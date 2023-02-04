На фронті тривають кровопролитні бої. Дуже потрібно допомогти нашим захисникам. Посилки відправляємо майже кожного дня, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж
Українські воїни потребують квадрокоптерів, приладів нічного бачення, тепловізорів, хімгрілок та тактичних рукавиць.
Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.
"На фронті тривають кровопролитні бої
Всі розуміють, що росіяни готують новий великий наступ
Дуже потрібно допомогти нашим захисникам
Треба викупити ще 3 квадрокоптери Мавік 3 Комбо - 345 тис грн
Біноклі 7 штук - 95 716 грн
Прибори нічного бачення 2 штуки-88146 грн
І дуже потрібні хім грілки та тактичні перчатки, бо дуже холодно
За тиждень купила 5 квадрокоптерів - 575 тис грн
Прибор нічного бачення -44 300тис
Тепловізор - 51615 т
Одяг для поранених -20 та 17 тис грн
Хім грілки ідуть в заказі
Майже кожного дня відправляємо посилки на фронт, дуже просимо допомогати, хто як може
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Посилання на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253" - закликала Юсупова.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Питаю ще раз! Розкажи або кинь сциль.
Ознайомлюсь, тільки не треба нервувати.
або допомагайте, або заваліть свої хавла