Затримано агента РФ, який працював на ФСБ, сподіваючись "отримати" квартиру в Криму, - СБУ (оновлено). ФОТО

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури затримано та повідомлено про підозру у держзраді місцевому жителю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваного, який народився в Росії та поділяв проросійські погляди, у 2021 року завербували представники ФСБ РФ.

За даними Офісу генпрокурора, до початку військової агрессії за завданням ворожих кураторів чоловік здійснював розвідувально-підривну діяльність проти України.

"Інформатор ворога фіксував та передавав представникам спецслужб РФ відомості про комплектування військових формувань, проведення навчань та тренувань, зокрема міжнародних військових навчань в акваторії Чорного моря, характеру озброєння, політичної ситуації в Україні, переміщення товарів подвійного призначення в морських портах", - йдеться у повідомленні.

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Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування - СБУ, за оперативного супроводу контррозвідки СБУ.

Як пізніше уточнили в СБУ, контррозвідка Служби безпеки викрила глибоко законспірованого агента фсб в Одесі.

Ним виявився колишній військовий, який ще з 2010 року контактував з російською спецслужбою, а з 2020 - почав активно збирати розвіддані про заходи бойової підготовки Збройних Сил України на території південного регіону.

"Особливу увагу" звертав на хід міжнародних військових навчань в акваторії Чорного моря і тренувань сухопутних підрозділів ЗСУ на полігонах, зокрема бойових розрахунків протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".

"Також він намагався "відслідковувати" надходження в Україну військової продукції і товарів подвійного призначення через морські порти Одеси, Маріуполя, Чорноморська, Ізмаїла та Скадовська. Співробітники СБУ задокументували факти розвідувально-підривної діяльності ворожого агента і встановили його російських кураторів. На завершальному етапі спецоперації контррозвідники Служби безпеки затримали поплічника агресора", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель, який у 1990 році закінчив Костромське вище командне училище за спеціальністю "хімік-розвідник".

Потім до середини 90-х проходив службу у штабі Одеського військового округу та звільнився у званні капітан. Після цього зайнявся бізнесом і відкрив у середмісті обласного центру магазин з продажу спортивного спорядження.

Крім цього займався контрабандою відповідної продукції з РФ. Таким чином він потрапив у поле зору російської спецслужби.

Під час чергового перебування на території РФ його завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Курській області.

Саме він до повномасштабного вторгнення відпрацьовував своєму агенту завдання зі збору розвідінформації на користь країни-агресора.

Для комунікації використовували закриті канали електронного зв’язку. Також агент передавав розвідувальні "звіти" під час особистих зустрічей в РФ.

"За виконання ворожих завдань зрадник сподівався отримати допомогу від окупантів щодо відчуження на його користь об’єкта нерухомості вартістю 200 тис. дол. у тимчасово окупованому Криму. На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада)", - інформують у СБУ.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до цього злочину.