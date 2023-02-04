УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12454 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
1 574 1

Ніч на Донеччині: ракетні удари по околицях Краматорська, обстріли Вугледару, Новоукраїнки, Авдіївки, Торецьк, - ОВА. ФОТОрепортаж

Вночі російські військові обстріляли населені пункти Донецької області по всій лінії фронту.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Напередодні вночі росіяни завдали ще двох ракетних ударів по околицях Краматорська - пошкоджені господарчі споруди, без жертв.

На Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар та Новоукраїнка - ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні. 

На Донецькому напрямку 3 людини поранено і 8 будинків пошкоджено у Курахівці. На ранок відбувся масований артобстріл старої частини Авдіївки - без постраждалих.

"На Горлівському напрямку 1 людина загинула і 7 поранено у Торецьку. У місті пошкоджені 34 будинки, 2 дитсадки, амбулаторія, бібліотека, ЦНАП, будинок культури, редакція газети та будівля Укрпошти. Ще 3 людини поранено у Бахмуті - пошкоджено багатоповерхівку та адмінбудівлю. Інтенсивні обстріли тривають у Парасковіївці Соледарської громади — є численні пошкодження", - повідомив Кириленко.

На Лисичанському напрямку зафіксовано близько 20 обстрілів Торського і Зарічного Лиманської громади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни вбили 2 цивільних на Донеччині, 14 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Ніч на Донеччині: ракетні удари по околицях Краматорська, обстріли Вугледару, Новоукраїнки, Авдіївки, Торецьк, - ОВА 01
Ніч на Донеччині: ракетні удари по околицях Краматорська, обстріли Вугледару, Новоукраїнки, Авдіївки, Торецьк, - ОВА 02
Ніч на Донеччині: ракетні удари по околицях Краматорська, обстріли Вугледару, Новоукраїнки, Авдіївки, Торецьк, - ОВА 03
Ніч на Донеччині: ракетні удари по околицях Краматорська, обстріли Вугледару, Новоукраїнки, Авдіївки, Торецьк, - ОВА 04
Ніч на Донеччині: ракетні удари по околицях Краматорська, обстріли Вугледару, Новоукраїнки, Авдіївки, Торецьк, - ОВА 05
Ніч на Донеччині: ракетні удари по околицях Краматорська, обстріли Вугледару, Новоукраїнки, Авдіївки, Торецьк, - ОВА 06

Автор: 

обстріл (28472) Донецька область (8459) Кириленко Павло (907)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показати весь коментар
04.02.2023 10:38 Відповісти
 
 