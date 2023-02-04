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Із прикордонником Олегом Куштою, який загинув у бою біля Благодатного на Донеччині, попрощалися на Львівщині. ФОТОрепортаж

З прикордонником Олегом Куштою, який загинув у бою на Донеччині, попрощалися на Львівщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби. 

Як зазначається, з 2015 року Олег проходив службу в одному зі спецпідрозділів Держприкордонслужби, а з початком повномасштабного вторгнення обороняв кордон на півночі країни.

"У січні боєць вибув захищати Батьківщину на схід. Там 29 січня 2023 року під час бою поблизу населеного пункту Благодатне на Донеччині життя Героя й обірвалося", - йдеться у повідомленні.

Попрощалися з полеглим прикордонником на Львівщині.

Із прикордонником Олегом Куштою, який загинув у бою біля Благодатного на Донеччині, попрощалися на Львівщині 01
Із прикордонником Олегом Куштою, який загинув у бою біля Благодатного на Донеччині, попрощалися на Львівщині 02
Із прикордонником Олегом Куштою, який загинув у бою біля Благодатного на Донеччині, попрощалися на Львівщині 03
Із прикордонником Олегом Куштою, який загинув у бою біля Благодатного на Донеччині, попрощалися на Львівщині 04

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) похорон (1284) Донецька область (8459) втрати (4398) Львівська область (2427)


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04.02.2023 09:30 Відповісти
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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04.02.2023 09:40 Відповісти
Це саме мале,що ми зможемо зробити. Наша Вічна Пам'ять і щире Дякую
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04.02.2023 09:43 Відповісти
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!!
(допоки ми їх пам"ятаємо)
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04.02.2023 10:29 Відповісти
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04.02.2023 10:40 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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04.02.2023 10:53 Відповісти
С.У.М.
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(у наших прикордонників все ще совкові кашкети?)
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04.02.2023 14:19 Відповісти
 
 