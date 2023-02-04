УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12454 відвідувача онлайн
Новини Фото Допомога пораненим Волонтери для армії
10 347 59

На фронті тривають кровопролитні бої. Дуже потрібно допомогти нашим захисникам. Посилки відправляємо майже кожного дня, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Українські воїни потребують квадрокоптерів, приладів нічного бачення, тепловізорів, хімгрілок та тактичних рукавиць.

Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

"На фронті тривають кровопролитні бої

Всі розуміють, що росіяни готують новий великий наступ

Дуже потрібно допомогти нашим захисникам

Треба викупити ще 3 квадрокоптери Мавік 3 Комбо - 345 тис грн

Біноклі 7 штук - 95 716 грн

Прибори нічного бачення 2 штуки-88146 грн

І дуже потрібні хім грілки та тактичні перчатки, бо дуже холодно

За тиждень купила 5 квадрокоптерів - 575 тис грн

Прибор нічного бачення -44 300тис

Тепловізор - 51615 т

Одяг для поранених -20 та 17 тис грн

Хім грілки ідуть в заказі

Майже кожного дня відправляємо посилки на фронт, дуже просимо допомогати, хто як може 

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

На фронті тривають кровопролитні бої. Дуже потрібно допомогти нашим захисникам. Посилки відправляємо майже кожного дня, - волонтерка Юсупова 01 Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

На фронті тривають кровопролитні бої. Дуже потрібно допомогти нашим захисникам. Посилки відправляємо майже кожного дня, - волонтерка Юсупова 02 Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253" - закликала Юсупова.

На фронті тривають кровопролитні бої. Дуже потрібно допомогти нашим захисникам. Посилки відправляємо майже кожного дня, - волонтерка Юсупова 03
На фронті тривають кровопролитні бої. Дуже потрібно допомогти нашим захисникам. Посилки відправляємо майже кожного дня, - волонтерка Юсупова 04
На фронті тривають кровопролитні бої. Дуже потрібно допомогти нашим захисникам. Посилки відправляємо майже кожного дня, - волонтерка Юсупова 05
На фронті тривають кровопролитні бої. Дуже потрібно допомогти нашим захисникам. Посилки відправляємо майже кожного дня, - волонтерка Юсупова 06
На фронті тривають кровопролитні бої. Дуже потрібно допомогти нашим захисникам. Посилки відправляємо майже кожного дня, - волонтерка Юсупова 07
На фронті тривають кровопролитні бої. Дуже потрібно допомогти нашим захисникам. Посилки відправляємо майже кожного дня, - волонтерка Юсупова 08
На фронті тривають кровопролитні бої. Дуже потрібно допомогти нашим захисникам. Посилки відправляємо майже кожного дня, - волонтерка Юсупова 09
На фронті тривають кровопролитні бої. Дуже потрібно допомогти нашим захисникам. Посилки відправляємо майже кожного дня, - волонтерка Юсупова 10
На фронті тривають кровопролитні бої. Дуже потрібно допомогти нашим захисникам. Посилки відправляємо майже кожного дня, - волонтерка Юсупова 11
На фронті тривають кровопролитні бої. Дуже потрібно допомогти нашим захисникам. Посилки відправляємо майже кожного дня, - волонтерка Юсупова 12
На фронті тривають кровопролитні бої. Дуже потрібно допомогти нашим захисникам. Посилки відправляємо майже кожного дня, - волонтерка Юсупова 13
На фронті тривають кровопролитні бої. Дуже потрібно допомогти нашим захисникам. Посилки відправляємо майже кожного дня, - волонтерка Юсупова 14
На фронті тривають кровопролитні бої. Дуже потрібно допомогти нашим захисникам. Посилки відправляємо майже кожного дня, - волонтерка Юсупова 15
На фронті тривають кровопролитні бої. Дуже потрібно допомогти нашим захисникам. Посилки відправляємо майже кожного дня, - волонтерка Юсупова 16
На фронті тривають кровопролитні бої. Дуже потрібно допомогти нашим захисникам. Посилки відправляємо майже кожного дня, - волонтерка Юсупова 17
На фронті тривають кровопролитні бої. Дуже потрібно допомогти нашим захисникам. Посилки відправляємо майже кожного дня, - волонтерка Юсупова 18
На фронті тривають кровопролитні бої. Дуже потрібно допомогти нашим захисникам. Посилки відправляємо майже кожного дня, - волонтерка Юсупова 19
На фронті тривають кровопролитні бої. Дуже потрібно допомогти нашим захисникам. Посилки відправляємо майже кожного дня, - волонтерка Юсупова 20

Автор: 

