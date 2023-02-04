Засновник "Banderstadt Ultras", учасник Революції Гідності Ростислав Шийко загинув у бою з окупантами на Луганщині. ФОТО
У боях з російськими окупантами загинув фанат футбольного клубу "Карпати" (Львів), один з лідерів та засновників колективу "Banderstadt Ultras" Ростислав Шийко.
Про це повідомив у телеграм-каналі міністр Кабмін Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.
"Він займався спортом, зокрема, футболом та боксом. Закінчив Національний університет "Львівська політехніка". Ростислав - учасник Помаранчевої революції та Революції Гідності, боронив Батьківщину в зоні проведення Антитерористичної операції у складі окремого загону спеціального призначення "Азов". Захисник загинув, обороняючи Луганську область",- йдеться у повідомленні.
За словами Немчінова, у загиблого захисника залишилися батьки, брат, дружина та дві маленькі доньки.
Топ коментарі
+42 Ksenia VB
показати весь коментар04.02.2023 10:35
+30 Чайка Київ
показати весь коментар04.02.2023 10:36
+27 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар04.02.2023 10:43
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вже і слів немає..країна втрачає найкращих.
Учасників Революції Гідності напевно одиниці лишились.
😒😒😒😒
політ ваш найтяжчий з мірил
"міцніше тримайте зброю !" -
чути з під шелесту крил...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Героям слава!