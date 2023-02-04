Засновник "Banderstadt Ultras", учасник Революції Гідності Ростислав Шийко загинув у бою з окупантами на Луганщині. ФОТО

У боях з російськими окупантами загинув фанат футбольного клубу "Карпати" (Львів), один з лідерів та засновників колективу "Banderstadt Ultras" Ростислав Шийко.

Про це повідомив у телеграм-каналі міністр Кабмін Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Він займався спортом, зокрема, футболом та боксом. Закінчив Національний університет "Львівська політехніка". Ростислав - учасник Помаранчевої революції та Революції Гідності, боронив Батьківщину в зоні проведення Антитерористичної операції у складі окремого загону спеціального призначення "Азов". Захисник загинув, обороняючи Луганську область",- йдеться у повідомленні.

За словами Немчінова, у загиблого захисника залишилися батьки, брат, дружина та дві маленькі доньки.

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