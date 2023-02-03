Зеленський нагородив міністра оборони Польщі Блащака орденом "За заслуги". ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віце-прем’єр-міністром, міністром національної оборони Республіки Польща Маріушем Блащаком.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський вручив міністру національної оборони Польщі орден "За заслуги" І ступеня за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України.

Президент поінформував Блащака про ситуацію на фронті та потреби українських захисників для стримування наступу агресора. Було обговорено подальші спільні кроки з метою зміцнення обороноздатності сил оборони України, зокрема в контексті підготовки до наступного засідання союзників у форматі "Рамштайн".

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