благодійність (569) допомога (8345) ЗСУ (7544) Юсупова Наталія (195)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+39
Які всі розумні! Всі і без вас знають що чинуші крадуть! Якби можна було до них звернутись, звернулись би без ваших порад. А так або допомагайте, або хоча б шухляди захлопніть! Під кожним постом про допомогу скиглення.
показати весь коментар
03.02.2023 17:34
+26
Влада щезла в 2019. Зараз юмористичне шоу. Сідайте зручно і насолоджуйтесь. Ви ж так цього хотіли...
показати весь коментар
03.02.2023 17:49
+23
Звичайно, потрібно допомагати армії. Але таке враження, що у нашій державі щезла влада, кудись поділися міністри, випарувалися представники народу - депутати. Ніхто не працює і не виплачує податки. Зрозуміло було у 2014 році, коли втік президент, казна була пуста. Люди почали спочатку по 5 гривень скидатися, далі - податок воєнний, волонтери. А зараз що?!
показати весь коментар
03.02.2023 17:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Притула = Обристовичу. Одного поля ягода.
показати весь коментар
03.02.2023 18:18 Відповісти
Спереду на наші окопи пхаються, тягнуть ящики із зброєю, фактично беззбройні смертники, чмобіки, хворі на СНІД, важкі невиліковні форми туберкульозу і раку...?! "Помірать так с музикой, мамка машину получіт...?"
показати весь коментар
04.02.2023 16:45 Відповісти
До Резнікова зверталися????? У нього там "навар" залишився від варених яєць по 17....
показати весь коментар
03.02.2023 17:31 Відповісти
Які всі розумні! Всі і без вас знають що чинуші крадуть! Якби можна було до них звернутись, звернулись би без ваших порад. А так або допомагайте, або хоча б шухляди захлопніть! Під кожним постом про допомогу скиглення.
показати весь коментар
03.02.2023 17:34 Відповісти
Якби не волонтери і ЗСУ прутень би ти кацапський вже в заду мав би. Юсупова не притула. Не рівняй волонтерів до опудал грабіжницьких.
показати весь коментар
03.02.2023 17:43 Відповісти
Не забудь за нього проголосувати як прийде час. Ви ж це любите з обісцяними очима бігти галочки ставити.
показати весь коментар
03.02.2023 17:55 Відповісти
Ти тут сємки не лузай.

Питаю ще раз! Розкажи або кинь сциль.
показати весь коментар
03.02.2023 17:59 Відповісти
Тобі про спартани розказати по ціні 3х? Чи може про супутник який існує як той кінь у вакуумі? Чи може розказати про притулиного тестя, хто він і що? Чи зібрані мільйони на "помсту", якої ніхто ніде не бачив по цей день? Чи про тих, кого він злісно банить, хто йому задає незручні питання, називаючи їх хейтерами і зрадофілами. Витри очі і включи мозок. Я теж йому донатив декілька разів поки не з'явилась купа питань без відповідей.
показати весь коментар
03.02.2023 18:03 Відповісти
Друга справа.

