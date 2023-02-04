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Новини Фото Війна
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Затримано агента РФ, який працював на ФСБ, сподіваючись "отримати" квартиру в Криму, - СБУ (оновлено). ФОТО

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури затримано та повідомлено про підозру у держзраді місцевому жителю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваного, який народився в Росії та поділяв проросійські погляди, у 2021 року завербували представники ФСБ РФ.

За даними Офісу генпрокурора, до початку військової агрессії за завданням ворожих кураторів чоловік здійснював розвідувально-підривну діяльність проти України.

"Інформатор ворога фіксував та передавав представникам спецслужб РФ відомості про комплектування військових формувань, проведення навчань та тренувань, зокрема міжнародних військових навчань в акваторії Чорного моря, характеру озброєння, політичної ситуації в Україні, переміщення товарів подвійного призначення в морських портах", - йдеться у повідомленні.

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Затримано агента РФ, який працював на ФСБ, сподіваючись отримати квартиру в Криму, - СБУ (оновлено) 01

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування - СБУ, за оперативного супроводу контррозвідки СБУ.

Як пізніше уточнили в СБУ, контррозвідка Служби безпеки викрила глибоко законспірованого агента фсб в Одесі.

Ним виявився колишній військовий, який ще з 2010 року контактував з російською спецслужбою, а з 2020 - почав активно збирати розвіддані про заходи бойової підготовки Збройних Сил України на території південного регіону.

"Особливу увагу" звертав на хід міжнародних військових навчань в акваторії Чорного моря і тренувань сухопутних підрозділів ЗСУ на полігонах, зокрема бойових розрахунків протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".

"Також він намагався "відслідковувати" надходження в Україну військової продукції і товарів подвійного призначення через морські порти Одеси, Маріуполя, Чорноморська, Ізмаїла та Скадовська. Співробітники СБУ задокументували факти розвідувально-підривної діяльності ворожого агента і встановили його російських кураторів. На завершальному етапі спецоперації контррозвідники Служби безпеки затримали поплічника агресора", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель, який у 1990 році закінчив Костромське вище командне училище за спеціальністю "хімік-розвідник".

Потім до середини 90-х проходив службу у штабі Одеського військового округу та звільнився у званні капітан. Після цього зайнявся бізнесом і відкрив у середмісті обласного центру магазин з продажу спортивного спорядження.

Крім цього займався контрабандою відповідної продукції з РФ. Таким чином він потрапив у поле зору російської спецслужби.

Під час чергового перебування на території РФ його завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Курській області.

Саме він до повномасштабного вторгнення відпрацьовував своєму агенту завдання зі збору розвідінформації на користь країни-агресора.

Для комунікації використовували закриті канали електронного зв’язку. Також агент передавав розвідувальні "звіти" під час особистих зустрічей в РФ.

Затримано агента РФ, який працював на ФСБ, сподіваючись отримати квартиру в Криму, - СБУ (оновлено) 02

"За виконання ворожих завдань зрадник сподівався отримати допомогу від окупантів щодо відчуження на його користь об’єкта нерухомості вартістю 200 тис. дол. у тимчасово окупованому Криму. На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада)", - інформують у СБУ.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до цього злочину.

Автор: 

Одеса (5458) СБУ (12818) ФСБ (1451) шпигунство (992) державна зрада (1686) Офіс Генпрокурора (3250)


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Топ коментарі
+13
Да уж! Крутые журналисты на "ЦН", прямо мастера пера " Інформатора ФСБ з Одеси підозрюють у держзраді"
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04.02.2023 09:14
+11
Living Tribunal
@DARKDESIGNER88
·
12 год
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@saniolli
Воююча країна, з 2019 при Зеленському:
Начальник СБУ - Баканов(ні дня в СБУ);
Замначальника контррозвідки при СБУ - 23 річна піска зі спортзалу(ні дня в СБУ);
Міністр Оборони - Рєзніков(ні дня в ЗСУ);
Аташе - сексологи;
Війна - Зеленський вирішив не сказати
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04.02.2023 09:14
+7
Саме головне замовчали. Де ж він працюва що мав доступ до тих усіх даних?

