Із прикордонником Олегом Куштою, який загинув у бою біля Благодатного на Донеччині, попрощалися на Львівщині. ФОТОрепортаж

З прикордонником Олегом Куштою, який загинув у бою на Донеччині, попрощалися на Львівщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, з 2015 року Олег проходив службу в одному зі спецпідрозділів Держприкордонслужби, а з початком повномасштабного вторгнення обороняв кордон на півночі країни.

"У січні боєць вибув захищати Батьківщину на схід. Там 29 січня 2023 року під час бою поблизу населеного пункту Благодатне на Донеччині життя Героя й обірвалося", - йдеться у повідомленні.

Попрощалися з полеглим прикордонником на Львівщині.









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