузнахто
зелені вважають нас на стільки тупорилими що вірять в те, що ми віримо їм.
винуваті всі вищеперераховані але не ті хто їх призначив та контролював
завтра єрмак здасть секретні доки в ГУР рф і мпня скаже що він тут ні до чого
бо це ж не я, це він
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03.02.2023 17:06 Відповісти
Не наробити помилок чи "помилок" із підслідністю. Щоб був вирок, а не "пшик".
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03.02.2023 17:08 Відповісти
а Резнікова треба нагородити - ви тільки уявіть як важко цій чесній людині було працювати серед крадіів, бариг і мерзотників☝



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03.02.2023 17:10 Відповісти
чувак на резникова похож
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03.02.2023 17:31 Відповісти
Мене завжди дратувала оця посада - радник. Це таке падло, яке ні за що не відповідає, а тупо займається рішаловом.
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03.02.2023 17:14 Відповісти
Повна єрунда! Ну не міг радник, та ще й на громадських засадах, підписувати договори від імені Міністерства оборони! Нема у нього на це права!!! Такі повідомлення розраховані виключно на збурення суспільної думки!
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03.02.2023 17:15 Відповісти
Молодець. Взяв він провину. Йому це звичайно ж зарахується врешті-решт
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03.02.2023 17:46 Відповісти
козел-відбувайло
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03.02.2023 18:33 Відповісти
Хорошо, що радник МОУ Бутусов відмовився свого часу від цієї посади.....
....купили би?????? Гроші великі!
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03.02.2023 17:16 Відповісти
Ото ''двіжуха'' почалася щоб відбілити одного чотириокого ''поца''!
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03.02.2023 17:20 Відповісти
І де звільнення міністра оборони і відкриття проти нього кримінальної справи,не могло це все в Міноборони відбуватися без міністра.
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03.02.2023 17:24 Відповісти
так...не позаздриш.... буде вимушений ділитись...туди-сюди --- по різним інстанціям розпливеться - на виході всього мілійонів 100 залишиться. Шкурка вичинки не стоїть. Маже прогорів дядько.
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03.02.2023 17:25 Відповісти
Зелене шапіто.
Заступника звільнили,РАДНИКА заступника звинувачують...
На якомусь документі стоїть підпис того радника на громадських засадах???
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03.02.2023 17:26 Відповісти
на громадських - РАДНИК!
А по штату - юрист-консульт (заступник з юридичних питань)
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03.02.2023 17:35 Відповісти
З МО зробили кормушку для всякої срані. Скільки б життів врятували с*ізджені кошти, якби грамотно ними розпорядитися і не казати, що мавіки то для весільних фотографів. Рєзніков повинен піти під суд.
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03.02.2023 17:33 Відповісти
отож купа злодіїв, це якийсь нічний кошмарний сон, що не день що не година...
Не міг цей радник такі оборутки робити без відому, узгоджень та підписів "зверху"
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03.02.2023 17:34 Відповісти
Отож.....
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03.02.2023 17:36 Відповісти
Зверніть увагу, що до міністра, який призначив собі заступників злочинців жодної претензії
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03.02.2023 17:39 Відповісти
Винен звичайно старший помічник молодшого двірника
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03.02.2023 17:44 Відповісти
Слідство ходить кругами навколо міністра оборони,виходить то на одного то на другого,круги звужуються...чи дійде до центру по цій спіралі?Чи вийде на менше концентроване коло і буде бігати по ньому поки всім не надоїсть?
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03.02.2023 18:02 Відповісти
Ігор Літвінов@ukrpopo76UA

е-Підар Резніков з'їбався від американських аудиторів у Канаду,та давав інтерв'ю СVC,де розповів як він не в чому,не винен,та усьому винуваті реформи,яких дуже!!!багато у міністерстві оборони!
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03.02.2023 18:06 Відповісти
Риторически спрашиваю ... ,,господин,, ВОР Резников , в чем все таки измеряются ,,ЯЙЦА,, в килокалориях ,килограммах ,штуках .... Даю прямую подсказку = в миллиардах гривен народных средств , в тысячах погибших патриотах Украины ... ТОРГОВЛЯ НА КРОВИ🇺🇦
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03.02.2023 18:18 Відповісти
То він щось не правильно зрозумів, вибачте його.
Бо, коли свинарчуки крали на ресєі запчастини для нашої техніки, бігус верещав, що так не правильно.
А як правильно?
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03.02.2023 18:44 Відповісти
Радник! Заступника міністра! Ще й на громадських засадах!
Вкрав 1.7 мільярда!
А замміністра не в курсах!
Клоуни ви!
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03.02.2023 18:44 Відповісти

Никто задонатить не хочет? А то зеленского и резника взяли за яйца, а на экипировку не хватило.
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03.02.2023 18:48 Відповісти
А скільки ж тоді нерадник МО може скиздити ?
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03.02.2023 18:53 Відповісти
Как только США открыли линии, чтобы сообщали о коруппции - так понеслось, обыски, за обысками.

Получается, это просто силовые органы, которые не умеют думать и расследовать, только исполнять приказ.
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03.02.2023 19:02 Відповісти
Радник?👍🤣🤣🤣
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03.02.2023 19:04 Відповісти
радник... всього навсього... ще й по голові, можливо, получить він... якщо радник рішає як і куди тратити такі суми навіщо тоді зам міністра, з правом підпису й печаткою?? я заплутався в цьму кіно.
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03.02.2023 19:20 Відповісти
У меня всего один вопрос: почему Резников до сих пор министр обороны??????!!!!!!!!!!
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03.02.2023 19:30 Відповісти
НАВІЩО ТАКИЙ ЗАСТУПНИК, ЯКОМУ ПОТРІБНИЙ РАДНИК?
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03.02.2023 20:53 Відповісти
Під час війни - це мародерство, зрада, саботаж і пособництво ворогу, а не просто крадіжка… а в цей час бабусі з підвалів дістають консерви для ЗСУ! ППЦ
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03.02.2023 21:32 Відповісти
Нє, барін ні прі чьом, то холоп на ухо нє то нашептал. Радник 1,7 млрд, уявляєте скільки секрктарка змільярдила, якщо бос не гомик?
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03.02.2023 21:59 Відповісти
 
 