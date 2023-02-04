Ніч на Донеччині: ракетні удари по околицях Краматорська, обстріли Вугледару, Новоукраїнки, Авдіївки, Торецьк, - ОВА. ФОТОрепортаж

Вночі російські військові обстріляли населені пункти Донецької області по всій лінії фронту.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Напередодні вночі росіяни завдали ще двох ракетних ударів по околицях Краматорська - пошкоджені господарчі споруди, без жертв.

На Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар та Новоукраїнка - ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

На Донецькому напрямку 3 людини поранено і 8 будинків пошкоджено у Курахівці. На ранок відбувся масований артобстріл старої частини Авдіївки - без постраждалих.

"На Горлівському напрямку 1 людина загинула і 7 поранено у Торецьку. У місті пошкоджені 34 будинки, 2 дитсадки, амбулаторія, бібліотека, ЦНАП, будинок культури, редакція газети та будівля Укрпошти. Ще 3 людини поранено у Бахмуті - пошкоджено багатоповерхівку та адмінбудівлю. Інтенсивні обстріли тривають у Парасковіївці Соледарської громади — є численні пошкодження", - повідомив Кириленко.

На Лисичанському напрямку зафіксовано близько 20 обстрілів Торського і Зарічного Лиманської громади.

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