"комплектування військових формувань, проведення навчань та тренувань, зокрема міжнародних військових навчань в акваторії Чорного моря, характеру озброєння, політичної ситуації в Україні, переміщення товарів подвійного призначення в морських портах "

І як він на ту роботу потрапив??
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04.02.2023 10:07
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Living Tribunal
@DARKDESIGNER88
·
12 год
У відповідь
@saniolli
Воююча країна, з 2019 при Зеленському:
Начальник СБУ - Баканов(ні дня в СБУ);
Замначальника контррозвідки при СБУ - 23 річна піска зі спортзалу(ні дня в СБУ);
Міністр Оборони - Рєзніков(ні дня в ЗСУ);
Аташе - сексологи;
Війна - Зеленський вирішив не сказати
показати весь коментар
04.02.2023 09:14 Відповісти
Да уж! Крутые журналисты на "ЦН", прямо мастера пера " Інформатора ФСБ з Одеси підозрюють у держзраді"
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04.02.2023 09:14 Відповісти
Коли вже глибоко законспірованого труханова викриють з двома російськими паспортами?"
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04.02.2023 10:33 Відповісти
Только же хотел также. Кусок хлеба перед носом у пенса украли! Убивает словесная стилистика составителей анонса новостей---та заочники, вечерники. второгодники! Если же информатор фсб---та растрелять---война ведь. Не дождемся. Самим надо.
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04.02.2023 16:08 Відповісти
Та викинути його нх з красівого вікна його красівиє апартаментів...
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04.02.2023 09:25 Відповісти
😁 Нічого "красівого", чи розумного там немає. Є "па-багатому", чи по-жлобськи. У спальні керамічну плитку на підлогу не кладуть і сплять на ліжках. У вітальні ж не сплять на розкладних диванах у власному будинку. Тому це совок, який отримав дурні гроші і накупив "хрусталя у сервант і люстру з богемського скла".
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04.02.2023 09:48 Відповісти
випускник костромського училища
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04.02.2023 10:50 Відповісти
Налийте кави тому, хто писав заголовок до статті. Людина втомилася
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04.02.2023 09:36 Відповісти
Підозрюють. От думають-гадають, чи він дійсно зрадив, чи може інформатор ФСБ лишився вірним Україні.
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04.02.2023 09:57 Відповісти
"Ген информатора"
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04.02.2023 10:06 Відповісти
Саме головне замовчали. Де ж він працюва що мав доступ до тих усіх даних?

"комплектування військових формувань, проведення навчань та тренувань, зокрема міжнародних військових навчань в акваторії Чорного моря, характеру озброєння, політичної ситуації в Україні, переміщення товарів подвійного призначення в морських портах "

І як він на ту роботу потрапив??
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04.02.2023 10:07 Відповісти
Зараз копають в ОВА схоже це там нарили. Може Труханов працевлаштував
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04.02.2023 10:37 Відповісти
а може він військовослужбовець? А може СБУшник, а може обраний депутат, а може працівник в порту...ці кляті питання.
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04.02.2023 11:17 Відповісти
Дивлячись на умови життя, цього зрадника, він не звичайний ватнік - любітель руцкага міра, ті живуть як бомжі в облізлих халупах. Можете передивитись минулі затримання і звернути увагу.
Тут же гарне житло в новій будові (вікна від підлоги до стелі), гарний ремонт, гарні меблі, ще й французький бульдог - не дешева шавка.

Щось нам не договорюють і роблять це навмисно.
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04.02.2023 11:24 Відповісти
Все простіше. "Коля, ми ж ваєнниє, в костромском учились, давай по одной... ну шо там в армии ? ага.. а там ? а откуда привезли ? а ти шо ? ну ти скажи, от гади.."(с) - как-то так .
Всі офіцери, що зараз на високих посадах - вчилися в совдепіі і с тих часів мають дужо близькіх знайомих з росіі. Вчили їх відповідно : Амеріка ворог, раіся друг всім, куди солдата не цілуй... ну і т.д. - так вони й командують, як вчили.
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04.02.2023 11:56 Відповісти
Це хата не колишнього військово службовця із костроми, це по-перше.
По-друге, ви вже таку маячню написали...
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04.02.2023 12:01 Відповісти
це не маячня, це - правда життя.
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04.02.2023 20:38 Відповісти
Кацапу пора на нари, нехай коптить повітря в тюрмі.
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04.02.2023 10:36 Відповісти
2*1*2 ось вся квартира, а бажання завжди збуваються...
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04.02.2023 10:43 Відповісти
 
 