Ознайомлюсь, тільки не треба нервувати.
показати весь коментар
03.02.2023 18:14 Відповісти
Я відвалюю бабло з 14го року. Для мене війна не закінчувалась. Зараз теж відвалив. Так що ще раз, завали шухляду. Відсижуєшся за рахунок грошей і смертей інших, то хоча б заткнись і сиди мовчки.
показати весь коментар
03.02.2023 17:54 Відповісти
Звичайно, потрібно допомагати армії. Але таке враження, що у нашій державі щезла влада, кудись поділися міністри, випарувалися представники народу - депутати. Ніхто не працює і не виплачує податки. Зрозуміло було у 2014 році, коли втік президент, казна була пуста. Люди почали спочатку по 5 гривень скидатися, далі - податок воєнний, волонтери. А зараз що?!
показати весь коментар
03.02.2023 17:37 Відповісти
А влада під@раси , конфіскованих грошей на все хватить , доїти злодіїв по повному .
показати весь коментар
03.02.2023 17:47 Відповісти
Ніхто, ніякого дурня не клеїть. Дефіцит бюджету був і до повномаштабного вторнення. Як і томальний грабунок країни.
показати весь коментар
03.02.2023 17:59 Відповісти
Так може потрібно мільярди допомоги віддавати волонтерам? І вони вже будуть займатися забезпеченням. Влада створювалася для виконання певних завдань. Вона є? Бо за відсутністю роботи не дуже й допоможеш. Дефіцит бюджету покривається фінансовою допомогою друзів, велике дякування їм. А Ваш тон у дусі єрмака та арестовича не сприяє нашому виживанню.
показати весь коментар
03.02.2023 18:08 Відповісти
Влада щезла в 2019. Зараз юмористичне шоу. Сідайте зручно і насолоджуйтесь. Ви ж так цього хотіли...
показати весь коментар
03.02.2023 17:49 Відповісти
Я?! Досі не розумію, як Ви могли вибрати цього клоуна і його слуг у владу?
показати весь коментар
03.02.2023 18:10 Відповісти
Я не вам відповів. Дивіться уважно дерево відповідей. Я це лайно не обирав.
показати весь коментар
03.02.2023 18:12 Відповісти
Я на дерево не дивлюсь, я отримую повідомлення.
показати весь коментар
03.02.2023 19:08 Відповісти
Таки вам. Не обирали, вже добре. Але ваше оце тикання пальцями на корупцію воїнам не допоможе ніяк. Ми або допомагаємо і перемагаємо, або писати коменти вже не зможемо. Бо будемо на підвалах зі зв'язаними руками розказувати кацапам як ми любим рускій мір...
показати весь коментар
03.02.2023 18:15 Відповісти
Я не тикаю пальцем на корупцію, це окрема справа. Є цивілізована допомога, а є анархія. У нас анархія, безвладдя? Повторюсь, у 14 році, коли з владою були проблеми, а коштів практично 0, всі зрозуміли необхідність і допомагали. І зараз всі, хто працює і не тільки, допомагають постійно своїм додатковим податком. Потрібно більше - підвищуйте. А коли немає влади, тоді анархія - ааааа, побігли наліво, аааааа, побігли направо.
показати весь коментар
03.02.2023 19:07 Відповісти
Ок. Що ви пропонуєте? Конкретні дії на вашу думку.
показати весь коментар
03.02.2023 19:17 Відповісти
Ото й наше горе, що багато пропонувальників, а мало виконавців. А на сьогодні можливе тільки зовнішнє управління демократичне. Якщо хочемо вижити. Бо виберуть як не Голобородька, так Штірліца/Тіхонова. Бо дуже хочеться казки, мрії, синього птаха, який потім довбоне по потилиці до руйнування мозку.
показати весь коментар
03.02.2023 23:31 Відповісти
Может люди хотя бы сейчас , поймут смысл , любимого лозунга зеленых - сделаем их вместе?
показати весь коментар
03.02.2023 18:41 Відповісти
ніяких "але"
або допомагайте, або заваліть свої хавла
показати весь коментар
03.02.2023 18:07 Відповісти
Всі, хто працює, і не тільки, постійно допомагають, бо платять військовий збір. І не потрібно демагогії і хамства.
показати весь коментар
03.02.2023 19:12 Відповісти
Закинул
показати весь коментар
03.02.2023 17:47 Відповісти
+
показати весь коментар
03.02.2023 17:50 Відповісти
+++
показати весь коментар
03.02.2023 18:19 Відповісти
Дякуємо усім, хто допомагає!
показати весь коментар
03.02.2023 18:52 Відповісти
Трохи задонатив. Нажаль дуже мало. Скрутні часи настали. Сподіваюсь, що кошти підуть за призначенням. А наша влада - нема просто слів. Слова совість, порядність - для них якісь незнайомі звуки! Нажаль прислів'я що бог їм суддя не працює, або він із українського суду, де все схвачено.
показати весь коментар
03.02.2023 19:42 Відповісти
+1000 грн, приват. Вічна ганьба коррупціонерам і просто покидькам.
показати весь коментар
03.02.2023 20:07 Відповісти
Вже+
показати весь коментар
03.02.2023 21:33 Відповісти
+
показати весь коментар
03.02.2023 22:22 Відповісти
Люди, ви не тут політику роздувайте, тут людина, яка займається конкретними справами звертається про допомогу до свідомих людей, а тому хто хоче позадавати питання раджу почати задавати їх тим хто закоханий у нашу владу, а їх серед нас, нажаль, більшість, і тоді коли підтримка влади впаде, то можна буде уже питати з влади, бо зараз ми поки що як Дон Кіхоти.
показати весь коментар
04.02.2023 00:35 Відповісти
а до суддів з зарплатою 150 тис/міс чому ніхто не звертається? до депутатів СН які купили у 2022 авто на 1,3 млн.баків?чомусь всім дуже легко і зручно звертатися до людей,які займають останнє місце в Європі за рівнем життя....
показати весь коментар
04.02.2023 16:00 Відповісти
Допомога потрібна сьогодні.Краще допомогай,а то прийдуть кацапи,заберуть клаву,тоді не зможеш писати на Цензорі.
показати весь коментар
04.02.2023 16:30 Відповісти
Не скигли, чмоня
показати весь коментар
06.02.2023 18:21 Відповісти
Повісте пару мародерів і будуть не потрібні волонтери!
показати весь коментар
04.02.2023 15:59 Відповісти
Жодного разу не чув від Юсупової чи повідомляла вона Верховному Головнокомандувачу про те що українські воїни потребують квадрокоптерів, приладів нічного бачення, тепловізорів, хімгрілок та тактичних рукавиць , прицілів , пікапів , акамуляторів , кофт , черевиків , планшетів , рацій , монокулярів нічного бачення? Може варто спробувати ?
показати весь коментар
04.02.2023 16:45 Відповісти
+
показати весь коментар
04.02.2023 21:20 Відповісти
Добра справа. +
показати весь коментар
06.02.2023 18:20 Відповісти
Я не розумію дибилів які заходять сюди скиглити про "корупційну владу". Йди собі у відповідні теми та висловлюйся там де це доречно, тебе всі тільки підтримають. Але в цій темі людина збирає гроші на допомогу фронту, нашим воїнам! Усі знають про проблеми з корупцією, але якщо ви вирішили боротися з нею таким чином, як срати в коментах під постом волонтера- тоді ви дибіли. Або допомагай, або завали шухляду!
показати весь коментар
06.02.2023 18:34 Відповісти
+++
показати весь коментар
07.02.2023 11:28 Відповісти
 
 