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Зеленський нагородив міністра оборони Польщі Блащака орденом "За заслуги". ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віце-прем’єр-міністром, міністром національної оборони Республіки Польща Маріушем Блащаком.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський вручив міністру національної оборони Польщі орден "За заслуги" І ступеня за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України.

Президент поінформував Блащака про ситуацію на фронті та потреби українських захисників для стримування наступу агресора. Було обговорено подальші спільні кроки з метою зміцнення обороноздатності сил оборони України, зокрема в контексті підготовки до наступного засідання союзників у форматі "Рамштайн".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща веде переговори про створення "танкової коаліції" для України, - Блащак. ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) нагорода (1260) Польща (8498) Блащак Маріуш (111)


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Топ коментарі
+11
а резнікова за яйці???
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03.02.2023 22:04
+8
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03.02.2023 22:18
+8
Воно в цей час кривлялось на сцені і смішило московитів що Україна порноактриса.
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03.02.2023 22:50
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а резнікова за яйці???
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03.02.2023 22:04 Відповісти
І на гілляку.
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03.02.2023 22:10 Відповісти
таємним указом вже нагородив три рази) і себе десять))все ж по приколу
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03.02.2023 22:12 Відповісти
tak
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03.02.2023 22:12 Відповісти
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03.02.2023 22:18 Відповісти
Воно в цей час кривлялось на сцені і смішило московитів що Україна порноактриса.
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03.02.2023 22:50 Відповісти
ого, це міністер тепер як - віталько казловскій і пікалав!!))
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03.02.2023 22:22 Відповісти
пора вже припиняти цю совдепівщину з нагородженнями орденами!
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03.02.2023 22:35 Відповісти
Марафонщиків теж нагородив такими орденами.
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03.02.2023 22:47 Відповісти
Вавочку вже час нагороджувати орденом сутулого за непосильну працю .
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03.02.2023 22:55 Відповісти
Нагородити судовим вироком😸
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03.02.2023 22:57 Відповісти
Я немножко извиняюс но имею спросить а это не тот орден шо били таки награждены беззубий и плешивий поц Кошевой и отот поц шо напоминает хряка Пикало за оборону Польши у 2022 году?
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03.02.2023 23:00 Відповісти
такі - да!!
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03.02.2023 23:51 Відповісти
Поціновувач закидонів Брежнєва...чекаємо на поцілунки взасос й нагородження себе любого
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03.02.2023 23:02 Відповісти
Владимир Стелеяйцовый известный совкодрочер уж вы простите мой французский.
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03.02.2023 23:07 Відповісти
 
 