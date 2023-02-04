На фронті тривають кровопролитні бої. Дуже потрібно допомогти нашим захисникам. Посилки відправляємо майже кожного дня, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Українські воїни потребують квадрокоптерів, приладів нічного бачення, тепловізорів, хімгрілок та тактичних рукавиць.

Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

"На фронті тривають кровопролитні бої

Всі розуміють, що росіяни готують новий великий наступ

Дуже потрібно допомогти нашим захисникам

Треба викупити ще 3 квадрокоптери Мавік 3 Комбо - 345 тис грн

Біноклі 7 штук - 95 716 грн

Прибори нічного бачення 2 штуки-88146 грн

І дуже потрібні хім грілки та тактичні перчатки, бо дуже холодно

За тиждень купила 5 квадрокоптерів - 575 тис грн

Прибор нічного бачення -44 300тис

Тепловізор - 51615 т

Одяг для поранених -20 та 17 тис грн

Хім грілки ідуть в заказі

Майже кожного дня відправляємо посилки на фронт, дуже просимо допомогати, хто як може

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253" - закликала Юсупова.



































