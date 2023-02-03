Раднику заступника міністра оборони повідомлено про підозру у справі про заволодіння 1,7 млрд грн під час закупівлі товарів для потреб ЗСУ, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО
Раднику заступника міністра оборони інкримінують заволодіння коштами Міноборони в особливо великих розмірах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ ізпосиланням на Департамент комунікації Нацполіції.
"За даними слідства, у 2022 році, вже після початку військової агресії російської федерації проти України, з метою розкрадання коштів, виділених на закупівлю товарів для потреб ЗСУ, радник заступника міністра оборонного відомства вступив у злочинну змову з посадовими особами однієї із приватних структур.
За укладеними договорами товариство як попередню оплату отримало понад 1,7 млрд грн. Проте договірні зобов’язання з постачання товарів військового призначення для потреб Збройних Сил України товариство в установлені строки не виконало, поставку відповідної продукції у визначеній кількості не здійснило. Відтак державі було завдано збитків на суму понад 1,7 млрд грн", - йдеться в повідомленні.
Сьогодні правоохоронці повідомили про підозру раднику заступника міністра оборони України (на громадських засадах). Йому інкримінують заволодіння коштами Міноборони в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).
Крім того, за місцем його мешкання було проведено санкціоновані обшуки.
Раніше у цій справі було повідомлено про підозру директору товариства та ще двом фігурантам. Також накладено арешти на понад 55 млн грн та корпоративні права фігурантів на суму понад 50 млн дол. США.
"Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Встановлюються інші обставини та особи, які можуть бути причетними до вчинення зазначених кримінальних правопорушень. За заволодіння коштами в особливо великих розмірах чинним законодавством передбачена відповідальність - позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна", - додали у Нацполіції.
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Как вариант - советники следят за потоками/откатами и носят босам....
Если советник и принимал какие-либо решения - это не его зона ответственности!!!
Не можна делегувати повноваження особі, які не передбачені його функціоналом. Правила бюрократії все ж таки працюють.
Давно пора всіх цих радників-зрадників заборонити *****.
Хочеш бути держслужбовцем, - будь. Здавай екзамени, вивчай обов"язки посадовою інструкції і т.д.
всі ци жирдоси Геращенки, Зоряни і Шкіряки, Подоляки та інша наволоч повинні піти держслужбу або заткнутися *****!
зелені вважають нас на стільки тупорилими що вірять в те, що ми віримо їм.
винуваті всі вищеперераховані але не ті хто їх призначив та контролював
завтра єрмак здасть секретні доки в ГУР рф і мпня скаже що він тут ні до чого
бо це ж не я, це він
....купили би?????? Гроші великі!
Заступника звільнили,РАДНИКА заступника звинувачують...
На якомусь документі стоїть підпис того радника на громадських засадах???
А по штату - юрист-консульт (заступник з юридичних питань)
Не міг цей радник такі оборутки робити без відому, узгоджень та підписів "зверху"
е-Підар Резніков з'їбався від американських аудиторів у Канаду,та давав інтерв'ю СVC,де розповів як він не в чому,не винен,та усьому винуваті реформи,яких дуже!!!багато у міністерстві оборони!
Бо, коли свинарчуки крали на ресєі запчастини для нашої техніки, бігус верещав, що так не правильно.
А як правильно?
Вкрав 1.7 мільярда!
А замміністра не в курсах!
Клоуни ви!
Никто задонатить не хочет? А то зеленского и резника взяли за яйца, а на экипировку не хватило.
Получается, это просто силовые органы, которые не умеют думать и расследовать, только исполнять приказ.