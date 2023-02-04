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Новини Фото Війна
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Засновник "Banderstadt Ultras", учасник Революції Гідності Ростислав Шийко загинув у бою з окупантами на Луганщині. ФОТО

У боях з російськими окупантами загинув фанат футбольного клубу "Карпати" (Львів), один з лідерів та засновників колективу "Banderstadt Ultras" Ростислав Шийко.

Про це повідомив у телеграм-каналі міністр Кабмін Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Він займався спортом, зокрема, футболом та боксом. Закінчив Національний університет "Львівська політехніка". Ростислав - учасник Помаранчевої революції та Революції Гідності, боронив Батьківщину в зоні проведення Антитерористичної операції у складі окремого загону спеціального призначення "Азов". Захисник загинув, обороняючи Луганську область",- йдеться у повідомленні.

За словами Немчінова, у загиблого захисника залишилися батьки, брат, дружина та дві маленькі доньки.

Засновник Banderstadt Ultras, учасник Революції Гідності Ростислав Шийко загинув у бою з окупантами на Луганщині 01

Також читайте: Із прикордонником Олегом Куштою, який загинув у бою біля Благодатного на Донеччині, попрощалися на Львівщині. ФОТОрепортаж

Автор: 

пам’ять (1187) втрати (4398) Немчінов Олег (208)


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Топ коментарі
+42
Дуже шкода..
Вже і слів немає..країна втрачає найкращих.
Учасників Революції Гідності напевно одиниці лишились.
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04.02.2023 10:35
+30
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04.02.2023 10:36
+27
простіть і прощайте Герої
політ ваш найтяжчий з мірил
"міцніше тримайте зброю !" -
чути з під шелесту крил...
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04.02.2023 10:43
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Дуже шкода..
Вже і слів немає..країна втрачає найкращих.
Учасників Революції Гідності напевно одиниці лишились.
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04.02.2023 10:35 Відповісти
напевно то є така ціль в тіх хто керуе Всім Цім Дійством
😒😒😒😒
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04.02.2023 10:50 Відповісти
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04.02.2023 10:36 Відповісти
простіть і прощайте Герої
політ ваш найтяжчий з мірил
"міцніше тримайте зброю !" -
чути з під шелесту крил...
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04.02.2023 10:43 Відповісти
Це зеленського не здамо Бахмут. Усе під контролем. За пару днів 4 видатні людини,серед них слуг не має. А скільки просто простих захисників....Вічна Пам'ять Герою, смерть ворогам України
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04.02.2023 10:47 Відповісти
Ростивлав загинув 2 місяці тому а то й більше під Сватово. Заїхав з побратимами на міну джипом, який батько купив для ЗСУ. Це не Бахмут.
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04.02.2023 11:42 Відповісти
не міняє суті.ті хто зробив цю війну на війні не гинуть.
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04.02.2023 11:59 Відповісти
А хто зробив цю війну? Не путлєр?
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04.02.2023 12:03 Відповісти
в школі вчився ? Si vis pacem, para bellum.... хочеш миру - готовся до війни.але війни не буде,буде оманський договорняк про війну.
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04.02.2023 13:17 Відповісти
Vi4na Slava ! Svitla Pam'yat' Zagiblomu Voinu.🇺🇦
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04.02.2023 10:49 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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04.02.2023 10:50 Відповісти
Героям Слава. Але це сталося два місяці тому, він похоронений на Личвківському цвинтарі у Л вові.
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04.02.2023 10:53 Відповісти
Вічна пам'ять героям Низький уклін
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04.02.2023 11:03 Відповісти
R.I.P...
Героям слава!
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04.02.2023 11:14 Відповісти
С.У.М.
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04.02.2023 14:21 Відповісти
 
 